Dillom lanzó “La nueva violencia”, su tercer álbum de estudio: la emoción de su equipo creativo

En medio del furor por el lanzamiento del tercer álbum de estudio de Dillom, su equipo compartió algunos momentos inéditos del proceso creativo (Instagram)

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Dillom volvió a sacudir la escena musical con el lanzamiento de su tercer álbum, La nueva violencia, que vio la luz el 12 de agosto de 2026. El disco, compuesto por 14 temas, se presenta como una obra visceral donde conviven el punk, el electro-rock, la new wave y la electrónica industrial. A menos de un día de la salida oficial, el artista y su equipo celebraron el acontecimiento en las redes, compartiendo el detrás de escena, recuerdos del proceso y la alegría colectiva por un trabajo que generó alta expectativa entre los fanáticos.

El anuncio del lanzamiento tomó por sorpresa a los seguidores del artista, cuyo último álbum, Por cesárea, fue lanzado dos años atrás. Todo comenzó el 1° de agosto, cuando Dillom publicó el primer adelanto del nuevo material y puso en marcha una campaña visual llamativa: una figura de cartón del propio músico, vestido con un traje, empezó a aparecer en diferentes rincones de Buenos Aires y a cruzarse con referentes de la cultura argentina. Aunque no fue lo único, sino que el artista y su equipo también se encargaron de dejar grafittis y hasta carteles led antes del anuncio oficial.

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La grabación del disco fue en sí misma una experiencia particular. Por varias semanas, Dillom y su equipo convirtieron una casa de 1860 en estudio, generando una convivencia creativa entre músicos, productores y amigos. El ambiente favoreció la experimentación y la búsqueda de un sonido propio, que terminó cristalizándose en la fusión de géneros y la potencia de las letras y arreglos.

La emoción por el lanzamiento se reflejó en las redes sociales de los protagonistas. Bernardo Ferron, guitarrista y parte central del proceso creativo, compartió una serie de recuerdos y agradecimientos sobre el disco: “Nueva aventura con D & secuaces. Fueron muchos meses (que pasaron volando) tramando este álbum junto a personas que quiero y admiro mucho. Compusimos, grabamos y nos divertimos como pocas veces. Una vez más, gracias D por abrirme las puertas de tu mundo increíble, te admiro un montón mi hermano. Gracias @ferminugarte por otro más juntos, salú. Hoy celebro la música y abrazo a todos los loquitos talentosos que la hicieron posible en este disco @_coghlan @itssaaaaam @dolzzzani @guillesalort. Mezcló el titán @7ammixing y masterizó @nomograph.mastering. Felicitaciones Dylan @noduerm0 Igna y todo @bohemiangroovecorp por este laburazo”.

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La portada del tercer álbum de estudio de Dillom, “La nueva violencia", que fue lanzado este 12 de agosto

Por su parte, Franco Dolzani, miembro fundamental de la banda y del núcleo creativo que acompaña a Dillom desde sus inicios, también se sumó a los festejos. “DILLOM - LA NUEVA VIOLENCIA ya está ahí para todos. Enormemente agradecido a mi hermano @rip.dillom por haberme confiado ser parte otra vez más de este nuevo proyecto que se viene cocinando hace más de un año, culminando con unas semanas de grabación que van a quedar marcadas en mi retina como las mejores de mi vida”, escribió ante el furor del lanzamiento.

“Especial agradecimiento también a mi hermoso y querido @ferminugarte por manejar este barco impresionante con una tripulación de ensueño @bernardoferron @coghlan @itssaaaaam y @guillesalort para terminar de darle forma y vida a este disco hermoso. @7ammixing a cargo de una mezcla excelentísima y coacheo espiritual clave para esto. Mención especial para los invitados de lujo en esto, @murphysthlm @stvincent @mirandaenvivo @dickheadofficial @juanarozas @babeblade y @soyyterra quienes aportaron inconmensurablemente también al sonido de este disco. Mucho más no voy a poder decir, no me sale ahora... el tiempo va a destapar más emociones y probablemente las exprese en futuras ocasiones, ahora solo queda disfrutar de este trabajo y agradecer, agradecer y agradecer”, cerró Dolzani.

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Dillom y su equipo posan a las afueras de la casa donde realizaron el tercer álbum

En la previa al lanzamiento, la figura de cartón de Dillom apareció en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires

Un estudio de grabación temporal con sintetizadores, consolas y cables ocupa una sala con mobiliario de madera tallada y una araña colgante, parte del proceso de producción del álbum de Dillom.

A la ola de mensajes se sumó Keila Valle Di Dio, coordinadora del sello discográfico independiente Bohemian Groove, quien compartió un breve clip de Dillom celebrando el lanzamiento al descorchar una botella de champagne. “Feliz nacimiento hdp”, escribió sobre el video, sumando humor y complicidad al clima festivo.

Entre los destacados del álbum aparecen colaboraciones internacionales y locales de peso: St. Vincent, Sebastian Murphy de Viagra Boys, Dickhead Mehrtens de Amyl and the Sniffers, Miranda! y Juana Aguirre, además de algunas participaciones sorpresa que todavía permanecen sin crédito público y prometen alimentar el misterio en los próximos días.

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Una foto instantánea de Dillom, colocada sobre una consola de estudio, como parte del proceso de su tercer álbum musical

La residencia doned el músico y su equipo se instalaron para llevar a cabo el álbum (Instagram)

La nueva violencia ya circula en plataformas y redes, y promete seguir dando que hablar en la escena local e internacional. El disco no solo marca una nueva etapa en el recorrido de Dillom, sino que también confirma al artista y a su equipo como referentes de una generación que no teme explorar, mezclar y desafiar los límites sonoros y visuales. Con cada estreno, la comunidad que rodea a Dillom crece y se fortalece, celebrando la música como un espacio de encuentro, experimentación y libertad creativa.