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Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

La alianza combinará vehículos autónomos de nivel 4 con la plataforma de reservas, pagos y atención al cliente de Uber

Uber y Pony AI llevarán a Europa 2.000 robotaxis.
Uber y Pony AI llevarán a Europa 2.000 robotaxis. (Uber)
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Uber y Pony.ai ampliarán su alianza para desplegar más de 2.000 robotaxis en Europa, en una apuesta por llevar los servicios de conducción autónoma desde pruebas puntuales hacia operaciones comerciales a mayor escala. El acuerdo combinará la plataforma de movilidad de Uber, las capacidades de gestión de flotas y la tecnología de conducción autónoma de Pony.ai.

La expansión se apoyará inicialmente en los planes para poner en marcha un servicio comercial de robotaxis en Zagreb, Croacia. Los usuarios podrán reservar estos vehículos mediante la plataforma de Uber. Posteriormente, ambas compañías prevén extender el servicio a otras cuatro ciudades europeas, aunque no se han especificado cuáles serán.

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El acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de ambas empresas para convertir los vehículos autónomos en una alternativa de transporte disponible para los usuarios y no únicamente en proyectos de prueba.

Uber busca expander el servicio de robotaxi a Europa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Uber busca expander el servicio de robotaxi a Europa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Zagreb será uno de los primeros mercados

El despliegue europeo comenzará con el servicio previsto en Zagreb. Los pasajeros podrán solicitar un robotaxi directamente desde la aplicación de Uber, de manera similar a como actualmente reservan otros servicios de transporte.

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La operación requerirá además la participación de operadores de flotas locales, que se encargarán de las actividades cotidianas necesarias para mantener los vehículos en funcionamiento en cada mercado.

Después de Zagreb, la alianza contempla ampliar progresivamente el servicio a otras cuatro ciudades europeas. El anuncio no especifica por ahora los nombres de esas localidades ni un calendario concreto para cada incorporación.

Las operaciones de Uber y los robotaxis empezarán en la ciudad de Zagreb, Croacia.
Las operaciones de Uber y los robotaxis empezarán en la ciudad de Zagreb, Croacia.

Las compañías también indicaron que estudian oportunidades para llevar esta colaboración a Oriente Medio, aunque tampoco ofrecieron detalles sobre posibles ciudades, cantidades de vehículos o fechas de lanzamiento en esa región.

Pony.ai aportará la conducción autónoma

Pony.ai será responsable de proporcionar la tecnología de conducción autónoma que permitirá operar los robotaxis. La compañía desarrolla vehículos autónomos, sistemas de conducción automatizada y camiones sin conductor, y ya cuenta con experiencia en servicios comerciales en China.

La empresa opera servicios de robotaxis totalmente sin conductor y de pago en ciudades como Pekín, Guangzhou, Shanghái y Shenzhen. Esa experiencia será utilizada como parte del proyecto europeo.

Su tecnología de conducción autónoma corresponde al nivel 4, una categoría que permite que un vehículo pueda realizar todas las tareas de conducción dentro de determinadas condiciones y áreas operativas sin intervención humana.

Primer plano de una mujer sonriente con cabello oscuro y chaqueta clara, sentada en la parte trasera de un coche, sosteniendo un teléfono con el logo de Uber.
Pony.ai trabajará con Uber y será el encargado de abastecer a la compañía con robotaxis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la tecnología, Pony.ai aportará la experiencia adquirida en proyectos de robotaxis que funcionan a gran escala.

Uber gestionará la experiencia del pasajero

Uber pondrá a disposición su plataforma global de movilidad, que permitirá a los usuarios reservar y pagar los trayectos. También proporcionará servicios relacionados con la atención al cliente y la gestión de los viajes.

La compañía considera que esta combinación permitirá abordar uno de los principales desafíos de los servicios autónomos: pasar de demostraciones o despliegues limitados a un modelo comercial que pueda repetirse y ampliarse en diferentes ciudades.

Sarfraz Maredia, responsable global de Movilidad y Entrega Autónoma de Uber, señaló que la siguiente etapa del transporte autónomo consiste precisamente en avanzar hacia una escala comercial que pueda mantenerse y reproducirse.

Uber quiere llevar los robotaxis a diferentes ciudades de Europa. REUTERS/David Swanson/Foto de archivo
Uber quiere llevar los robotaxis a diferentes ciudades de Europa. REUTERS/David Swanson/Foto de archivo

Una alianza centrada en escalar los robotaxis

El modelo planteado por ambas compañías reúne tres elementos: tecnología autónoma, gestión de flotas y una plataforma de movilidad. A ellos se sumará la experiencia de operadores locales encargados de las operaciones diarias.

James Peng, fundador y consejero delegado de Pony.ai, afirmó que la ampliación del acuerdo busca llevar servicios de robotaxis seguros y fiables a más ciudades europeas.

Con el objetivo de superar los 2.000 vehículos, la alianza se suma a una tendencia en la industria del transporte que busca convertir la conducción autónoma en un servicio comercial de uso cotidiano.

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