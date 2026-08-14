Carlos Rottemberg y el libro que refleja sus 50 años de productor: “El teatro siempre dialoga con la época”

El productor teatral Carlos Rottemberg participó en una entrevista en el estudio de Infobae en vivo

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Carlos Rottemberg reveló en una charla con Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, cómo el teatro argentino supo narrar y acompañar los cambios más profundos de la sociedad durante las últimas cinco décadas. Su libro Pasen y lean, surgido como un relato oral de vivencias y anécdotas, funciona como testimonio vivo de un país en constante transformación.

El productor, cuya carrera comenzó durante el gobierno de Isabel Perón y atravesó la dictadura que se inició en 1976, explica que el escenario nunca fue ajeno al contexto: “El teatro siempre acompañó la época”. Su historia personal, sumada a la de cientos de artistas, se entrelaza con la del país, documentando episodios históricos y sociales tanto desde la platea como desde la trastienda.

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Rottemberg sostiene que el teatro es un fiel cronista de cada época. Producciones y testimonios sirvieron para documentar pasajes claves, como la prohibición de Luis Brandoni durante la dictadura como uno de los ejemplos más palpables. “Es inevitable pasar por situaciones, y además porque hay nombres propios y testimonios que lo explican”, subraya.

A lo largo de 51 años de trayectoria, fue testigo de cómo la cartelera refleja el clima social, la economía y hasta la política. Señala que “el teatro cuenta la puesta en escena, siempre dialoga con el momento histórico”, y que incluso la búsqueda del público varía: en ciertos momentos las audiencias demandan propuestas más livianas, otras veces prefieren obras con contenido profundo.

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Durante las crisis económicas, la situación se evidencia también en la venta de entradas: “Cuando se polariza la macro y microeconomía, también se polarizan las boleterías, porque todos van a ver una cosa y reparte mal para el resto”. Así, la dinámica del teatro refleja no solo preferencias artísticas, sino también el pulso de la sociedad.

Carlos Rottemberg presentó su nuevo libro en Infobae en vivo

El teatro argentino logró mantener un vínculo directo con acontecimientos y sensibilidades colectivas. Rottemberg cita como ejemplo la obra Made in Lanús, estrenada en 1986, que marcó un punto de inflexión tras la dictadura y sigue vigente en sus temáticas. El teatro, en palabras del productor, funciona como un registro inmediato y sensible de la historia contemporánea argentina, una suerte de bitácora social: “Ser empresario en este país y no hablar de Argentina es imposible”.

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El proceso de escritura de Pasen y lean surgió casi por casualidad. El invitado lo describe como un libro “no escrito, sino hablado”, construido a partir de grabaciones hechas en cualquier lugar: desde un auto hasta la oficina. “Me ha pasado de estacionar en una calle, grabar tres, cuatro páginas de ese libro y después llegar a casa o a la oficina y bajarlo a letras y acomodarlas”.

El empresario se aleja de la idea de una biografía tradicional. Prefiere definirse como “relator de situaciones”, con apartados elegibles por el lector y escenas que muestran la trastienda del espectáculo: desacuerdos, homenajes y también momentos difíciles. No busca el escándalo ni el golpe bajo, sino “contar la cocina” de su oficio. “No es un libro de chimentos... hay situaciones de la propia profesión o desacuerdos que están contados, pero son los mismos que podemos tener con colegas, con actores, o con el tema de la televisión abierta y la falta de ficción”, aclara.

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Carlos Rottemberg en la presentación de su libro (RSFOTOS)

Rottemberg asume el compromiso total sobre el contenido: “Me hago el responsable cien por cien de todo lo que dice porque nadie me ayudó a escribirlo”. El relato es honesto y directo, pensado para que el lector sienta que escucha su voz, no la de un escritor profesional.

Su carrera tuvo un comienzo atípico: no proviene de una familia vinculada al espectáculo y, de hecho, alquiló su primera sala para dar cine, no teatro. A lo largo de cinco décadas, produjo 1.018 estrenos, con un promedio de 20 por año. El ritmo y la magnitud de su trabajo obligan a una programación meticulosa y una mirada empresarial: “Si vos tenés muchas salas que programar, obligatoriamente. Lo normal en invierno es tener, como hoy, diez títulos en cartel y en verano 16 al mismo tiempo”, compara.

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Destaca, entonces, la importancia de la ética y el respeto como claves para sostener una carrera larga en el sector. “Fui bien tratado por el mundo artístico. Fui bien tratado por el periodismo”. Considera que hacer bien los deberes y mantener el “buen karma” resultan determinantes en un ambiente que, a diferencia de lo que se cree, no es necesariamente conflictivo.

Entiende, además, la política como parte inseparable de la vida y la profesión. “Preocupémonos por el que dice: ‘No hago política’, porque está haciendo política al decir que no la hace. O sea, política es todo”,analiza. En su visión, la verdadera grieta que atraviesa la sociedad y el teatro es entre honestos y deshonestos, no entre ideologías.

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Dentro del libro, el capítulo más “duro” según su apreciación es el diario de la pandemia 2020-2022. El empresario relata cómo, ante la falta de bibliografía sobre la gripe española y sus efectos en el espectáculo, decidió documentar en primera persona lo que vivió el sector.

Con más de 50 años de historia, Carlos Rottemberg presentó su nuevo trabajo

El testimonio incluye la viralización accidental de un audio privado, convertido en bandera de la campaña “Bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro”. Los teatros reabrieron con aforo máximo del 30% y una asistencia real del 6%; la recuperación plena de público llegó recién en Semana Santa de 2022, dos años después del primer confinamiento masivo.

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Durante ese período, el sector debió reinventarse con funciones virtuales y nuevas estrategias: “Fue la subsistencia más que de un grupo de gente, de una rama de la cultura”. El capítulo de la pandemia, que ocupa diez páginas en el libro, recoge entradas casi a diario, con fechas y situaciones cambiantes. El propio autor confiesa que incluso le resultó difícil releerlo: “Ese apartado lo pasé rápido. Porque no quería otra vez volver a vivir eso”.

La situación sanitaria impulsó también la creatividad y la colaboración, pero dejó interrogantes sobre el futuro del teatro, especialmente ante la falta de ficción en televisión y el destino de la avenida Corrientes.

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Rottemberg destaca que el teatro en la Argentina goza de buena salud y que, a diferencia de otros países, la cultura teatral está extendida en todas las provincias y ciudades: “No hay pueblo donde no haya teatro”, dice con orgullo y aporta un dato revelador sobre la asistencia: “En Argentina van seis millones de personas por año”.

En ese panorama, Buenos Aires se posiciona como la capital con mayor cantidad de teatros independientes en el mundo, superando a Nueva York y Londres en este aspecto. Además, la Argentina tiene más espacios escénicos que pantallas de cine, una rareza global.

El empresario advierte, no obstante, sobre desafíos a futuro: la pérdida de referentes históricos, el impacto de la falta de ficción en televisión y la necesidad de nuevas cabezas de compañía. Así es como plantea su preocupación por el porvenir de la avenida Corrientes, símbolo del teatro porteño, en un pensamiento que conecta el pasado y el presente en un acto de memoria. Y una de las tantas entradas posibles a un libro en el que reflejó una vida ligada a la industria cultural.

Carlos Rottemberg, la vida de un empresario teatral hecha libro (Infobae en Vivo)

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