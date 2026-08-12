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Eclipse hoy 12 de agosto: a qué hora es y dónde verlo en mi celular

Aunque en España se podrá ver directamente este fénomeno, en todo el mundo se disfrutará en plataformas digitales

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 solo podrá verse de forma directa en España y en el resto del mundo se seguirá por plataformas digitales desde el celular.
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 solo podrá verse de forma directa en España y en el resto del mundo se seguirá por plataformas digitales desde el celular.
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Este 12 de agosto de 2026 será posible vivir un fenómeno astronómico histórico con el eclipse solar total. Aunque verlo de manera directa será solo posible en España, en el resto del mundo se podrá disfrutar a través de plataformas digitales desde el celular.

Así que traemos toda la información sobre los horarios para ver el eclipse en Latinoamérica y España a través de aplicaciones y páginas oficiales, como la de la NASA.

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A qué hora es el eclipse en España

El eclipse cruzará el país desde Galicia hasta Baleares, permitiendo a quienes se encuentren en esa línea ver cómo la Luna cubre completamente al Sol durante unos segundos. El fenómeno se produce cerca del atardecer, lo que añade un atractivo visual único para quienes logren una vista despejada hacia el oeste.

El eclipse cruzará España desde Galicia hasta Baleares y la fase de totalidad se verá entre las 20:27 y las 20:33, según la ciudad. (REUTERS/Susana Vera)
El eclipse cruzará España desde Galicia hasta Baleares y la fase de totalidad se verá entre las 20:27 y las 20:33, según la ciudad. (REUTERS/Susana Vera)

El eclipse comenzará a las 17:34 (hora peninsular española) sobre el mar de Bering, y finalizará a las 21:58 sobre el Atlántico. En España, el evento se vivirá en sus fases finales, con el Sol ya bajo en el horizonte. Para no perderse el momento exacto, es esencial atender a los horarios locales:

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  • Inicio de la fase parcial: alrededor de las 19:30 h.
  • Fase de totalidad: entre las 20:27 h y las 20:33 h, variando según la ciudad.
  • Fin del eclipse parcial: cerca de las 21:20 h a 21:22 h.

Por ejemplo, en A Coruña, el fenómeno comienza a las 19:31 h, alcanza su punto máximo a las 20:28 h (con una totalidad de 76 segundos y el Sol a solo 12 grados sobre el horizonte), y finaliza a las 21:22 h. La franja de totalidad atraviesa ciudades como Oviedo, León, Burgos, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Castellón, València y las Baleares.

En otras zonas, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Murcia, el eclipse será parcial, visible pero sin el oscurecimiento total.

La franja de totalidad del eclipse pasará por Oviedo, León, Burgos, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Castellón, València y Baleares, mientras Madrid y Barcelona lo verán parcial. (REUTERS/Jon Nazca)
La franja de totalidad del eclipse pasará por Oviedo, León, Burgos, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Teruel, Castellón, València y Baleares, mientras Madrid y Barcelona lo verán parcial. (REUTERS/Jon Nazca)

Horarios para seguir el eclipse en vivo desde Latinoamérica

Aunque el eclipse no será visible a simple vista desde Latinoamérica, la posibilidad de verlo en directo existe gracias a las transmisiones digitales. Estas permiten disfrutar del evento sincronizándose con los horarios europeos. Según el país, los horarios recomendados para conectarse y ver el fenómeno en su punto máximo son los siguientes:

  • Argentina y Brasil (Brasilia): inicio de la fase parcial a las 14:30 h, totalidad a las 15:30 h.
  • Chile: inicio a las 13:30 h, totalidad a las 14:30 h.
  • Colombia y Perú: inicio a las 12:30 h, totalidad a las 13:30 h.
  • México (CDMX) y Centroamérica: inicio a las 11:30 h, totalidad a las 12:30 h.

El momento más espectacular, conocido como la fase de totalidad, dura entre uno y dos minutos, dependiendo del lugar exacto dentro de la franja principal.

Cómo ver ver el eclipse solar total desde el celular

La mejor alternativa para quienes no están en la zona de visibilidad directa del eclipse es acudir a las transmisiones oficiales en línea, que cuentan con alta calidad de imagen y comentarios científicos en tiempo real. Las opciones recomendadas para seguir el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde el celular incluyen:

La ESA, la NASA y RTVE Play transmitirán el eclipse solar total en vivo y sus plataformas oficiales permitirán verlo desde el celular con conexión a internet. (EFE/ERIK S. LESSER)
La ESA, la NASA y RTVE Play transmitirán el eclipse solar total en vivo y sus plataformas oficiales permitirán verlo desde el celular con conexión a internet. (EFE/ERIK S. LESSER)
  • Agencia Espacial Europea (ESA): transmisión en vivo desde España a través de su canal oficial de YouTube y ESA Web TV.
  • NASA: cobertura especial en el canal oficial de YouTube de la agencia, con imágenes y explicaciones en inglés.
  • Cadenas locales: en España, la retransmisión estará disponible en RTVE Play (La 1).

Para quienes prefieren usar aplicaciones móviles, todas estas plataformas cuentan con apps oficiales o sitios web adaptados a celulares, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar con conexión a internet. Solo se necesita ingresar al canal correspondiente minutos antes de la hora prevista para el inicio del evento.

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