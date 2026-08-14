La angustia de una ex Gran Hermano por el cierre de su local: “Somos una empresa familiar que hoy quebró”

La ex Gran Hermano explicó su angustia por tener que cerrar su emprendimiento en Flores por problemas económicos

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Flor Cabrera no pudo contener la tristeza al anunciar que su local de indumentaria ubicado en el barrio porteño de Flores cierra sus puertas tras diez años de actividad. La exparticipante de Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para compartir la noticia con un video y un texto escrito, donde dejó en claro que el cierre no fue una decisión sino una imposición.

“Lamentablemente, esta es una noticia que no tenía ganas de dar”, reconoció en el clip al anunciar la baja de la persiana de su local Kavré. “Me duele el corazón, pero de una manera única e inigualable”, agregó, visiblemente afectada.

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El mensaje de Flor Cabrera a su comunidad (Instagram)

En la publicación escrita que acompañó el video, Cabrera fue más directa sobre las razones: “somos una empresa familiar que hoy quebró, y no nos queda otra que cerrar las puertas”. Describió el emprendimiento como el sustento económico de toda su familia y admitió que llegaron a un punto de agotamiento. “No damos más”, escribió.

Pese al dolor, la exparticipante de Gran Hermano anticipó que el proceso no termina ahí. Anunció una liquidación total del stock y prometió mantenerse en contacto con su clientela. “Gracias por tantos años por bancarnos. Y bueno, a seguir remando en este país tan difícil”, concluyó en el video.

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Flor Torrente también cerró su marca después de 13 años

Flor Torrente reveló la dura situación que atraviesa con su marca de ropa, Helicia (Instagram)

El mismo día, Flor Torrente anunció el fin de Helicia, la marca de indumentaria y accesorios veganos que fundó en 2013 junto a su socia Agustina Bruzon. A través de un video publicado en Instagram, ambas cofundadoras se despidieron de su comunidad con la voz entrecortada. “Después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, dijo Torrente frente a cámara.

Bruzon definió el momento como un cierre de ciclo inevitable: “Es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor”. Las razones económicas no fueron explicitadas, aunque Torrente habló de volcar energías hacia nuevas búsquedas.

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Araceli González, madre de la actriz, fue una de las primeras en reaccionar y apuntó contra el contexto del mercado. “No toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana”, escribió en los comentarios, donde también elogió a las fundadoras por su compromiso y la calidad de sus productos.

Brian Lanzelotta: estafa millonaria y vuelta al ruedo

Brian Lanzelotta, otro exparticipante de Gran Hermano, protagonizó esta semana una historia diferente pero igual de dura. El emprendedor, dueño de Bien Limpio —una fábrica de papel higiénico ubicada en La Matanza— reveló que fue víctima de una estafa por 17 millones de pesos que lo llevó al borde del cierre.

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Brian Lanzelotta agradeció el apoyo económico de sus seguidores tras la estafa que sufrió (Video: Instagram)

El golpe llegó a través de un supuesto cliente de Mendoza que encargó 3.800 bolsones de papel higiénico, el pedido más grande de la historia del emprendimiento. Para afrontar la materia prima, el suegro de Lanzelotta sacó un préstamo. Tras una semana de trabajo intensivo, el comprador presentó comprobantes de transferencia que resultaron ser falsos. La mercadería partió en camión y el dinero nunca llegó.

La difusión del caso en redes y en televisión desencadenó una respuesta masiva: más de mil mensajes de apoyo y 10 millones de pesos en donaciones permitieron amortiguar parte de la deuda. Eso cambió la ecuación. “El lunes yo daba por terminado Bien Limpio. Pero me senté a leer los mensajes de cariño y la verdad es que no me puedo dejar vencer una vez más”, dijo en un nuevo video desde el galpón.

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La causa judicial avanzó: el abogado Gastón Jordanes presentó la denuncia en la Fiscalía N° 8 de delitos complejos de San Martín, con el camionero identificado e imágenes del vehículo en Mendoza.