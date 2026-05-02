La era de los robotaxis inicia: se espera que hagan 15 millones de recorridos en 2026

Los robotaxis son vehículos autónomos diseñados para transportar pasajeros sin conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los robotaxis, también conocidos como taxis autónomos o sin conductor, parecían propios de la ciencia ficción hasta que empresas como Waymo y Tesla comenzaron a convertirlos en realidad.

Según el banco estadounidense Morgan Stanley, este año se espera que los robotaxis realicen alrededor de 15 millones de viajes en Estados Unidos, una cifra que podría llegar a casi 750 millones en 2030.

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El auge de los robotaxis se remonta a la década de 2010, cuando numerosas startups irrumpieron en el mercado.

Empresas como Waymo y Tesla lideran el desarrollo de esta tecnología. REUTERS/Mike Blake

Sin embargo, los elevados costos, los desafíos técnicos y las regulaciones complejas provocaron que muchas desaparecieran. Además, accidentes de alto perfil incrementaron las dudas sobre la seguridad de estos vehículos.

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Actualmente, taxis autónomos de varias compañías ya circulan por California, Texas y otros estados. Muchas empresas planean expandirse al Medio Oeste y la Costa Este, lo que podría hacer que los robotaxis se conviertan en parte habitual del paisaje urbano en los próximos años.

Cómo funcionan los robotaxis

El funcionamiento de los robotaxis varía según la compañía, aunque todos comparten el objetivo de ofrecer transporte sin conductor humano a bordo. Por ejemplo, Waymo desarrolla mapas ultra detallados antes de operar en una nueva ciudad, registrando carriles, señales, bordes y pasos peatonales.

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Funcionan utilizando inteligencia artificial, sensores y cámaras para navegar por la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sistema combina estos mapas con inteligencia artificial y datos de sensores en tiempo real para ubicarse con precisión y navegar de manera segura, incluso si hay fallos en el GPS.

Por su parte, los robotaxis de Tesla (Cybercab) están diseñados para operar de forma completamente autónoma y prescinden de volante y pedales. Estos vehículos emplean inteligencia artificial y cámaras para interpretar el entorno y tomar decisiones de conducción.

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Se solicitan mediante una aplicación móvil, se recargan de manera inalámbrica y están pensados para ser producidos masivamente a partir de 2026.

En 2026, se espera que realicen alrededor de 15 millones de viajes en Estados Unidos. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

En general, los robotaxis utilizan una combinación de sensores, cámaras, radares, inteligencia artificial y mapas digitales para detectar obstáculos, responder al tráfico y transportar pasajeros sin intervención humana.

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Cada empresa adopta su propia estrategia tecnológica, lo que permite diferentes niveles de autonomía y experiencia de usuario.

Qué tan seguros son los robotaxis

La seguridad de los robotaxis es un tema central en el debate sobre su adopción masiva.

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Según un análisis realizado por APM Research Lab, los datos disponibles muestran que los robotaxis han estado involucrados en menos accidentes por kilómetro recorrido que los vehículos conducidos por humanos en escenarios comparables.

La seguridad de los robotaxis ha mostrado resultados prometedores según estudios recientes. REUTERS/ Mike Blake

El informe destaca que, en ciudades como San Francisco y Phoenix donde servicios como Waymo y Cruise operan de manera regular, los incidentes graves han sido poco frecuentes y la mayoría de los reportados han sido de baja gravedad, como daños menores o accidentes a baja velocidad.

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Aun así, el análisis advierte que existen limitaciones en los datos, ya que muchas empresas aún no publican estadísticas completas sobre kilometraje y tipo de incidente.

Además, la tecnología sigue enfrentando desafíos en situaciones complejas, como condiciones climáticas adversas o entornos urbanos muy dinámicos.

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El crecimiento de los robotaxis podría transformar la movilidad urbana en los próximos años. REUTERS/Brendan McDermid

Por ello, aunque los robotaxis muestran niveles de seguridad prometedores, expertos recomiendan continuar con regulaciones estrictas y monitoreo constante mientras la tecnología evoluciona.

Los carros autónomos serán objeto de infracciones de tránsito

Los vehículos autónomos en California ahora serán responsables directamente por las infracciones de tránsito que cometan.

Las recientes regulaciones del Departamento de Vehículos Motorizados permiten a las autoridades multar y sancionar a los fabricantes de autos autónomos por violaciones realizadas por sus vehículos, equiparando su responsabilidad a la de los conductores humanos.

Las regulaciones obligan a los fabricantes a responder por infracciones de tránsito cometidas por sus vehículos. REUTERS/Mike Blake

Esta modificación surge tras la aprobación, el 28 de abril de 2026, de la normativa más amplia de Estados Unidos sobre vehículos autónomos.

Las nuevas reglas actualizan los requisitos de seguridad, supervisión y cumplimiento para todos los AV, desde autos ligeros hasta camiones y autobuses.

Con la entrada en vigor de esta regulación, las fuerzas de seguridad podrán emitir notificaciones de incumplimiento a los fabricantes cada vez que un vehículo autónomo viole las normas de tránsito.