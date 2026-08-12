Elon Musk afirma que Terafab, su nueva fábrica de chips, será “50 veces más grande que el Pentágono”

Elon Musk anunció que Terafab superará los 100 millones de pies cuadrados de superficie. (Terafab.ai)

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Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, anunció que la planta de semiconductores Terafab será “50 veces más grande que el Pentágono” una vez finalizada. El proyecto, ubicado en Grimes County, Texas, aspira a transformar el sector tecnológico con una inversión inicial de USD 16.800 millones.

La magnitud prevista para Terafab marca un hito en la industria manufacturera. Musk aseguró en la red social X que, tras su finalización, esta fábrica de chips podría convertirse en “el más grande y valioso del mundo”.

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Aunque la comparación directa con el Pentágono —que cuenta con aproximadamente 613.000 metros cuadrados— sugiere que el tamaño anunciado por Musk superaría incluso los 30,65 millones de metros cuadrados, la compañía confirmó por el momento que la planta rebasará los 9,29 millones de metros cuadrados. Esta cifra ya cuadruplica la superficie combinada del Pentágono, Apple Park, Mall of America y Giga Texas, que suman 2,32 millones de metros cuadrados.

El proyecto recibió una exención total del impuesto predial en Grimes County, Texas. (Tesla)

Origen y objetivos del proyecto

La iniciativa surgió ante la preocupación de Musk por la incapacidad de los proveedores actuales de semiconductores para cubrir las necesidades futuras de Tesla en materia de computación. El concepto se presentó públicamente en noviembre de 2025 como una ampliación del modelo de gigafactoría. En marzo de 2026, se detalló que la planta se situaría junto a la sede de Tesla en Austin.

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La colaboración entre SpaceX y Tesla se formalizó como una empresa conjunta, a la que más tarde se sumó Intel. La alianza apunta a fabricar chips que abastezcan procesos de computación espacial, vehículos avanzados y sistemas robóticos humanoides.

Musk indicó que la planta empleará el proceso de manufactura 14A de Intel, aunque los planes podrían ajustarse en función del desarrollo tecnológico. La demanda conjunta de chips para SpaceX y Tesla se estima en más de 1 teravatio (TW) de capacidad de cómputo, según publicó la compañía en su sitio web. Este volumen ilustra el papel estratégico de Terafab para el suministro de componentes dedicados a aplicaciones intensivas en procesamiento.

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SpaceX y Tesla colaboran con Intel para desarrollar chips de alto rendimiento en Terafab. (Reuters)

Costos, empleo y proyección a largo plazo

La inversión inicial de USD 16.800 millones no representa el techo presupuestario del proyecto. Documentos presentados para la exención de impuestos en mayo revelaron que la primera fase podría ascender a USD 55.000 millones, con un gasto total potencial de hasta USD 119.000 millones en fases sucesivas. Además de la suma inicial, se prevé una expansión progresiva en función de las necesidades industriales.

La planta espera contratar al menos 3.000 empleados, incluidos residentes de Grimes County y el vecino Brazos County. En junio de 2026, las autoridades locales aprobaron por mayoría una exención total del impuesto predial tras la votación de los comisionados del condado, lo que facilita el desarrollo industrial en la región.

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Compromisos ambientales

SpaceX y Tesla se comprometieron a abastecerse con agua proveniente del embalse Gibbons Creek Reservoir, y así evitar extraer de los mantos acuíferos locales. De ese manera, tratarán de contrarrestar la mala imagen de los recientes proyectos tecnológicos ante la mirada ecologista.

Terafab atenderá la demanda de chips para vehículos avanzados, sistemas espaciales y robótica. (Captura/SpaceX)

Ambas compañías delinearon medidas para el tratamiento y reutilización de aguas residuales, así como la gestión de materiales peligrosos y subproductos industriales generados en la manufactura de semiconductores. El plan incluye el cumplimiento estricto de las regulaciones ambientales.

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El alcance final y el coste definitivo de Terafab dependen de la evolución tecnológica y la demanda futura. Hasta ahora, el proyecto representa uno de los mayores desafíos industriales impulsados por el sector privado en Estados Unidos. Las declaraciones de Elon Musk y la dimensión confirmada por la empresa señalan un cambio de escala en la fabricación de semiconductores, con posibles repercusiones en la industria global.