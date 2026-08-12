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Apple lanzaría un Apple Watch nunca antes visto en el lanzamiento del iPhone 18 Pro

Apple podría apostar por una pulsera equipada con sensores que dependería del iPhone para mostrar los datos registrados por el dispositivo

Apple estaría pensando en nuevos diseños para su Apple Watch. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
Apple estaría pensando en nuevos diseños para su Apple Watch. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
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Apple estaría explorando nuevos formatos para ampliar su familia de relojes inteligentes, con dos propuestas que romperían con el diseño tradicional del Apple Watch: una pulsera de actividad sin pantalla y un reloj con esfera circular.

Los planes todavía se encuentran en fase de desarrollo y no implican que ambos productos vayan a llegar al mercado, pero reflejan la intención de la compañía de introducir nuevas alternativas dentro de una gama cuyo diseño apenas ha cambiado desde su lanzamiento.

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La información procede de Mark Gurman, periodista y analista especializado en Apple, quien señala que la compañía está estudiando diferentes posibilidades para revitalizar su catálogo de relojes. Entre ellas se encuentra una pulsera equipada con sensores que prescindiría completamente de una pantalla y dependería del iPhone para mostrar los datos registrados.

Apple se encuentra pensado en diferentes modelos para su nuevo Apple Watch. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
Apple se encuentra pensado en diferentes modelos para su nuevo Apple Watch. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

La segunda propuesta sería más cercana al Apple Watch convencional, aunque con una diferencia fundamental: una esfera redonda en lugar del formato rectangular que Apple utiliza desde la primera generación. Esta opción tendría menos posibilidades de llegar al mercado por el momento.

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Una pulsera sin pantalla como nueva alternativa

La propuesta más probable sería una pulsera de actividad que funcionaría de manera similar a otros dispositivos centrados en el seguimiento de la actividad física. En lugar de incorporar una pantalla para consultar directamente los datos, el accesorio utilizaría sensores para registrar información y enviarla posteriormente al teléfono.

Este formato permitiría a Apple competir en una categoría diferente a la de los relojes inteligentes tradicionales. El dispositivo podría resultar más ligero y sencillo que un Apple Watch convencional y estaría dirigido principalmente a usuarios interesados en funciones relacionadas con la actividad física y el seguimiento de determinados parámetros.

Apple Watch
Apple estaría pensado en nuevos diseños para competir con otros reloj inteligentes. (Reuters)

El concepto recuerda a productos como Fitbit Air de Google, una propuesta centrada en sensores que prescinde de una pantalla y delega la visualización de la información en el smartphone.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente que esté desarrollando este dispositivo. Tampoco se conoce cuándo podría llegar al mercado, si finalmente supera la etapa de desarrollo.

Apple también estudia recuperar la esfera circular

La segunda posibilidad analizada por Apple sería un reloj inteligente con una pantalla completamente circular. Se trataría de un cambio mucho más visible respecto al diseño actual del Apple Watch, que mantiene una caja rectangular con bordes redondeados desde su primera generación.

Un formato circular permitiría a Apple acercarse visualmente a los relojes tradicionales y competir de forma más directa con otros modelos inteligentes que utilizan este diseño. Sin embargo, según las informaciones disponibles, esta alternativa sería menos probable que la pulsera sin pantalla.

Apple piensa en un Apple Watch circular. REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo
Apple piensa en un Apple Watch circular. REUTERS/Priyanshu Singh/File Photo

El cambio también implicaría adaptar watchOS y la interfaz del dispositivo a una superficie diferente. Buena parte del diseño actual del sistema operativo está pensado para aprovechar el formato rectangular de la pantalla del Apple Watch.

La exploración de nuevos formatos se produce después de años en los que Apple ha mantenido una estrategia de diseño relativamente conservadora. Desde el lanzamiento del primer Apple Watch en 2014, la compañía ha realizado diferentes modificaciones en materiales, tamaños y componentes, pero la forma general del reloj se ha mantenido.

La llegada del Apple Watch Ultra introdujo una estética más robusta y orientada a usuarios que buscan mayor resistencia y autonomía, aunque mantuvo la misma estructura rectangular. Ahora Apple podría ampliar todavía más la oferta con productos dirigidos a diferentes segmentos.

El nuevo catálogo de Apple Watch podría ser presentado en setiembre de 2026. - crédito Apple
El nuevo catálogo de Apple Watch podría ser presentado en setiembre de 2026. - crédito Apple

Entre las posibilidades también aparece un anillo inteligente, una categoría en la que empresas como Samsung y Oura ya cuentan con productos. Un dispositivo de este tipo permitiría a Apple competir en un mercado emergente de accesorios centrados en salud, actividad física y seguimiento personal.

La compañía también estaría estudiando ampliar la gama hacia ambos extremos del mercado, con productos situados por encima del Apple Watch Ultra y otros más económicos que el Apple Watch SE.

El Apple Watch podría dejar de tener un único formato

La estrategia permitiría a Apple transformar el Apple Watch en una familia de dispositivos con diseños y funciones diferentes, en lugar de limitarse a actualizar cada año un modelo con una apariencia similar.

Apple Watch dejaría de tener un único formato. - crédito Apple
Apple Watch dejaría de tener un único formato. - crédito Apple

El próximo paso podría llegar con el Apple Watch Series 12, previsto para septiembre. Entre las novedades que se barajan aparece un acabado cerámico, un material que Apple dejó de utilizar en su catálogo de relojes hace varios años.

Por ahora, ninguna de estas propuestas ha sido confirmada por Apple. Si los planes avanzan, la compañía podría utilizar los próximos años para diversificar una categoría que mantiene una identidad visual prácticamente intacta desde 2014.

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