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Brasil amplía el uso de reconocimiento facial en aeropuertos y fronteras para identificar personas

El sistema de identificación facial continuará utilizándose en 28 puntos de entrada al país para agilizar los controles de pasajeros procedentes del exterior

Reconocimiento facial
Brasil extendió por cinco años más su sistema de reconocimiento facial en aeropuertos y salidas fronterizas. (Freepik)
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La Receita Federal de Brasil renovó por otros cinco años el servicio de reconocimiento facial en tiempo real utilizado para identificar a pasajeros que ingresan al país. El acuerdo contempla una inversión de aproximadamente 2,4 millones de dólares durante los cinco años de vigencia del contrato y amplía la presencia de esta tecnología a nuevos puntos de control, incluidos pasos fronterizos terrestres y puertos.

El acuerdo mantiene el sistema biométrico en 14 aeropuertos internacionales y eleva a 28 el número total de ubicaciones donde se utilizará la herramienta. En los aeropuertos de Cumbica, en Guarulhos, São Paulo, y Galeão, en Río de Janeiro, la solución está presente en dos terminales de cada complejo.

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El servicio será suministrado durante los próximos cinco años por NEC, compañía japonesa especializada en tecnologías de identificación digital. El contrato se produce después de una primera etapa de colaboración que se extendió durante una década.

Reconocimiento facial con IA. (Canva)
El control de reconocimiento facil en Brasil se entiende a 28 ubicaciones. (Canva)

Una tecnología utilizada desde 2016

La plataforma comenzó a ser utilizada por la Receita Federal en 2016, poco antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Su función principal es identificar mediante biometría facial a las personas que regresan a Brasil desde el extranjero cuando atraviesan las zonas destinadas al control aduanero.

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El sistema emplea cámaras instaladas en los puntos de paso para capturar los rostros de los viajeros. Las imágenes son procesadas y comparadas con la base biométrica administrada por la autoridad fiscal brasileña.

El objetivo es realizar esta verificación mientras los pasajeros avanzan por el área de control, sin necesidad de detenerlos para efectuar procedimientos adicionales. De esta manera, la tecnología busca combinar la identificación de los viajeros con un proceso de entrada más rápido.

Pantalla con rostro de hombre y cuadrícula de reconocimiento facial, su imagen de identificación, una cámara de seguridad y un control de acceso.
Brasil usa la tecnología de reconocimiento facial en aeropuertos desde el 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión incluida en el nuevo contrato corresponde a la sexta generación de la plataforma, que representa la evolución más reciente de esta tecnología.

Reconocimiento de varios rostros al mismo tiempo

Uno de los principales desafíos del sistema es realizar las identificaciones en cuestión de segundos. Los pasajeros no necesariamente atraviesan las cámaras de manera individual, por lo que el sistema debe ser capaz de procesar varios rostros simultáneamente.

Daniel Bergonzelli, director de la unidad de negocios de identificación digital de la compañía proveedora en América Latina, explicó que las cámaras pueden capturar varios rostros mientras las imágenes son contrastadas con la base de datos de la Receita Federal.

El proceso debe completarse mientras los viajeros atraviesan el pórtico instalado antes de la zona de salida de la terminal. Por ese motivo, la velocidad y precisión del reconocimiento son elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema.

Reconocimiento facial
Las cámaras de reconocimiento facial pueden capturar varios rostros a la vez.

Una base biométrica actualizada en tiempo real

La infraestructura también contempla la integración de la plataforma de reconocimiento facial con el sistema de la Receita Federal. En esa base se encuentra la información biométrica de los viajeros y los datos se actualizan en tiempo real desde Brasilia, la capital brasileña.

Esta conexión permite que las imágenes capturadas en los puntos de control sean comparadas con información disponible en la infraestructura central de la autoridad.

La ampliación del sistema a puertos y pasos fronterizos terrestres, además de los aeropuertos, extiende el uso de la identificación biométrica a otros puntos de entrada al territorio brasileño.

Reconocimiento facial. (foto: Diario de Sevilla)
Reconocimiento facial. (foto: Diario de Sevilla)

Un despliegue que supera los aeropuertos

Con el nuevo contrato, la tecnología deja de concentrarse exclusivamente en los principales terminales aéreos internacionales. Los nuevos puntos incorporados permitirán utilizar el reconocimiento facial en diferentes espacios donde se controla el ingreso de personas al país.

La expansión también refleja el crecimiento de los sistemas biométricos utilizados por organismos públicos para automatizar procesos de identificación. En el caso brasileño, la Receita Federal utiliza esta infraestructura como parte de sus controles sobre los pasajeros que ingresan desde el extranjero.

El nuevo acuerdo garantiza otros cinco años de funcionamiento y mantenimiento de la plataforma, al tiempo que amplía su alcance a 28 ubicaciones. La apuesta de las autoridades brasileñas consiste en mantener un proceso de identificación automatizado que pueda operar en tiempo real sin ralentizar el tránsito de los viajeros.

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