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4 trucos al cocinar con una freidora de aire que evitan quemaduras y daños en el electrodoméstico

Desde la limpieza tras cada uso de la Air Fryer hasta la elección de utensilios y moldes apropiados, seguir las pautas del fabricante ayuda a prevenir accidentes domésticos

Las freidoras de aire son útiles para preparar diferentes recetas sin usar mucho aceite. (Foto: Europa Press)
Las freidoras de aire son útiles para preparar diferentes recetas sin usar mucho aceite. (Foto: Europa Press)
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Pequeños descuidos al cocinar con una freidora de aire pueden derivar en daños costosos en el electrodoméstico o en lesiones como quemaduras al manipular la Air Fryer.

Para prolongar la vida útil de la freidora de aire y prevenir accidentes, se sugiere aplicar una serie de pautas, desde la limpieza del electrodoméstico hasta la elección de los utensilios adecuados, siempre siguiendo las pautas del fabricante.

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Por qué se debe lavar la freidora de aire después de cada uso

Según fabricantes como Mouvair, la limpieza frecuente de la freidora de aire es uno de los pasos más efectivos para evitar accidentes y conservar el sabor de los alimentos. La acumulación de residuos, grasas y restos de comida puede provocar humo, olores desagradables y hasta modificar el gusto de los platillos preparados.

Freidora de aire de acero inoxidable desmontada sobre una encimera blanca, con su cesta y bandeja separadas. Junto a ella, una esponja amarilla y un spray limpiador.
Limpiar el cesto tras cada preparación elimina residuos y previene la mezcla de olores y sabores no deseados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una freidora sin limpiar favorece la aparición de bacterias y puede dañar los componentes internos, incrementando el riesgo de fallos eléctricos.

Los fabricantes sugieren lavar el cesto después de cada preparación. Este componente, apto para lavavajillas, facilita la rutina y reduce el contacto directo con superficies calientes, lo que ayuda a evitar quemaduras.

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La limpieza constante previene que sabores fuertes, como el del pescado, contaminen otras comidas, una situación que se vuelve común si no se eliminan los residuos entre usos.

Qué tipo de utensilios se deben usar para evitar daños en la freidora de aire

Primer plano de manos con guantes amarillos lavando el interior sucio de una freidora de aire negra con una esponjilla metálica sobre un fregadero de cocina.
Evitar objetos metálicos o abrasivos reduce daños internos y facilita la limpieza posterior de la freidora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de utensilios correctos protege tanto al usuario como al aparato. Usar herramientas de metal o esponjas abrasivas puede rayar el cesto de la freidora de aire, afectando la antiadherencia y promoviendo que los alimentos se peguen en futuras cocciones.

Es preferible optar por utensilios fabricados en madera, silicona u otros materiales suaves, que no dañan la superficie interna. Esta elección ayuda a preservar la capa antiadherente y prolonga la vida útil del aparato.

Cuánto se puede llenar la cesta de la freidora de aire sin correr riesgos

Sobrepasar la capacidad sugerida de la freidora de aire es una práctica frecuente, sobre todo al cocinar para varias personas. Cargar el cesto en exceso impide que el aire circule correctamente, lo que deriva en una cocción desigual y en posibles daños al motor por sobrecarga.

Respetar la capacidad máxima permite una cocción uniforme y protege el motor de la freidora de aire. (Foto: Europa Press)
Respetar la capacidad máxima permite una cocción uniforme y protege el motor de la freidora de aire. (Foto: Europa Press)

Asimismo, intentar remover una gran cantidad de alimentos calientes incrementa la probabilidad de sufrir quemaduras. Por esta razón, respetar el límite de carga que indica el fabricante garantiza alimentos bien cocidos y previene averías y accidentes.

Si se necesita preparar grandes cantidades, es preferible dividirlas en varias tandas. Esta medida evita la saturación del aparato y asegura que el flujo de aire caliente llegue a todos los ingredientes, lo que optimiza el resultado final y minimiza riesgos.

A esta medida se suma la necesidad de usar los moldes fabricados en pyrex u otros materiales resistentes al calor para evitar que se produzcan daños en el cesto y facilitar la extracción de preparaciones como galletas, queques o lasañas.

Qué precauciones se deben tener al almacenar la freidora de aire

Guardar la freidora en su caja original y en un ambiente seco evita daños eléctricos y acumulación de polvo. (Foto: Europa Press)
Guardar la freidora en su caja original y en un ambiente seco evita daños eléctricos y acumulación de polvo. (Foto: Europa Press)

El almacenamiento correcto de la freidora de aire influye en su seguridad y conservación. Cuando se prevé un periodo prolongado sin uso, conviene guardar el aparato en su caja original, en un lugar fresco y seco.

De esta forma, se protege de la acumulación de polvo, humedad o daños accidentales en el enchufe, lo que podría provocar fallos eléctricos al volver a utilizarlo.

Es clave desconectar la freidora y esperar a que enfríe por completo antes de almacenarla. Revisar el cable y los componentes externos ayuda a identificar signos de desgaste o daños, previniendo accidentes en futuros usos. Esta rutina es muy importante tras periodos vacacionales o mudanzas, cuando el aparato puede permanecer guardado durante varias semanas.

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