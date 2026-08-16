Tecno
Agregar Infobae enGoogle

WiFi sin clave: formas legales y seguras de conectarte a una red sin contraseña

Las alternativas recomendadas se basan en consentimiento y funciones integradas del hardware, a diferencia de intentos de burlar protecciones que pueden comprometer datos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo conectarse a una red WiFi sin escribir la contraseña de forma legal - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El acceso a Internet es esencial en la vida diaria, pero no siempre se dispone de la contraseña para conectarse a una red WiFi, especialmente en espacios públicos, casas de amigos, oficinas o cafeterías.

La búsqueda de “WiFi sin clave” es una de las más frecuentes entre quienes desean conectarse de manera rápida y segura sin vulnerar la privacidad de otros usuarios. Existen métodos legales y sencillos, avalados por los fabricantes, que permiten unirse a una red sin tener que ingresar manualmente la contraseña.

PUBLICIDAD

Es fundamental distinguir entre las opciones seguras y aprobadas por los proveedores de hardware y las prácticas que buscan burlar la seguridad de las redes. Esta guía reúne las alternativas que facilitan la conexión sin comprometer la integridad de la red ni la información personal de los usuarios.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
WiFi sin clave, las diferencias entre métodos oficiales y prácticas inseguras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escanear el código QR del router: acceso instantáneo y seguro

La mayoría de los routers modernos incluyen un código QR impreso en la carcasa, ubicado en la parte trasera, inferior o lateral. Este código contiene los datos necesarios para conectarse a la red WiFi, como el nombre (SSID) y la contraseña.

PUBLICIDAD

Cómo utilizar el código QR para conectarse a WiFi:

  1. Ubica el código QR en el router. Suele encontrarse junto a la etiqueta de información técnica.
  2. Abre la cámara del móvil. La mayoría de los teléfonos actuales reconocen automáticamente los códigos QR.
  3. Enfoca el código QR. El sistema mostrará una notificación preguntando si deseas conectarte a la red WiFi.
  4. Acepta la conexión. El dispositivo se conectará de inmediato, sin necesidad de teclear la clave.

Este método es ideal para compartir el acceso con invitados, evitando errores al ingresar contraseñas largas o complejas. Si la contraseña se ha cambiado después de generar el código, será necesario solicitar la nueva clave al administrador del router.

(Imagen ilustrativa Infobae)
En cafeterías y hoteles, el QR visible simplifica el acceso de clientes al WiFi (Imagen ilustrativa Infobae)

Conexión mediante WPS: acceso sin escribir la contraseña

El estándar WPS (WiFi Protected Setup) permite unir dispositivos compatibles a una red WiFi simplemente pulsando un botón físico en el router y activando la función correspondiente en el dispositivo móvil.

Cómo usar WPS para conectarse:

  1. Accede al menú de configuración WiFi en el móvil y busca la opción WPS (puede figurar como “Botón WPS” o “Conexión WPS”).
  2. Presiona el botón WPS en el router. Normalmente se mantiene pulsado durante unos segundos.
  3. Confirma la conexión en el móvil. El dispositivo se conectará automáticamente a la red, sin requerir la contraseña.

Este sistema resulta práctico en entornos con visitantes frecuentes o para conectar rápidamente nuevos dispositivos. No todos los routers disponen de WPS, y algunos usuarios prefieren mantenerlo desactivado por seguridad, ya que dejarlo activo mucho tiempo puede exponer la red a vulnerabilidades.

Seguridad y buenas prácticas al conectarse sin clave

Tanto el escaneo del código QR como el uso de WPS son métodos legítimos, diseñados para facilitar la conexión con el consentimiento del administrador de la red. No buscan vulnerar la seguridad, sino agilizar el acceso y simplificar la gestión de invitados. En cafeterías, hoteles y otros negocios, es común encontrar códigos QR a la vista para que los clientes se conecten fácilmente sin exponer la clave principal.

Primer plano diagonal de un router negro mate con el botón 'WPS' iluminado en azul. El fondo está desenfocado en tonos grises y blancos, con cables sugeridos.
Buenas prácticas al compartir WiFi, permisos, firmware y WPS desactivado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siempre es imprescindible solicitar permiso antes de conectarse a una red WiFi ajena. Compartir el acceso sin autorización puede acarrear riesgos legales y de seguridad, además de exponer los datos personales del dueño del router.

Consejos para un uso responsable y seguro

  • Desactiva WPS tras su uso para reducir riesgos de intrusión.
  • Cambia la contraseña del router periódicamente y actualiza el código QR si modificas la clave.
  • Mantén actualizado el firmware del router para evitar vulnerabilidades.
  • Solicita siempre permiso al administrador antes de conectarte a una red.

Por qué elegir métodos legales para conectarse a WiFi

Optar por funciones oficiales y seguras no solo protege tu información, sino que fortalece la convivencia digital y evita problemas legales. Aprovechar las herramientas modernas de los routers facilita la vida cotidiana, haciendo que compartir Internet sea un proceso sencillo, seguro y transparente para todos.

En la era de la conectividad, conocer y aplicar estas alternativas permite mantener la productividad y el acceso a la información sin complicaciones, respetando siempre la privacidad y la seguridad de todos los usuarios.

Temas Relacionados

WiFiClaveContraseñaRedInternetTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuentas falsas de Bancolombia, Davivienda, llaves de Bre-B y códigos QR para “donar” son inventados para robar tras terremoto en Colombia

La Policía Nacional y Kaspersky detectaron fraudes con suplentaciones de entidades en el país

Cuentas falsas de Bancolombia, Davivienda, llaves de Bre-B y códigos QR para “donar” son inventados para robar tras terremoto en Colombia

Paso a paso para cargar un celular en un vehículo de forma segura

Existen varias alternativas: desde los puertos USB integrados en los autos, que solo mantienen la batería del celular, hasta los cargadores inalámbricos y adaptadores de 12V

Paso a paso para cargar un celular en un vehículo de forma segura

Casi la mitad de las personas en el mundo ha sido víctima de abuso digital: desde acoso hasta bloqueo en redes sociales

La falta de comprensión y la normalización de ciertas conductas dificultan que las víctimas busquen ayuda y perpetúan la presencia de estas prácticas en todo el mundo

Casi la mitad de las personas en el mundo ha sido víctima de abuso digital: desde acoso hasta bloqueo en redes sociales

El celular se carga más rápido al conectarlo a la pared o al computador: esta es la verdad

Cada opción tiene diferentes beneficios, como el bajo calentamiento o la estabilidad de la carga

El celular se carga más rápido al conectarlo a la pared o al computador: esta es la verdad

4 trucos al cocinar con una freidora de aire que evitan quemaduras y daños en el electrodoméstico

Desde la limpieza tras cada uso de la Air Fryer hasta la elección de utensilios y moldes apropiados, seguir las pautas del fabricante ayuda a prevenir accidentes domésticos

4 trucos al cocinar con una freidora de aire que evitan quemaduras y daños en el electrodoméstico

DEPORTES

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La revelación de Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol tras la boda “íntima y privada” con Georgina Rodríguez

El gracioso momento que vivió Nicolás Tagliafico y su pareja Caro Calvagni con cerdos salvajes en sus vacaciones: “¡Me mordió!”

Codazos y golpes en la cara: el impactante nocaut del argentino Esteban Ribovics a una leyenda de la UFC

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

TELESHOW

Diego Topa celebró el Día del Niño con una tierna foto retro: “Hoy abrazo fuerte a mi pequeño”

Diego Topa celebró el Día del Niño con una tierna foto retro: “Hoy abrazo fuerte a mi pequeño”

Moria Casán cumple 80: los emotivos mensajes de los famosos a la icónica diva

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

INFOBAE AMÉRICA

Honduras enfrenta una crisis de sequía en 75 municipios y alcaldes piden acelerar obras para garantizar agua

Honduras enfrenta una crisis de sequía en 75 municipios y alcaldes piden acelerar obras para garantizar agua

República Dominicana tendrá más mayores de 60 años que menores de 15 en 2044, según la Oficina Nacional de Estadística

Rusia golpeó barcos y puertos ucranianos tras rechazar una tregua a los ataques en el mar Negro

Fuerza Naval alerta por marejadas de hasta 2 metros en el Pacífico de Nicaragua

La lluvia podría disminuir y el calor aumentar este domingo en Guatemala