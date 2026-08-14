Apple busca cobrar el 15% de las compras digitales que se realicen fuera de la App Store

Apple quiere quedarse con un 15% de las compras hechas desde fuera de la App Store. (Apple)

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Apple presentó una nueva propuesta para establecer una comisión del 15% sobre las compras digitales realizadas mediante enlaces externos dentro de aplicaciones en dispositivos iOS. La compañía entregó su planteamiento ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en medio de la disputa legal que mantiene desde hace años con Epic Games por las políticas de la App Store.

La propuesta contempla diferentes porcentajes dependiendo del tipo de desarrollador o programa al que pertenezca la aplicación. Para las aplicaciones estándar, Apple plantea una comisión del 15%, mientras que las pequeñas empresas podrían pagar un 5%. Los desarrolladores inscritos en determinados programas especiales tendrían una tasa del 10%.

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El planteamiento llega después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara la solicitud de Apple para suspender el procedimiento que se desarrolla en el tribunal inferior. La decisión obligó a la compañía a avanzar con la presentación de su estructura de comisiones.

Apple busca quedarse con una comisión del 15% de las compras realizadas fuera de su App Store.

Así funcionaría la nueva estructura de comisiones

Según la documentación presentada por Apple, la comisión general para las compras realizadas mediante enlaces externos sería del 15% para las aplicaciones estándar. La compañía también propone tasas reducidas para determinados grupos.

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Los desarrolladores de pequeñas empresas pagarían un 5% sobre los pagos realizados. Por su parte, quienes participen en el Programa de Socios de Video, el Programa de Socios de Noticias o el Programa de Socios de Mini Apps pagarían un 10%.

Las renovaciones de suscripciones también tendrían una comisión reducida del 10%, de acuerdo con la propuesta presentada ante el tribunal.

La estructura no implica que las compras deban realizarse directamente dentro de la App Store. El planteamiento se refiere específicamente a las operaciones que los usuarios realizan después de acceder a enlaces externos incluidos en aplicaciones de iOS.

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Apple se encuentra en plena disputa legal para generar comisiones de apps que pueden instalarse en iOS. (Apple)

El conflicto con Epic Games está detrás de la disputa

La propuesta forma parte de una batalla legal que Apple mantiene con Epic Games por las reglas y comisiones aplicadas a los desarrolladores.

Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con una orden judicial que obligó a Apple a permitir determinados mecanismos para que las aplicaciones pudieran dirigir a los usuarios hacia opciones de pago externas.

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Apple había intentado retrasar los procedimientos relacionados con las comisiones mientras esperaba la decisión del Tribunal Supremo sobre otro aspecto del caso. La compañía sostenía que el proceso ante el tribunal inferior debía esperar hasta que se resolviera si había incumplido una orden judicial.

El Tribunal Supremo rechazó esa solicitud, por lo que el procedimiento pudo continuar y Apple tuvo que presentar su propuesta sobre las tarifas.

Apple y Epic Games mantienen una disputa legal por cobros en Fornite.

Apple defiende cobrar por las compras externas

La compañía sostiene que tiene derecho a recibir una comisión por las compras realizadas por usuarios de sus dispositivos incluso cuando estas operaciones se producen mediante enlaces externos.

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Su argumento es que esas tarifas permiten recuperar parte de las inversiones destinadas a las herramientas, la tecnología y los servicios necesarios para mantener la App Store y el ecosistema de software de sus dispositivos.

De esta manera, Apple busca establecer un modelo que le permita obtener ingresos de determinadas transacciones que no se completan directamente mediante su sistema de pagos.

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Apple defiende el cobro de comisiones de enlaces externos a la App Store.

La comparación con Google Play

Como parte de su argumentación, Apple también comparó su propuesta con las tarifas aplicadas por Google Play.

Según la documentación presentada, Google cobra un 20% para las aplicaciones estándar, un 15% para aplicaciones incluidas en programas especiales y un 10% sobre las renovaciones de suscripciones. Apple señaló además que Epic Games había aceptado esas tarifas en el ecosistema de Google.

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La propuesta presentada ahora deberá seguir su recorrido dentro del proceso judicial. Por el momento, Apple plantea una comisión general del 15% para las compras realizadas mediante enlaces externos, aunque con porcentajes inferiores para determinados desarrolladores y tipos de aplicaciones.