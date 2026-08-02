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Fondos de pantalla infectados en Steam: detectan miles de descargas con amenazas ocultas

Una campaña aprovecha descargas de Wallpaper Engine y contenidos de la comunidad para ocultar ejecutables, DLL o scripts maliciosos en paquetes aparentemente inofensivos, con riesgo de secuestro de sesiones

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Fondos animados en Steam, la personalización se vuelve puerta de entrada para infostealers - (Valve)
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El auge de la personalización en plataformas de videojuegos ha abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. En reciente informe de seguridad informática, logró detectar una campaña de distribución de malware en Steam, centrada en fondos de pantalla descargados desde Steam Workshop y la popular aplicación Wallpaper Engine.

Esta amenaza afecta a miles de usuarios que, durante las vacaciones y el tiempo libre, buscan mejorar su experiencia visual con contenido animado y personalizado, sin sospechar que pueden estar abriendo la puerta a software malicioso.

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La investigación desarrollada por los expertos de Kaspersky, reveló que los atacantes han aprovechado la confianza en los ecosistemas legítimos para insertar archivos infectados en paquetes de fondos de pantalla aparentemente inofensivos. Las consecuencias van desde el robo de cuentas y credenciales hasta la instalación de malware adicional, lo que pone en riesgo tanto la privacidad como la seguridad de los dispositivos usados para gaming.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Los atacantes insertan cargas en archivos comprimidos, a veces con contraseña incluida, y logran que se ejecuten tras la instalación sin señales claras, afectando a miles de usuarios que buscan mejorar su escritorio durante vacaciones y tiempo libre - Reuters

¿Cómo operan las amenazas en Steam?

Steam, con millones de usuarios globales, ofrece a través de Steam Workshop la posibilidad de encontrar, instalar y gestionar contenido creado por la comunidad, incluyendo mods, mapas personalizados, objetos y fondos de pantalla. Wallpaper Engine, por su parte, soporta una amplia gama de formatos, lo que permite ejecutar aplicaciones y escenas interactivas como fondos en Windows.

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Este nivel de flexibilidad, aunque atractivo para los usuarios, facilita que los ciberdelincuentes oculten malware en archivos ejecutables, bibliotecas DLL o scripts integrados en el propio paquete del fondo de pantalla.

La compañía de ciberseguridad identificó decenas de fondos maliciosos, muchos de los cuales suman miles o incluso decenas de miles de descargas. En algunos casos, el malware se oculta en archivos comprimidos protegidos con contraseña, con la clave disponible en el mismo paquete. En otros, las cargas maliciosas se ejecutan automáticamente tras la instalación, sin que el usuario perciba anomalías.

Ejemplos de ataques y familias de malware involucradas

Steam como vector, cómo se oculta malware en ejecutables, DLL y scripts dentro de un wallpaper - VALVE
Steam como vector, cómo se oculta malware en ejecutables, DLL y scripts dentro de un wallpaper - VALVE

Uno de los casos documentados por Kaspersky corresponde a un fondo de pantalla que parecía funcionar con normalidad, integrando incluso un pequeño juego de escritorio. Sin embargo, en segundo plano, desplegaba la puerta trasera DarkKomet e instalaba bibliotecas modificadas para atacar cuentas de Steam, secuestrando sesiones y robando información sensible. Otras variantes detectadas propagaban infostealers como Lumma y Vidar, o el cargador RenEngine, ampliando el alcance de la campaña y la diversidad de amenazas.

Si bien no se trata de una operación única ni centralizada, el método ha permitido a distintos ciberdelincuentes independientes llegar a un gran número de víctimas gracias a la aparente legitimidad del contenido.

El caso pone de manifiesto una tendencia creciente: los atacantes ya no se limitan a sitios de dudosa reputación, sino que explotan plataformas reconocidas y de confianza. “Estos ciberataques se basan en la confianza que los usuarios depositan en contenidos alojados dentro de ecosistemas legítimos”, explicó Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad en Kaspersky.

La estrategia permite distribuir amenazas conocidas de forma masiva y silenciosa, aprovechando la popularidad de funciones como la personalización de fondos de pantalla.

La distribución se apoya en la idea de que lo alojado en ecosistemas conocidos es seguro, lo que baja la guardia del usuario y permite propagación silenciosa - REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración
La distribución se apoya en la idea de que lo alojado en ecosistemas conocidos es seguro, lo que baja la guardia del usuario y permite propagación silenciosa - REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

Cómo protegerse: recomendaciones prácticas

Para evitar caer en este tipo de trampas, los especialistas de Kaspersky recomiendan:

  • Extremar la precaución al descargar cualquier aplicación o contenido, incluso si proviene de plataformas reconocidas como Steam.
  • Verificar la reputación y legitimidad de los creadores antes de instalar contenido generado por la comunidad. Revisar reseñas, historial de publicaciones y actividad previa puede ayudar a identificar riesgos.
  • Utilizar soluciones de ciberseguridad confiables que sean capaces de detectar y bloquear amenazas antes de que comprometan el dispositivo.
  • Mantener el software actualizado y evitar ejecutar archivos comprimidos protegidos con contraseñas poco claras o incluidas en los mismos paquetes de descarga.
  • Realizar análisis periódicos del sistema, especialmente después de instalar contenido personalizado.

La popularidad de la personalización en el mundo del gaming continuará creciendo, pero los usuarios deben ser conscientes de que el atractivo visual puede venir acompañado de amenazas ocultas. La confianza en plataformas como Steam y la costumbre de descargar contenido de la comunidad no deben sustituir la vigilancia y el uso de herramientas de protección.

En la era de la personalización masiva, la ciberseguridad sigue siendo un requisito indispensable para salvaguardar tanto la experiencia de juego como los datos personales y financieros.

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