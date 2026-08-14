Quién es el conductor estrella que podría volver a la televisión luego de 8 años

Nico Repetto podría volver a la televisión (Infobae a las Nueve. Infobae en Vivo)

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Ajena a todas las versiones apocalípticas que orbitan en torno a ella, la televisión argentina está en permanente movimiento y empieza a mover sus piezas para la temporada de verano. En ese panorama, las grandes figuras siempre son tentadoras y uno de los conductores más importantes podría volver al ruedo luego de una distancia que ya lleva ocho años.

Se trata de Nicolás Repetto, creador de ciclos históricos como Fax, Sábado Bus o Nico, quien estaría en conversaciones avanzadas para ponerse al frente de un programa de entretenimiento en El Trece, según informó el periodista Juan Etchegoyen en su habitual columna de los viernes en Infobae en Vivo.

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La información fue adelantada por Etchegoyen, quien aseguró tenerla confirmada tanto desde el canal como desde la productora Kuarzo, la que posibilitaría el regreso de Repetto. La historia de cómo llegó al dato la contó él mismo y se originó en un encuentro casual: un famoso que había pasado por las oficinas de la productora le comentó en la calle que allí estaban haciendo casting de bailarines, humoristas y cantantes “para el nuevo programa de Nico Repetto”.

Nicolás Repetto en su última aparición en televisión, en el informativo de Telefe

El olfato periodístico ante tanto movimiento tenía sustento, y Etchegoyen chequeó la información con diferentes fuentes tanto de El Trece como de Kuarzo: “A mí me lo dan como confirmado”, aseguró el columnista, que también se comunicó con el conductor en cuestión: “Hola Juan, estoy en conversaciones con Kuarzo y con el Trece para volver. Nada formalizado aún”, le escribió Repetto. Etchegoyen interpretó la respuesta como una confirmación velada: “Que te responda Nico ya es importante, porque no suele hablar mucho”.

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El formato sería un programa de entretenimiento con juegos, cantantes, bailarines y humor, y donde hay algunas versiones encontradas es en relación al momento en el que se verá al aire. Algunas fuentes lo ubican en el corto plazo, alrededor de dos meses, y otros apuntan a Repetto como reemplazo de Guido Kaczka durante enero, cuando el conductor de Es mi sueño suele tomarse vacaciones.

En este panorama solo basta esperar a la vuelta. Lo último que Nicolás Repetto hizo en televisión fue el noticiero del mediodía de Telefe en 2018, una experiencia que no salió de la mejor manera. En esta oportunidad, todo parece indicar que el regreso será en un formato diferente, que lo conecta con alguno de sus grandes éxitos.

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El dato de Etchegoyen se suma a las declaraciones que Adrián Suar había hecho días atrás y que ya habían encendido las especulaciones. En una entrevista con Puro Show, el gerente de programación de El Trece admitió abiertamente su deseo de incorporar al creador de Sábado Bus a su pantalla: “A Nicolás Repetto me encantaría tenerlo también. Hay que convencerlo, pero esa es mi especialidad”, afirmó el actor y empresario, dejando en claro que la persuasión es parte de su estrategia para atraer talentos.

Adrián Suar dijo que le gustaría tener Repetto y Tinelli en Eltrece

En la misma conversación, Suar también puso el nombre de Marcelo Tinelli sobre la mesa. “Si encuentro en qué rol, me gustaría volver a tener a Marcelo Tinelli en el canal. Sé que lo está evaluando en el canal o en otro. Ojalá que sea acá porque siento que tiene mucho más para dar”, sostuvo. Aclaró, además, que una eventual vuelta del animador no estaría ligada a sus formatos anteriores: “Su vuelta no sería con el Bailando”.

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El panorama que traza Suar para El Trece incluye también a Mario Pergolini, quien ya regresó a la pantalla. “Se reinventó. En esta vuelta encontró su lugar, le va muy bien”, lo describió el ejecutivo, que busca conjugar figuras con historia televisiva y propuestas renovadas.

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