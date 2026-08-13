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PlayStation Plus suma 10 juegos en agosto con Kingdom Come: Deliverance 2 y Helldivers 2

PlayStation Plus incorpora títulos de distintos géneros y suma dos clásicos de PS1 y PS2 para los usuarios que cuentan con la suscripción Premium

PlayStation Plus ya dio a conocer que juegos estrenará en agosto para sus suscriptores. (Sony)
PlayStation Plus ya dio a conocer que juegos estrenará en agosto para sus suscriptores. (Sony)
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Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium recibirán este mes una nueva selección de videojuegos que incluye algunos de los títulos más destacados de los últimos años. Entre las principales incorporaciones aparecen Kingdom Come: Deliverance 2, Helldivers 2, Vampire Survivors, Hell Is Us y Dying Light 2.

Sony confirmó que Helldivers 2 ya está disponible para los usuarios de los niveles Extra y Premium, mientras que el resto de las novedades se incorporará al Catálogo de juegos el 18 de agosto. La actualización también incluye dos clásicos para quienes cuentan con la suscripción Premium.

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Estos son los nuevos juegos de PS Plus Extra y Premium

La principal novedad del catálogo es Kingdom Come: Deliverance 2, el RPG desarrollado por Warhorse Studios. El título propone una aventura ambientada en la Europa medieval y amplía la historia iniciada en la primera entrega con un mundo abierto, combates y múltiples actividades.

Catálogo de juegos para PlayStation Plus en el mes de agosto.
Catálogo de juegos para PlayStation Plus en el mes de agosto. (Sony)

Otro de los grandes nombres es Helldivers 2, el juego de acción cooperativa de Arrowhead Game Studios. En este caso, Sony decidió adelantar su incorporación al servicio y los suscriptores ya pueden acceder a la versión para PS5.

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La lista completa de juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium es la siguiente:

  • Helldivers 2 — PS5.
  • Kingdom Come: Deliverance 2 — PS5.
  • Vampire Survivors — PS5 y PS4.
  • Hell Is Us — PS5.
  • Umamusume Pretty Derby - Party Dash — PS4.
  • Two Point Museum — PS5.
  • Metro Exodus — PS5 y PS4.
  • Dying Light 2 — PS5.

La selección combina géneros diferentes. Mientras Kingdom Come: Deliverance 2 apuesta por el RPG de mundo abierto y Helldivers 2 por la acción cooperativa, Vampire Survivors ofrece una propuesta mucho más sencilla basada en partidas rápidas y supervivencia frente a grandes cantidades de enemigos.

Kingdom Come: Deliverance 2, de Warhorse Studios.
Kingdom Come: Deliverance 2, de Warhorse Studios.

También destaca Hell Is Us, una aventura de acción que apuesta por la exploración y el descubrimiento, además de Two Point Museum, título de gestión en el que los jugadores deben construir y administrar su propio museo.

Dos clásicos llegan a PlayStation Plus Premium

Los usuarios del nivel Premium tendrán además acceso a dos juegos clásicos procedentes de generaciones anteriores de PlayStation.

El primero es Onimusha: Dawn of Dreams, título originalmente lanzado para PlayStation 2 que forma parte de la conocida saga de acción de Capcom. El segundo es Disney’s Atlantis: The Lost Empire, juego de PlayStation basado en la película animada de Disney.

Estas dos incorporaciones se suman a las novedades destinadas al Catálogo de juegos y amplían la oferta disponible exclusivamente para los suscriptores del nivel más completo del servicio.

Disney’s Atlantis: The Lost Empire llegará para los suscriptores de PlayStation Premium.
Disney’s Atlantis: The Lost Empire llegará para los suscriptores de PlayStation Premium. (Sony)

Una selección con varios juegos destacados

La actualización de agosto refuerza la estrategia de Sony de incorporar al servicio títulos de diferentes perfiles, desde grandes producciones hasta juegos independientes y clásicos.

Para los usuarios de PS5, la llegada de Kingdom Come: Deliverance 2 supone uno de los principales atractivos del mes, mientras que Helldivers 2 ofrece una alternativa centrada en el juego cooperativo. A ellos se suman propuestas como Metro Exodus y Dying Light 2, dos títulos de acción que también amplían el catálogo disponible.

Los nuevos juegos estarán disponibles para los niveles PlayStation Plus Extra y Premium desde el 18 de agosto, con la excepción de Helldivers 2, que ya puede descargarse como parte de la actualización adelantada por Sony. Los suscriptores Premium también podrán acceder a los dos clásicos incluidos este mes.

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