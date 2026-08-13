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La China Suárez mostró la intimidad de la casa de los sueños: el detalle que encendió la polémica con Wanda Nara

La actriz publicó en redes una imagen de su hija menor, Magnolia Vicuña, en el interior de la residencia de Mauro Icardi, en un momento de máxima tensión por la disputa legal con la empresaria

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Este jueves, la China Suárez compartió en sus redes una foto de su hija menor, Magnolia, que llamó la atención de todos. En la imagen, la niña de 8 años, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, aparece sentada de espaldas frente al piano de cola en el centro de la llamada Casa de los Sueños de Mauro Icardi. El ambiente resulta llamativo: la decoración que mezcla un estilo clásico con detalles modernos, con molduras, una escalera imponente de mármol, candelabros, una gran araña de caireles en el centro del ambiente y un amplio espejo dorado complementan el estilismo de lujo de la mansión del futbolista. Pero además, un detalle captó la atención. Detrás del piano de cola en el que está sentada Magnolia, un cuadro acapara la escena: una gigantografía de la primera fotografía de Mauro y la China en blanco y negro, ocupa la pared de lado a lado.

La tranquilidad que transmite la imagen contrasta de lleno con la situación que atraviesan los protagonistas. Mauro sigue envuelto en reclamos judiciales por alimentos, iniciados por su exesposa, Wanda Nara. La batalla legal derivó en una prohibición para salir del país, una medida que la Justicia levantó recientemente, aunque la decisión todavía no está firme. Por eso, la pareja permanece en Argentina, a la espera de la confirmación definitiva que habilite la salida. El viaje pendiente a Disney junto a los tres hijos de la actriz se mantiene en pausa, postergado hasta que la situación judicial del delantero se resuelva por completo y puedan concretar el plan familiar.

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Mientras tanto, el entorno de Wanda suma detalles que alimentan la tensión. Hace unos días, la conductora compartió que sus hijas, tras regresar de la casa de su padre, le contaron que jugaron entre todos a armar el rompecabezas gigante, que luego plasmaron en la pared.

La foto que compartió la China Suárez y elevó la temperatura de las redes (Instagram)
La foto que compartió la China Suárez y elevó la temperatura de las redes (Instagram)

Las redes sociales se convirtieron en el escenario preferido de la China y Mauro Icardi para mostrar su cotidianeidad y responder al revuelo mediático. Días atrás, la actriz publicó un collage de cuatro fotos desde la tribuna de una cancha: aparece junto a Icardi, su hijo menor Amancio y su madre Marcela Riveiro. En una de las imágenes, Amancio viste la pechera naranja del equipo y juega con la pelota bajo la atenta mirada de su mamá y de Mauro. En otra, los tres adultos posan sonrientes y abrigados, transmitiendo unión y buena sintonía. El texto que acompaña la publicación es breve y directo: “La hinchada firme”, acompañado por un corazón rojo. Icardi, por su parte, compartió imágenes románticas junto a la China y la misma postal grupal con su suegra, reforzando el mensaje de familia sólida y presente.

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En el plano profesional, el futbolista atraviesa un momento de definiciones. Tras quedar libre del Galatasaray, la Lazio inició conversaciones para sumarlo al plantel, aunque la diferencia salarial representa el principal obstáculo. En Turquía, Icardi percibía 10 millones de euros, una cifra difícil de igualar para el club italiano. El delantero se entrena por su cuenta y sigue evaluando propuestas, con la intención de continuar en Europa y priorizar un club con aspiraciones en la Champions League. Por ahora, descarta regresar a Argentina y espera una oferta que se ajuste a sus expectativas deportivas y económicas.

La imagen de Magnolia en el piano, sumada a la secuencia de gestos y publicaciones familiares, se instala en la agenda mediática y multiplica las lecturas posibles, en un escenario donde cada detalle cuenta.

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