Cuentas falsas de Bancolombia, Davivienda, llaves de Bre-B y códigos QR para “donar” son inventados para robar tras terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia disparó estafas digitales que usan falsas campañas de donaciones para engañar a quienes buscan ayudar a los damnificados.

Guardar

La emergencia causada por el reciente terremoto en Colombia despertó una ola de solidaridad que, en paralelo, ha sido aprovechada por ciberdelincuentes para multiplicar las estafas digitales.

La Policía Nacional y expertos en ciberseguridad, como Kaspersky, detectaron un aumento en campañas falsas de ayuda que buscan engañar a quienes desean apoyar a los damnificados a través de transferencias bancarias con códigos QR o llaves de Bre-B.

PUBLICIDAD

Cuáles son las estafas por las donaciones para el temblor en Colombia

El Centro Cibernético Policial advirtió que los estafadores suplantan a entidades reconocidas, organismos internacionales y hasta figuras públicas para recaudar dinero, bienes o datos personales. Utilizan mensajes en redes sociales, correos electrónicos y chats de WhatsApp para difundir falsas solicitudes de donaciones.

Entre los métodos más frecuentes aparece el uso de cuentas bancarias y Llaves de Bre-B asociadas a supuestas fundaciones o campañas solidarias. Los delincuentes también emplean códigos QR y enlaces acortados, que redirigen a páginas web que imitan a organizaciones legítimas. Según Kaspersky, el 40% de los colombianos tiene dificultades para identificar un sitio fraudulento, lo que facilita el éxito de estas maniobras.

PUBLICIDAD

El Centro Cibernético Policial advirtió que los estafadores suplantan a entidades reconocidas, organismos internacionales y figuras públicas para pedir dinero y datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

En varias oportunidades, los mensajes fraudulentos incluyen imágenes reales del desastre, nombres y logotipos de entidades reconocidas, o frases que apelan a la urgencia como “transfiere ahora” o “comparte con todos tus contactos”. Al circular rápidamente y ser reenviados por familiares o conocidos, generan una sensación de confianza que suele llevar a la donación impulsiva sin revisar la autenticidad de la petición.

Un caso reciente muestra la sofisticación de estas suplantaciones: el director de Sanidad de la propia Policía Nacional fue suplantado en WhatsApp, contactando a autoridades y ofreciendo bienes y servicios del sistema de salud policial para comprometer recursos públicos mediante esquemas de fraude.

PUBLICIDAD

Cómo donar de manera segura

La Policía Nacional lanzó una alerta urgente ante la proliferación de campañas solidarias falsas tras la tragedia. Recomienda a la ciudadanía verificar siempre los llamados a donar a través de los canales oficiales de organizaciones como la Cruz Roja Internacional, Unicef o el programa de la Primera Dama “Un Solo Corazón”. Advierte que no debe entregarse información bancaria, contraseñas ni realizar transferencias sin confirmar la legitimidad de la campaña.

El Centro Cibernético Policial insta a comprobar que las cuentas en redes sociales sean verificadas, que los enlaces pertenezcan a sitios web institucionales y que los correos provengan de dominios oficiales.

PUBLICIDAD

Kaspersky señaló que el 40% de los colombianos tiene dificultades para identificar un sitio fraudulento, un factor que favorece estas estafas por donaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante mensajes sospechosos, la instrucción es no compartirlos ni reenviarlos, y reportarlos de inmediato al CAI virtual disponible 24/7 en el número de WhatsApp 323 273 3411. Se recomienda conservar capturas de pantalla y cualquier prueba para facilitar la investigación de las autoridades.

Desde Kaspersky, Lisandro Ubiedo, investigador de seguridad, advierte que las estafas no siempre llegan en forma de mensajes evidentemente sospechosos. Pueden utilizar recursos visuales reales y métodos de transferencia cotidianos para parecer confiables. El especialista subraya la importancia de pausar antes de donar y verificar quién recibirá realmente el dinero.

PUBLICIDAD

Es fundamental no dejarse llevar por la urgencia. Una campaña legítima no depende de que la transferencia se realice sin posibilidad de verificación. Antes de actuar, revisa quién publica la solicitud, cuándo fue creada y si los datos coinciden con los canales oficiales de la entidad.

La Policía Nacional pidió verificar las campañas solidarias solo en canales oficiales como Cruz Roja Internacional, Unicef y el programa Un Solo Corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos QR y enlaces acortados requieren especial precaución: antes de ingresar datos personales o bancarios, verifica que la dirección de la página corresponda al sitio oficial y confirma el receptor de la transferencia antes de aprobarla.

PUBLICIDAD

Al recibir solicitudes de ayuda, evita reenviarlas sin verificar su origen. Comparte solo publicaciones o sitios oficiales de las organizaciones y no cadenas o capturas de pantalla cuyo origen no puede rastrearse.

Tomarse unos minutos para comprobar la autenticidad de la campaña y el destino de los recursos puede marcar la diferencia entre ayudar efectivamente a los damnificados o entregar fondos a estafadores.

PUBLICIDAD