Uber aún está en el negocio de vehículos autónomos al estilo Tesla y Waymo de Google

La historia reciente de Uber en el ámbito de los vehículos autónomos se caracteriza por un cambio drástico en su modelo de negocio. REUTERS/Andrew Kelly

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Durante los últimos dos años, Uber ha transformado su estrategia en el sector de los vehículos autónomos, pasando de desarrollar su propia tecnología a establecer una red global de alianzas con más de treinta empresas del sector.

Este giro le ha permitido posicionarse como un actor clave en la integración de vehículos autónomos y servicios asociados en diferentes mercados, realizando inversiones directas y acuerdos de colaboración que abarcan desde robotaxis y camiones autónomos hasta robots de reparto y drones.

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El enfoque de la compañía ha evolucionado hacia una estrategia de asociación y expansión internacional, dejando atrás la etapa en la que priorizaba el desarrollo interno de tecnología propia.

Durante los últimos dos años, Uber ha transformado su estrategia en el sector de los vehículos autónomos. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Cuál es la estrategia global de Uber en el sector de vehículos autónomos

La historia reciente de Uber en el ámbito de los vehículos autónomos se caracteriza por un cambio drástico en su modelo de negocio. En sus primeros años, la compañía apostó por desarrollar internamente su tecnología de conducción autónoma, creando Uber Advanced Technologies Group (ATG) y adquiriendo startups como Otto.

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Sin embargo, tras varios contratiempos, incluyendo demandas legales y un accidente fatal en 2018, Uber optó por vender su división ATG a Aurora en 2020, aunque mantuvo participaciones accionarias en las empresas a las que vendió diferentes unidades de negocio.

Este giro estratégico permitió a Uber centrarse en sus actividades principales de transporte y reparto convencional, pero dejó la puerta abierta para regresar al sector autónomo a través de alianzas e inversiones. Desde 2022, la compañía ha sellado acuerdos con firmas líderes como Aurora, Avride, Baidu, Motional, Nuro y WeRide, posicionándose como un socio estratégico en diferentes regiones del mundo.

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En mayo de 2025, se comunicó que la plataforma Uber Freight ya utilizaba los camiones autónomos de Aurora para realizar trayectos regulares de ida y vuelta entre las ciudades de Dallas y Houston. (Aurora Innovation)

Uber ha renunciado a la competencia directa en el desarrollo de tecnología autónoma, prefiriendo asociarse con empresas especializadas y aprovechar su plataforma para integrar nuevos servicios. De este modo, la empresa ha diversificado su presencia en los segmentos de transporte de pasajeros, logística y reparto de última milla, sumando alianzas en mercados de Asia, Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

El enfoque global de la empresa en vehículos autónomos consiste en establecer colaboraciones con empresas tecnológicas, fabricantes de automóviles y operadores de flotas para desplegar servicios de robotaxis, camiones autónomos y robots de reparto en distintas ciudades. Esto le permite ofrecer nuevas opciones de movilidad y reparto a sus usuarios, mientras reduce los riesgos asociados al desarrollo tecnológico propio.

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Esta estrategia ha consolidado a Uber como una plataforma para la integración de soluciones autónomas, facilitando la entrada de empresas como Waymo, Pony.ai, Zoox y Wayve en nuevos mercados a través de acuerdos que incluyen desde la gestión de flotas hasta inversiones de capital.

El enfoque comercial de Waymo, que forma parte de Alphabet —la casa matriz de Google—, está orientado al desarrollo de sistemas de conducción autónoma y a su explotación económica mediante distintas vías, con énfasis en su plataforma de robotaxis de uso comercial.

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A finales de 2025, Uber en Dallas incorporó los robotaxis de Avride, que utilizan el Hyundai IONIQ 5 con sistema autónomo propio. (Avride)

A diferencia de modelos como los de Uber o Lyft, Waymo no recurre a conductores humanos, lo cual modifica de forma sustancial tanto su estructura de costos como sus mecanismos de generación de ingresos.

La compañía ha anunciado despliegues de estos servicios en ciudades como Dallas, Houston, Arlington, Las Vegas, Londres, Tokio, Abu Dabi y Madrid, entre otras.

Las alianzas estratégicas de Uber se extienden a diferentes tipos de vehículos y tecnologías, como camiones autónomos, robotaxis eléctricos, y robots de reparto y drones.

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En cada caso, la organización ha adaptado su modelo de negocio para integrar estas soluciones en su red, aportando su plataforma de usuarios y experiencia en gestión de movilidad y reparto.

Uber es una aplicación de teléfono móvil y una empresa de tecnología que conecta a personas que necesitan viajar con conductores privados que ofrecen un servicio de transporte. REUTERS/Arnd Wiegmann

Principales acuerdos y colaboraciones de Uber con empresas de vehículos autónomos

Entre los acuerdos más relevantes figura la colaboración con Aurora, resultado de la venta de ATG, que le permitió a Uber conservar una participación significativa en la empresa y expandir el uso de camiones autónomos en rutas clave como Dallas-Houston a través de Uber Freight.

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Otro acuerdo destacado es el alcanzado con Baidu, que prevé el despliegue de robotaxis Apollo Go en mercados fuera de China y Estados Unidos, comenzando por Asia y Oriente Medio.

La relación con Avride, derivada de Yandex, ha permitido a Uber incorporar robots de reparto a pie de calle y vehículos autónomos en ciudades como Austin y Dallas, con inversiones conjuntas superiores a 375 millones de dólares. En cuanto a Avomo, Uber posee un 30 % de participación, y la empresa gestiona operaciones de flota para alianzas con Waymo y WeRide en ciudades como Austin y Madrid.

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El sector de los robotaxis es uno de los principales focos de la estrategia de Uber, con colaboraciones con empresas como Cruise (filial de GM), que aunque cesó sus operaciones en 2024, llegó a tener un acuerdo para integrar sus vehículos en la plataforma de Uber.

En los últimos años, Uber ha experimentado una transformación profunda en su estrategia respecto a los vehículos autónomos. REUTERS/Andrew Kelly

En el caso de Motional, la alianza incluye planes de expandir la colaboración a ciudades principales de Norteamérica, con operaciones piloto en Las Vegas y Los Ángeles, aunque aún con supervisores humanos a bordo.

El acuerdo con Lucid Motors destaca por la inversión de más de 500 millones de dólares por parte de Uber y el pedido de hasta 35 mil vehículos eléctricos, que serán equipados con tecnología autónoma de Nuro para ofrecer un servicio premium de robotaxis.

Nuro, por su parte, ha evolucionado de fabricar vehículos de reparto a licenciar su tecnología de conducción autónoma, consolidando su relación con Uber mediante un acuerdo para desplegar robotaxis Lucid Gravity en San Francisco y Houston.

Los taxistas pueden trabajar en Uber registrándose en línea, enviando sus documentos personales y del vehículo, y cumpliendo con las condiciones de la plataforma. REUTERS/Phil Noble

En Europa y Asia, Uber ha sellado alianzas con empresas como May Mobility, Momenta, Pony.ai, Wayve y Verne, con planes de lanzar servicios de robotaxis en diversas ciudades, comenzando por Zagreb, Múnich y Tokio. El acuerdo con WeRide es especialmente ambicioso, ya que prevé el despliegue de más de mil doscientos robotaxis en Oriente Medio y Europa para 2027, incluyendo ciudades como Madrid, Zúrich y Riad.

En el campo de la gestión de flotas, Uber ha acordado colaboraciones con Hertz, Tawasul y New Horizon, que se encargan de las operaciones diarias de los vehículos autónomos en diferentes mercados. Estas alianzas incluyen la gestión de carga, mantenimiento, limpieza y personal para los vehículos integrados en la plataforma de Uber.