Madre costarricense recibe el hígado de su hijo y logra superar un cáncer con metástasis que los médicos ya no sabían cómo tratar

AME8737. WESTON (ESTADOS UNIDOS), 13/08/2026.- Fotografía sin fecha específica de publicación cedida por Cleveland Clinic que muestra a la empresaria costarricensea, Carolina Espinoza (d), posando junto a su hijo Santiago Espinoza. Espinoza, una empresaria costarricense, recibió el pasado 2 de marzo un trasplante de hígado con donante vivo gracias a uno de sus hijos, lo que le permitió mejorar su estado de salud tras una batalla de más de cinco años contra el cáncer colorrectal con metástasis hepática. EFE/ Cleveland Clinic /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Carolina Espinoza llevaba más de cinco años combatiendo un cáncer colorrectal con metástasis hepática cuando los médicos comenzaron a quedarse sin opciones.

La empresaria costarricense de 52 años había pasado por cirugías, quimioterapia, inmunoterapia y protocolos de investigación en Estados Unidos.

El cáncer seguía reapareciendo. Fue entonces cuando un equipo de especialistas en Florida le propuso lo que terminaría siendo su salida: un trasplante de hígado con donante vivo, según detalla una nota de la agencia EFE publicada este jueves.

El 2 de marzo de 2026, su hijo Santiago, de 26 años, le cedió parte de su hígado en el Cleveland Clinic Weston Hospital. La operación fue un éxito para ambos.

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AME8737. WESTON (ESTADOS UNIDOS), 13/08/2026.- Fotografía sin fecha específica de publicación cedida por Cleveland Clinic que muestra a la empresaria costarricensea, Carolina Espinoza (i), posando con su hijo Santiago Espinoza en un restaurante en Weston, Florida (Estados Unidos). La empresaria recibió el pasado 2 de marzo un trasplante de hígado con donante vivo gracias a uno de sus hijos, lo que le permitió mejorar su estado de salud tras una batalla de más de cinco años contra el cáncer colorrectal con metástasis hepática. EFE/ Cleveland Clinic /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cuando las opciones terapéuticas se agotaron

Los especialistas que evaluaron a Espinoza la derivaron al Centro de Trasplantes de Cleveland Clinic Weston, en el sur de Florida, uno de los pocos centros del estado con programas de donante vivo tanto para trasplante renal como hepático.

El equipo multidisciplinario que la atendió concluyó que un trasplante con donante vivo era la mejor alternativa, ya que evitaba los retrasos asociados a la espera de un donante fallecido.

Espinoza recibió la noticia con alivio. “Cuando supe que existía la posibilidad de un trasplante, me sentí feliz porque significaba una oportunidad para seguir viviendo”, recordó.

AME8737. WESTON (ESTADOS UNIDOS), 13/08/2026.- Fotografía sin fecha específica de publicación cedida por Cleveland Clinic que muestra a la empresaria costarricensea, Carolina Espinoza (2-i), posando junto a su marido, Boris Espinoza (i), su hija Sofía Soto Espinoza (d), y el doctor Antonio Pinna durante una visita de seguimiento en la Cleveland Clinic Florida, en Weston, Florida (Estados Unidos). Espinoza, una empresaria costarricense, recibió el pasado 2 de marzo un trasplante de hígado con donante vivo gracias a uno de sus hijos, lo que le permitió mejorar su estado de salud tras una batalla de más de cinco años contra el cáncer colorrectal con metástasis hepática. EFE/ Cleveland Clinic /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La urgencia de su caso no es aislada. Según la Red Unida para el Intercambio de Órganos (UNOS), cerca de 3,000 personas mueren o enferman gravemente cada año en Estados Unidos mientras aguardan un trasplante de órgano. En el caso del hígado, unas 14,000 personas permanecen actualmente en lista de espera en ese país.

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Dos hijos, un donante

Cuando llegó el momento de buscar un donante compatible dentro de la familia, tanto Sofía, de 31 años, como Santiago se ofrecieron de forma voluntaria. Tras una evaluación médica y psicosocial, el joven fue seleccionado como el candidato apto.

La decisión no fue sencilla para su madre. “Tuve dudas, quería asegurarme de que mi hijo estuviera bien. Incluso busqué una segunda opinión en Costa Rica, pero para Santiago nunca hubo dudas: quería ayudarme”, relató Espinoza.

Antonio Pinna, director del Centro de Trasplantes Abdominales y del programa de Trasplante Hepático con Donante Vivo de Cleveland Clinic Weston, citado por EFE, explicó que la evaluación de un posible donante comienza con análisis de sangre para medir la compatibilidad e incluye pruebas para examinar la anatomía del hígado.

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El componente psicosocial, dijo, tiene el mismo peso que el médico: “Queremos asegurarnos de que la persona comprenda los riesgos y beneficios de donar, que tome la decisión voluntariamente y que cuente con el apoyo emocional necesario durante su recuperación”.

Una recuperación compleja, un resultado exitoso

La cirugía fue exitosa para los dos. La recuperación de Carolina resultó más difícil de lo habitual por los procedimientos médicos acumulados a lo largo de años de tratamiento y por las limitaciones en el manejo del dolor, pero avanzó sin contratiempos mayores. La de Santiago también transcurrió sin complicaciones.

“Ver a mi hijo dispuesto a pasar por una cirugía para salvarme la vida fue algo imposible de describir”, afirmó Espinoza.

El centro donde se realizó la intervención acumula, a la fecha, 1,686 trasplantes de riñón, 712 de hígado y 384 de corazón, lo que lo posiciona entre los principales proveedores de este tipo de procedimientos en el sur de Florida.

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El centro donde se realizó la intervención acumula, a la fecha, 1,686 trasplantes de riñón, 712 de hígado y 384 de corazón, lo que lo posiciona entre los principales proveedores de este tipo de procedimientos en el sur de Florida.

La vida después del trasplante

Espinoza reconoció que su caso llegó a un punto en que “ni los médicos pensaban que iba a llegar hasta aquí”. Meses después de la operación, describe su estado de ánimo como optimista y agradecido por el tiempo compartido con su familia, una calidad de vida que consideraba fuera de su alcance durante los años más duros de la enfermedad.

Pinna, por su parte, llamó a los pacientes en lista de espera a no perder la esperanza. “Los avances en este campo han hecho posible ayudar a más pacientes que nunca y la donación en vida se ha convertido en una opción que puede acortar tiempos de espera y salvar vidas”, concluyó.

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Espinoza espera que su historia impulse a más personas a informarse sobre la donación en vida y a considerar esa posibilidad con sus médicos.

Este artículo se elaboró con información de EFE, que contó con el apoyo de Cleveland Clinic para la producción del contenido original.