Tecno

La era de los robotaxis inicia: se espera que hagan 15 millones de recorridos en 2026

Los modelos Cybercab de Tesla funcionan de manera totalmente autónoma y no cuentan con volante ni pedales

Guardar
Vista trasera de un robotaxi plateado y negro con la señal "ROBOTAXI" iluminada en el techo, moviéndose por una calle urbana con edificios iluminados y coches de fondo.
Los robotaxis son vehículos autónomos diseñados para transportar pasajeros sin conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los robotaxis, también conocidos como taxis autónomos o sin conductor, parecían propios de la ciencia ficción hasta que empresas como Waymo y Tesla comenzaron a convertirlos en realidad.

Según el banco estadounidense Morgan Stanley, este año se espera que los robotaxis realicen alrededor de 15 millones de viajes en Estados Unidos, una cifra que podría llegar a casi 750 millones en 2030.

PUBLICIDAD

El auge de los robotaxis se remonta a la década de 2010, cuando numerosas startups irrumpieron en el mercado.

Empresas como Waymo y Tesla lideran el desarrollo de esta tecnología. REUTERS/Mike Blake
Empresas como Waymo y Tesla lideran el desarrollo de esta tecnología. REUTERS/Mike Blake

Sin embargo, los elevados costos, los desafíos técnicos y las regulaciones complejas provocaron que muchas desaparecieran. Además, accidentes de alto perfil incrementaron las dudas sobre la seguridad de estos vehículos.

PUBLICIDAD

Actualmente, taxis autónomos de varias compañías ya circulan por California, Texas y otros estados. Muchas empresas planean expandirse al Medio Oeste y la Costa Este, lo que podría hacer que los robotaxis se conviertan en parte habitual del paisaje urbano en los próximos años.

Cómo funcionan los robotaxis

El funcionamiento de los robotaxis varía según la compañía, aunque todos comparten el objetivo de ofrecer transporte sin conductor humano a bordo. Por ejemplo, Waymo desarrolla mapas ultra detallados antes de operar en una nueva ciudad, registrando carriles, señales, bordes y pasos peatonales.

Un robotaxi blanco con luces verdes y azules brilla en una calle mojada de una ciudad, rodeado de edificios altos y vías elevadas de tren al anochecer, con peatones caminando.
Funcionan utilizando inteligencia artificial, sensores y cámaras para navegar por la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sistema combina estos mapas con inteligencia artificial y datos de sensores en tiempo real para ubicarse con precisión y navegar de manera segura, incluso si hay fallos en el GPS.

Por su parte, los robotaxis de Tesla (Cybercab) están diseñados para operar de forma completamente autónoma y prescinden de volante y pedales. Estos vehículos emplean inteligencia artificial y cámaras para interpretar el entorno y tomar decisiones de conducción.

Se solicitan mediante una aplicación móvil, se recargan de manera inalámbrica y están pensados para ser producidos masivamente a partir de 2026.

En 2026, se espera que realicen alrededor de 15 millones de viajes en Estados Unidos. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo
En 2026, se espera que realicen alrededor de 15 millones de viajes en Estados Unidos. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

En general, los robotaxis utilizan una combinación de sensores, cámaras, radares, inteligencia artificial y mapas digitales para detectar obstáculos, responder al tráfico y transportar pasajeros sin intervención humana.

Cada empresa adopta su propia estrategia tecnológica, lo que permite diferentes niveles de autonomía y experiencia de usuario.

Qué tan seguros son los robotaxis

La seguridad de los robotaxis es un tema central en el debate sobre su adopción masiva.

Según un análisis realizado por APM Research Lab, los datos disponibles muestran que los robotaxis han estado involucrados en menos accidentes por kilómetro recorrido que los vehículos conducidos por humanos en escenarios comparables.

La seguridad de los robotaxis ha mostrado resultados prometedores según estudios recientes. REUTERS/ Mike Blake
La seguridad de los robotaxis ha mostrado resultados prometedores según estudios recientes. REUTERS/ Mike Blake

El informe destaca que, en ciudades como San Francisco y Phoenix donde servicios como Waymo y Cruise operan de manera regular, los incidentes graves han sido poco frecuentes y la mayoría de los reportados han sido de baja gravedad, como daños menores o accidentes a baja velocidad.

Aun así, el análisis advierte que existen limitaciones en los datos, ya que muchas empresas aún no publican estadísticas completas sobre kilometraje y tipo de incidente.

Además, la tecnología sigue enfrentando desafíos en situaciones complejas, como condiciones climáticas adversas o entornos urbanos muy dinámicos.

El crecimiento de los robotaxis podría transformar la movilidad urbana en los próximos años. REUTERS/Brendan McDermid
El crecimiento de los robotaxis podría transformar la movilidad urbana en los próximos años. REUTERS/Brendan McDermid

Por ello, aunque los robotaxis muestran niveles de seguridad prometedores, expertos recomiendan continuar con regulaciones estrictas y monitoreo constante mientras la tecnología evoluciona.

Los carros autónomos serán objeto de infracciones de tránsito

Los vehículos autónomos en California ahora serán responsables directamente por las infracciones de tránsito que cometan.

Las recientes regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados permiten a las autoridades multar y sancionar a los fabricantes de autos autónomos por violaciones realizadas por sus vehículos, equiparando su responsabilidad a la de los conductores humanos.

Las regulaciones obligan a los fabricantes a responder por infracciones de tránsito cometidas por sus vehículos. REUTERS/Mike Blake
Las regulaciones obligan a los fabricantes a responder por infracciones de tránsito cometidas por sus vehículos. REUTERS/Mike Blake

Esta modificación surge tras la aprobación, el 28 de abril de 2026, de la normativa más amplia de Estados Unidos sobre vehículos autónomos.

Las nuevas reglas actualizan los requisitos de seguridad, supervisión y cumplimiento para todos los AV, desde autos ligeros hasta camiones y autobuses.

Con la entrada en vigor de esta regulación, las fuerzas de seguridad podrán emitir notificaciones de incumplimiento a los fabricantes cada vez que un vehículo autónomo viole las normas de tránsito.

Temas Relacionados

RobotaxiWaymoTeslaTecno Autos Y MovilidadTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué gafas sirven para ver el eclipse solar: los modelos certificados más populares en Amazon

El eclipse solar total de agosto de 2026 ya impulsa la búsqueda de gafas homologadas para observar el fenómeno de forma segura

Qué gafas sirven para ver el eclipse solar: los modelos certificados más populares en Amazon

Lo nuevo de Google promete llevar la inteligencia artificial a todo lo que haces en el celular

Durante su evento anual Google I/O se presentarán avances en Gemini, Android, Chrome y más

Lo nuevo de Google promete llevar la inteligencia artificial a todo lo que haces en el celular

Crece la venta de laptops gamer en Perú: ya no son exclusivas para videojuegos y más profesionales la usan

Equipos pensados originalmente para videojuegos ahora son utilizados en ingeniería, diseño y edición de video

Crece la venta de laptops gamer en Perú: ya no son exclusivas para videojuegos y más profesionales la usan

Elegir qué ponerse será más fácil: Google Fotos transforma tus imágenes en un armario virtual

La herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar prendas, organizarlas y crear outfits digitales desde el celular

Elegir qué ponerse será más fácil: Google Fotos transforma tus imágenes en un armario virtual

Adiós al combustible: una tecnología con láser ya puede impulsar objetos sin contacto físico

La técnica aprovecha la presión de radiación de los fotones para generar empuje dirigido sobre objetos microscópicos

Adiós al combustible: una tecnología con láser ya puede impulsar objetos sin contacto físico
DEPORTES
Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Los elogios del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono en medio de los rumores de su salida del club

La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

TELESHOW
Martín Lamela confirmó la separación de Adabel Guerrero: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Martín Lamela confirmó la separación de Adabel Guerrero: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano