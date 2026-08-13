Córdoba: una madre llamó desesperada al 911 porque su bebé se había ahogado con leche y una policía lo salvó

La Policía de Córdoba y una operadora del 911 le salvaron la vida a una bebé de 13 días que se ahogó con leche

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La Policía de Córdoba le salvó la vida a una bebé de 13 días que se ahogó con leche. El episodio ocurrió durante el fin de semana, gracias a la intervención coordinada de agentes y una operadora del sistema de emergencias 911, que guio a una oficial en tiempo real para que haga correctamente las maniobras de reanimación.

La pequeña había llegado sin respirar a la comisaría de barrio Ciudad de los Niños, en brazos de su madre desesperada. La mujer, de 32 años, irrumpió en la dependencia policial con su hija en brazos luego de que la niña se ahogara con leche.

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El personal de guardia reaccionó de inmediato y comenzó a aplicarle primeros auxilios, al tiempo que solicitaba el envío urgente de un vehículo para trasladarla a un centro de salud. Fue en ese intervalo —con el móvil todavía en camino— cuando la operadora del 911 tomó el control de la situación por teléfono.

La comunicación, difundida por la misma Policía de Córdoba, revela la tensión de esos minutos. “Hola, soy la cabo Abregú, mándame de urgencia un móvil, es un bebé ahogado”, se escucha decir a la uniformada al inicio de la llamada.

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La operadora respondió con instrucciones precisas: poner a la bebé boca abajo y aplicarle palmaditas en la espalda con la mano encurvada, no extendida. “Señora, no lo haga con la mano recta, ¿sí? Hágalo un poco encorvada”, indicó la operadora durante el intercambio.

La bebé fue trasladada al Hospital Elpidio Torres, donde los médicos diagnosticaron una broncoaspiración y ordenaron su derivación al Hospital Materno Neonatal

Los segundos transcurrían y la angustia era palpable. Entre sollozos, la agente confirmó que la pequeña había vuelto a respirar, aunque todavía no lloraba.

La operadora le pidió que continuara con las palmaditas y que mantuviera la boca de la niña abierta para facilitar la expulsión. Cuando le preguntó si la bebé lloraba, la respuesta fue: “No, todavía no largó el llanto, pero sí aprieta la mano”. Esa señal fue suficiente para sostener la esperanza.

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Poco después, una segunda voz en la comunicación radial confirmó que el móvil policial había llegado a la esquina de José Torres, donde los médicos ya atendían a la menor. “Ya está siendo atendida por los médicos”, informó uno de los efectivos.

La bebé fue trasladada al Hospital Elpidio Torres, donde los profesionales determinaron que había sufrido una broncoaspiración. Ante la gravedad del diagnóstico, dispusieron su derivación al Hospital Materno Neonatal.

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Tras permanecer bajo observación médica, la recién nacida recibió el alta médica en las últimas horas.

La madre de 32 años llegó desesperada con su hija sin respirar a la dependencia policial de barrio Ciudad de los Niños

Una familia con un bebé de 4 meses quedó varada por nieve en Mendoza

El pasado 21 de julio, dos familias originarias de Santa Fe quedaron atrapadas por un temporal de nieve en la zona de Penitentes, en la alta montaña de Mendoza, tras ser sorprendidas por un deterioro climático que se produjo en pocas horas. Entre los afectados viajaba un bebé de cuatro meses. Ante la nieve a la altura de la cintura, el Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional debió intervenir para extraerlos del lugar.

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La que tomó la palabra para contar lo sucedido fue Karen Fasolo, una de las turistas santafesinas, en diálogo con MDZ Radio (105.5 FM). Según explicó, el grupo llegó a Mendoza el miércoles de la semana anterior con la idea de pasar unos días disfrutando de la nieve.

Al día siguiente, ambas familias se adentraron en la alta montaña. La parada en Penitentes estaba contemplada desde el inicio: querían que los niños tuvieran su primer encuentro con la nieve.

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Dos familias de Santa Fe quedaron varadas por un temporal de nieve en Penitentes, en la alta montaña de Mendoza, junto a un bebé de cuatro meses

Lo que nadie previó fue la rapidez con la que el temporal transformó las condiciones del lugar. Fasolo aseguró que en ningún tramo del recorrido recibieron alertas sobre lo que se aproximaba.

A la mañana siguiente, el panorama ya era crítico. “Cuando nos levantamos el día siguiente, 7 de la mañana, ya teníamos la nieve a la cintura”, describió Fasolo. La otra familia con la que viajaban tenía a su cargo un bebé de cuatro meses que dependía de leche maternizada, lo que le dio mayor urgencia al pedido de auxilio.

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Ante el empeoramiento del cuadro, Fasolo tomó la iniciativa. Recurrió a las redes sociales en busca de contactos de emergencia y logró dar con los bomberos voluntarios, quienes la pusieron en contacto con el responsable de Gendarmería en Uspallata.

Desde allí, la coordinación se extendió hasta Punta de Vacas. “El de Uspallata se comunica con el de Punta de Vacas y ellos nos rescatan”, relató la mujer.

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