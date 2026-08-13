Truco para recuperar mensajes borrados de WhatsApp: para Android y iPhone

WhatsApp tiene algunas funciones que te permiten recuperar mensajes eliminados. (Meta)

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Recuperar mensajes borrados de WhatsApp es posible mediante las copias de seguridad de los chats y, en el caso de Android, a través del registro de notificaciones. Estas alternativas permiten consultar o restaurar parte del contenido eliminado, aunque cada método tiene condiciones específicas que conviene conocer antes de utilizarlo.

La opción más completa está disponible tanto en Android como en iPhone y consiste en restaurar una copia de seguridad de WhatsApp. En Android existen, además, herramientas del propio sistema que pueden conservar el contenido de determinadas notificaciones recibidas antes de que un mensaje fuera eliminado.

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Restaurar una copia de seguridad de WhatsApp

La primera alternativa consiste en recuperar una copia de seguridad anterior a la eliminación de los mensajes. WhatsApp permite configurar copias periódicas de las conversaciones, por lo que el procedimiento puede devolver los chats al estado en el que se encontraban cuando se realizó la última copia disponible.

Cómo generar una copia de seguridad en WhatsApp. (Infobae)

Para utilizar este método, primero es necesario comprobar cuándo se realizó la copia de seguridad. Si contiene los mensajes que se quieren recuperar, se puede desinstalar WhatsApp del teléfono y volver a instalarlo. Después de iniciar sesión con el mismo número de teléfono, la aplicación ofrecerá la posibilidad de restaurar la copia de seguridad almacenada en la nube.

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En iPhone, las copias de los chats se almacenan mediante iCloud, mientras que en Android pueden utilizarse las copias configuradas para la cuenta correspondiente. En ambos casos, es importante verificar previamente que existe una copia disponible y que fue realizada antes de eliminar la conversación.

La frecuencia de las copias resulta determinante. Una configuración diaria, semanal o mensual puede hacer que el contenido disponible para restaurar sea diferente. Por ello, revisar periódicamente la configuración de las copias permite tener mayor control sobre la información almacenada.

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Los usuarios deberán hacer una copia de seguridad para no perder sus chats e información.

Consultar el registro de notificaciones en Android

Los usuarios de Android cuentan con otra alternativa: el registro de notificaciones integrado en determinadas versiones del sistema operativo.

Para acceder a esta función, se puede mantener pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y seleccionar Widgets. Dentro de las opciones disponibles hay que localizar la aplicación Ajustes y añadir el widget de acceso a configuraciones. Posteriormente, el sistema permite seleccionar una función concreta, entre ellas Registro de notificaciones.

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Una vez creado el acceso directo, el usuario podrá consultar las notificaciones recibidas recientemente. Al abrir una notificación de WhatsApp, parte del contenido del mensaje puede seguir apareciendo en el registro aunque posteriormente haya sido eliminado de la conversación.

Android te ofrece la oportunidad de activar el historial de notificaciones. (Captura Android)

Este procedimiento resulta especialmente útil para mensajes de texto que fueron mostrados como notificaciones. El contenido disponible dependerá de cómo gestione las notificaciones cada dispositivo y de las características de la versión de Android instalada.

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Qué tener en cuenta con el registro de notificaciones

El registro no funciona como una copia completa de WhatsApp. Solo conserva información procedente de las notificaciones y, por ello, puede mostrar únicamente una parte del contenido original.

También existen limitaciones relacionadas con el tiempo de almacenamiento y la cantidad de notificaciones que el sistema conserva. Por esa razón, conviene consultar el registro cuanto antes si se necesita recuperar un mensaje.

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Además, si la conversación estaba abierta cuando llegó el mensaje, es posible que no se generara una notificación y, por tanto, que el contenido no aparezca en el registro.

Activa el historial de notificaciones de Android para ver mensajes eliminados. (Captura Android)

Precauciones con aplicaciones de terceros

En Android también existen aplicaciones que prometen guardar las notificaciones de WhatsApp para consultar posteriormente los mensajes eliminados. Algunas conocidas son WAMR y WhatsRemoved+.

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Estas herramientas requieren permisos para acceder a las notificaciones y, en determinados casos, a los archivos multimedia del dispositivo. Antes de instalarlas, es recomendable revisar cuidadosamente los permisos solicitados, la política de privacidad y el tratamiento que reciben los datos.

También conviene evitar conceder permisos innecesarios y utilizar únicamente aplicaciones procedentes de fuentes confiables. El acceso al registro de notificaciones puede exponer información sensible, como mensajes, nombres de contactos y otros datos mostrados en las alertas.

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Se recomienda no instalar apps de terceros para intentar recuperar mensajes de WhatsApp. (Foto: Meta)

Recomendaciones para proteger los chats

Para facilitar la recuperación de conversaciones importantes, es recomendable mantener activadas las copias de seguridad automáticas y revisar periódicamente cuándo se realizó la última copia.

En Android, también puede resultar útil comprobar si el teléfono dispone de la función de registro de notificaciones y si está habilitada. De esta manera, el usuario contará con una alternativa adicional para consultar determinados mensajes que hayan aparecido previamente como notificaciones.