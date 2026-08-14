Google permitirá eliminar la marca de agua de sus imágenes generadas con IA

Google permitirá eliminar la marca de agua generada en las imágenes creada por Gemini. (Google)

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Google comenzará a permitir que los usuarios eliminen la marca de agua visible de las imágenes generadas mediante su inteligencia artificial Gemini. Esta opción también se extenderá a videos y canciones creados con sus herramientas de IA.

La compañía aclaró que desactivar esta identificación visual no eliminará los mecanismos de rastreo que utiliza para identificar contenido generado por IA, como la marca de agua invisible SynthID y los metadatos asociados al estándar C2PA.

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La nueva configuración llegará progresivamente durante los próximos días a Gemini y Flow, el editor de video de Google. La compañía también anticipó que posteriormente incorporará la función a la Búsqueda. Los usuarios podrán decidir si quieren mantener o retirar la marca visible directamente desde los ajustes de los archivos multimedia.

Google permitirá a usuarios eliminar la marca de agua que genera Gemini al crear imágenes o videos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La marca visible de la IA será opcional

Josh Woodward, vicepresidente de Gemini en Google, explicó que la posibilidad de eliminar la marca estará disponible para los modelos Nano Banana, Omni y Lyria, utilizados para generar diferentes tipos de contenido mediante inteligencia artificial.

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Una vez que la función esté habilitada, los usuarios encontrarán una opción específica en Ajustes > Marca de agua dentro de los archivos multimedia. Desde allí podrán activar o desactivar la identificación visible que aparece sobre las creaciones generadas por IA.

El cambio responde a una de las principales limitaciones de las marcas de agua tradicionales: aunque permiten identificar rápidamente que una imagen, un video o una creación multimedia fue generado mediante inteligencia artificial, también pueden interferir con su utilización posterior.

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Josh Woodward anunció que la IA de Google dejará que los usuarios eliminen la marca de agua de sus creaciones en Gemini. (X)

Esto resulta especialmente relevante para usuarios que emplean estas herramientas en proyectos creativos o profesionales y necesitan utilizar las imágenes o videos sin elementos superpuestos.

SynthID seguirá identificando el contenido

La eliminación de la marca visible no significa que Google vaya a dejar de identificar sus contenidos generados mediante IA. La compañía mantendrá SynthID, un sistema de marca de agua invisible que permite detectar si un contenido fue creado o modificado mediante sus modelos de inteligencia artificial.

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A diferencia de una marca visible, SynthID se incorpora al contenido de una manera que no afecta su apariencia. De esta forma, el usuario puede utilizar la creación sin que aparezca un distintivo sobre la imagen, mientras Google conserva un mecanismo para comprobar posteriormente su origen.

Google cuenta con SynthID, una herramienta que inserta una marca de agua digital en los contenidos generados por inteligencia artificial. (Google)

La empresa también mantendrá los metadatos vinculados al estándar C2PA, otro mecanismo destinado a proporcionar información sobre el origen y la procedencia de los contenidos digitales.

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Google sostiene que esta combinación permite separar dos objetivos: ofrecer mayor libertad a quienes crean contenido y conservar herramientas que permitan comprobar si una pieza fue generada mediante IA.

La IA mantiene mecanismos para comprobar el origen

Según la compañía, incluso después de retirar la marca de agua visible, los usuarios podrán utilizar Gemini o la Búsqueda para comprobar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial.

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La estrategia supone, por tanto, un cambio en la forma de presentar públicamente la procedencia de estos contenidos. En lugar de obligar a que todas las creaciones tengan una señal visible, Google permitirá que cada usuario decida si quiere mostrarla.

El sistema invisible continuará funcionando como una capa adicional de identificación que no depende de que la marca gráfica permanezca sobre el archivo.

Gemini todavía podrá identificar si imágenes fueron realizadas con IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Google también prepara herramientas para desarrolladores

El anuncio llega acompañado de otra iniciativa relacionada con la identificación de contenido generado mediante IA. Google está publicando como código abierto Credentio, una nueva biblioteca diseñada para que los desarrolladores puedan integrar mecanismos de validación local en sus propias aplicaciones.

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La herramienta busca facilitar la comprobación del origen de determinados contenidos sin depender necesariamente de procesos externos.

El movimiento se produce en un contexto en el que las compañías tecnológicas buscan diferentes fórmulas para identificar los contenidos creados con inteligencia artificial. Mientras Google opta por hacer opcional la marca visible y mantener sistemas invisibles de identificación, otras empresas han adoptado estrategias diferentes.

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