Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Uber aún está en el negocio de vehículos autónomos al estilo Tesla y Waymo de Google

Las alianzas estratégicas de la empresa se extienden a diferentes tipos de vehículos y tecnologías, como camiones autónomos, robotaxis eléctricos, y robots de reparto y drones

La historia reciente de Uber en el ámbito de los vehículos autónomos se caracteriza por un cambio drástico en su modelo de negocio. REUTERS/Andrew Kelly
La historia reciente de Uber en el ámbito de los vehículos autónomos se caracteriza por un cambio drástico en su modelo de negocio. REUTERS/Andrew Kelly
Guardar

Durante los últimos dos años, Uber ha transformado su estrategia en el sector de los vehículos autónomos, pasando de desarrollar su propia tecnología a establecer una red global de alianzas con más de treinta empresas del sector.

Este giro le ha permitido posicionarse como un actor clave en la integración de vehículos autónomos y servicios asociados en diferentes mercados, realizando inversiones directas y acuerdos de colaboración que abarcan desde robotaxis y camiones autónomos hasta robots de reparto y drones.

PUBLICIDAD

El enfoque de la compañía ha evolucionado hacia una estrategia de asociación y expansión internacional, dejando atrás la etapa en la que priorizaba el desarrollo interno de tecnología propia.

Durante los últimos dos años, Uber ha transformado su estrategia en el sector de los vehículos autónomos. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Durante los últimos dos años, Uber ha transformado su estrategia en el sector de los vehículos autónomos. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Cuál es la estrategia global de Uber en el sector de vehículos autónomos

La historia reciente de Uber en el ámbito de los vehículos autónomos se caracteriza por un cambio drástico en su modelo de negocio. En sus primeros años, la compañía apostó por desarrollar internamente su tecnología de conducción autónoma, creando Uber Advanced Technologies Group (ATG) y adquiriendo startups como Otto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras varios contratiempos, incluyendo demandas legales y un accidente fatal en 2018, Uber optó por vender su división ATG a Aurora en 2020, aunque mantuvo participaciones accionarias en las empresas a las que vendió diferentes unidades de negocio.

Este giro estratégico permitió a Uber centrarse en sus actividades principales de transporte y reparto convencional, pero dejó la puerta abierta para regresar al sector autónomo a través de alianzas e inversiones. Desde 2022, la compañía ha sellado acuerdos con firmas líderes como Aurora, Avride, Baidu, Motional, Nuro y WeRide, posicionándose como un socio estratégico en diferentes regiones del mundo.

Uber - autos autónomos - alianzas - vehículos - tecnología - 2 de agosto
En mayo de 2025, se comunicó que la plataforma Uber Freight ya utilizaba los camiones autónomos de Aurora para realizar trayectos regulares de ida y vuelta entre las ciudades de Dallas y Houston. (Aurora Innovation)

Uber ha renunciado a la competencia directa en el desarrollo de tecnología autónoma, prefiriendo asociarse con empresas especializadas y aprovechar su plataforma para integrar nuevos servicios. De este modo, la empresa ha diversificado su presencia en los segmentos de transporte de pasajeros, logística y reparto de última milla, sumando alianzas en mercados de Asia, Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

El enfoque global de la empresa en vehículos autónomos consiste en establecer colaboraciones con empresas tecnológicas, fabricantes de automóviles y operadores de flotas para desplegar servicios de robotaxis, camiones autónomos y robots de reparto en distintas ciudades. Esto le permite ofrecer nuevas opciones de movilidad y reparto a sus usuarios, mientras reduce los riesgos asociados al desarrollo tecnológico propio.

Esta estrategia ha consolidado a Uber como una plataforma para la integración de soluciones autónomas, facilitando la entrada de empresas como Waymo, Pony.ai, Zoox y Wayve en nuevos mercados a través de acuerdos que incluyen desde la gestión de flotas hasta inversiones de capital.

El enfoque comercial de Waymo, que forma parte de Alphabet —la casa matriz de Google—, está orientado al desarrollo de sistemas de conducción autónoma y a su explotación económica mediante distintas vías, con énfasis en su plataforma de robotaxis de uso comercial.

Uber - autos autónomos - alianzas - vehículos - tecnología - 2 de agosto
A finales de 2025, Uber en Dallas incorporó los robotaxis de Avride, que utilizan el Hyundai IONIQ 5 con sistema autónomo propio. (Avride)

A diferencia de modelos como los de Uber o Lyft, Waymo no recurre a conductores humanos, lo cual modifica de forma sustancial tanto su estructura de costos como sus mecanismos de generación de ingresos.

La compañía ha anunciado despliegues de estos servicios en ciudades como Dallas, Houston, Arlington, Las Vegas, Londres, Tokio, Abu Dabi y Madrid, entre otras.

Las alianzas estratégicas de Uber se extienden a diferentes tipos de vehículos y tecnologías, como camiones autónomos, robotaxis eléctricos, y robots de reparto y drones.

En cada caso, la organización ha adaptado su modelo de negocio para integrar estas soluciones en su red, aportando su plataforma de usuarios y experiencia en gestión de movilidad y reparto.

Uber es una aplicación de teléfono móvil y una empresa de tecnología que conecta a personas que necesitan viajar con conductores privados que ofrecen un servicio de transporte. REUTERS/Arnd Wiegmann
Uber es una aplicación de teléfono móvil y una empresa de tecnología que conecta a personas que necesitan viajar con conductores privados que ofrecen un servicio de transporte. REUTERS/Arnd Wiegmann

Principales acuerdos y colaboraciones de Uber con empresas de vehículos autónomos

Entre los acuerdos más relevantes figura la colaboración con Aurora, resultado de la venta de ATG, que le permitió a Uber conservar una participación significativa en la empresa y expandir el uso de camiones autónomos en rutas clave como Dallas-Houston a través de Uber Freight.

Otro acuerdo destacado es el alcanzado con Baidu, que prevé el despliegue de robotaxis Apollo Go en mercados fuera de China y Estados Unidos, comenzando por Asia y Oriente Medio.

La relación con Avride, derivada de Yandex, ha permitido a Uber incorporar robots de reparto a pie de calle y vehículos autónomos en ciudades como Austin y Dallas, con inversiones conjuntas superiores a 375 millones de dólares. En cuanto a Avomo, Uber posee un 30 % de participación, y la empresa gestiona operaciones de flota para alianzas con Waymo y WeRide en ciudades como Austin y Madrid.

El sector de los robotaxis es uno de los principales focos de la estrategia de Uber, con colaboraciones con empresas como Cruise (filial de GM), que aunque cesó sus operaciones en 2024, llegó a tener un acuerdo para integrar sus vehículos en la plataforma de Uber.

En los últimos años, Uber ha experimentado una transformación profunda en su estrategia respecto a los vehículos autónomos. REUTERS/Andrew Kelly
En los últimos años, Uber ha experimentado una transformación profunda en su estrategia respecto a los vehículos autónomos. REUTERS/Andrew Kelly

En el caso de Motional, la alianza incluye planes de expandir la colaboración a ciudades principales de Norteamérica, con operaciones piloto en Las Vegas y Los Ángeles, aunque aún con supervisores humanos a bordo.

El acuerdo con Lucid Motors destaca por la inversión de más de 500 millones de dólares por parte de Uber y el pedido de hasta 35 mil vehículos eléctricos, que serán equipados con tecnología autónoma de Nuro para ofrecer un servicio premium de robotaxis.

Nuro, por su parte, ha evolucionado de fabricar vehículos de reparto a licenciar su tecnología de conducción autónoma, consolidando su relación con Uber mediante un acuerdo para desplegar robotaxis Lucid Gravity en San Francisco y Houston.

Los taxistas pueden trabajar en Uber registrándose en línea, enviando sus documentos personales y del vehículo, y cumpliendo con las condiciones de la plataforma. REUTERS/Phil Noble
Los taxistas pueden trabajar en Uber registrándose en línea, enviando sus documentos personales y del vehículo, y cumpliendo con las condiciones de la plataforma. REUTERS/Phil Noble

En Europa y Asia, Uber ha sellado alianzas con empresas como May Mobility, Momenta, Pony.ai, Wayve y Verne, con planes de lanzar servicios de robotaxis en diversas ciudades, comenzando por Zagreb, Múnich y Tokio. El acuerdo con WeRide es especialmente ambicioso, ya que prevé el despliegue de más de mil doscientos robotaxis en Oriente Medio y Europa para 2027, incluyendo ciudades como Madrid, Zúrich y Riad.

En el campo de la gestión de flotas, Uber ha acordado colaboraciones con Hertz, Tawasul y New Horizon, que se encargan de las operaciones diarias de los vehículos autónomos en diferentes mercados. Estas alianzas incluyen la gestión de carga, mantenimiento, limpieza y personal para los vehículos integrados en la plataforma de Uber.

Temas Relacionados

UberVehículos autónomosWaymoAutosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jensen Huang, CEO de Nvidia, prevé salarios de seis cifras en dólares para oficios sin título universitario

Un informe de la consultora McKinsey calculó que entre 2023 y 2030 se requerirán al menos 130.000 electricistas capacitados adicionales

Jensen Huang, CEO de Nvidia, prevé salarios de seis cifras en dólares para oficios sin título universitario

Las cuatro grandes consultoras cobran por enseñar a usar la IA con responsabilidad: sus propios informes tienen citas inventadas

Deloitte ya le devolvió AUD 98.000 al gobierno de Australia por un informe con una jueza que no existe. No fue la única atrapada, ni la última

Las cuatro grandes consultoras cobran por enseñar a usar la IA con responsabilidad: sus propios informes tienen citas inventadas

Apple bate récord de ingresos antes de la salida de Tim Cook

La compañía informó USD 109.400 millones en el trimestre de junio, por encima de lo previsto por analistas, con un salto de 22% en iPhone y un máximo histórico en Mac, en el último balance previo al cambio de mando

Apple bate récord de ingresos antes de la salida de Tim Cook

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

El discurso de Sam Altman dio un giro reciente al admitir que el mundo todavía no está preparado para acatar las órdenes de un líder artificial

“Sería una vergüenza si OpenAI no se convierte en la primera gran empresa dirigida por un CEO de IA”: creador de ChatGPT

YouTube deja de funcionar en estos celulares Android: qué hacer para ver videos

Los Servicios de Google Play actualizaron su requisitos y varios teléfonos ya no tienen acceso a la aplicación

YouTube deja de funcionar en estos celulares Android: qué hacer para ver videos

DEPORTES

River Plate pierde contra Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura

River Plate pierde contra Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura

Facundo Díaz Acosta sigue imparable: fue campeón en San Marino y es el máximo ganador del Challenger Tour en 2026

La lupa sobre la polémica del empate entre Newell’s y Boca: la mano de Lautaro Di Lollo que encendió las protestas

El golazo de Tim Payne, el fenómeno viral del Mundial, en su debut como jugador de Olimpia de Paraguay: “Un cuento de hadas”

Aterrador accidente en una carrera en Japón: un auto voló a 270 km/h y pasó cerca de de los boxes

TELESHOW

José Chatruc habló sobre Sabrina Rojas y el vínculo con Luciano Castro: “Es inevitable no hablar de los ex”

José Chatruc habló sobre Sabrina Rojas y el vínculo con Luciano Castro: “Es inevitable no hablar de los ex”

Chiche Gelblung volvió a su programa de Crónica TV tras su última internación: “El trabajo es parte de la terapia”

Zaira Nara realizó un topless en Formentera y un comentario de un seguidor generó debate: “¿Nunca vestida?"

Melody Luz renovó su estilo y compartió el resultado: “Me aburro mucho”

Coty Romero anunció una decisión clave sobre su imagen: el paso a paso de su importante cirugía estética

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que el lunes comenzarán las nuevas conversaciones con Irán tras frenar los ataques previstos contra el régimen

Trump dijo que el lunes comenzarán las nuevas conversaciones con Irán tras frenar los ataques previstos contra el régimen

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia

Dos adultos mayores fueron atropellados en San Salvador, uno de ellos murió tras el accidente

Intensas lluvias en Costa Rica afectan zonas de Matina, Sarapiquí y Tortuguero, con familias evacuadas y comunidades aisladas

Un hombre disfrazado de Spider-Man dispara contra un tráiler en Guatemala