¿Quién es Ventura Vega, el nuevo ministro de Educación de Panamá que reemplaza a Lucy Molinar?

Ventura Vega Osorio asumió este jueves 13 de agosto como nuevo ministro de Educación de Panamá, tras ser designado por el presidente José Raúl Mulino. Cortesía

Guardar

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, designó este jueves 13 de agosto a Ventura Vega Osorio como nuevo ministro de Educación, apenas un día después de la renuncia de Lucy Molinar, quien dejó el cargo tras 25 meses de gestión. El nuevo titular del Meduca llega desde la Contraloría General de la República, donde se desempeñaba como secretario general.

Vega tomó posesión durante un acto realizado en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, con la presencia del mandatario panameño y del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. El nombramiento supone un cambio inmediato en la conducción de una de las instituciones más grandes del Estado, luego de varios movimientos registrados esta semana en su cúpula.

PUBLICIDAD

La salida de Molinar se produjo el miércoles 12 de agosto. La periodista ocupaba por segunda ocasión el Ministerio de Educación y había iniciado esta última gestión en julio de 2024, con la llegada de Mulino al poder. Su renuncia cerró 25 meses al frente de la cartera educativa, período marcado por reformas, conflictos con gremios docentes y cuestionamientos por el programa de computadoras.

Molinar dejó el cargo en medio de la controversia generada por la compra de computadoras portátiles para estudiantes y docentes. Durante su conferencia de prensa reconoció el impacto del “ruido” provocado alrededor del programa, aunque defendió su gestión y sostuvo que dejaba avances en la estructuración y recuperación de procesos del sistema educativo.

PUBLICIDAD

Lucy Molinar decidió apartarse del Meduca en medio de los cuestionamientos relacionados con el proceso de adquisición de computadoras para estudiantes y docentes. Tomada de Presidencia

Su renuncia ocurrió, además, después de otros movimientos en los niveles superiores del Meduca. La salida de la ministra obligó al Ejecutivo a resolver rápidamente quién asumiría la conducción de una cartera que administra la educación pública del país y que mantiene abiertos distintos frentes administrativos, presupuestarios y académicos.

De la Contraloría al Meduca

Vega llega al Ministerio de Educación procedente de la Secretaría General de la Contraloría General de la República, cargo que ocupaba desde enero de 2025 durante la administración del contralor Anel “Bolo” Flores. La propia institución todavía lo identificaba recientemente como su secretario general y como uno de los funcionarios de su máxima estructura administrativa.

PUBLICIDAD

La Secretaría General tiene entre sus responsabilidades coordinar labores de la institución y servir de enlace entre el contralor y otras dependencias, además de mantener informados al contralor y subcontralor sobre asuntos en trámite. Vega participó desde esa posición en actividades vinculadas con rendición de cuentas y coordinación con otras entidades públicas.

Antes de incorporarse a la Contraloría, Vega había sido asesor presidencial de José Raúl Mulino, una posición que confirma su cercanía con el actual mandatario. En septiembre de 2024, la propia Presidencia lo identificó públicamente como asesor presidencial durante una actividad en Guararé, mientras otras publicaciones posteriores documentaron su traslado a la entidad fiscalizadora.

PUBLICIDAD

Una larga trayectoria en el Estado

El nuevo ministro cuenta con una extensa trayectoria dentro de distintas instituciones públicas, aunque su carrera no ha estado concentrada en el sector educativo. Durante el gobierno de Ricardo Martinelli fue designado director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), cargo que asumió en julio de 2012 en reemplazo de Juan Pablo Mora.

Antes de asumir el Meduca, Ventura Vega se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General de la República, cargo que ocupaba desde enero de 2025. Instagram

Previamente había ocupado funciones en el Ministerio de Seguridad Pública, donde fue viceministro encargado, además de director Administrativo y de Finanzas de esa cartera. Esos antecedentes lo colocaron en áreas relacionadas principalmente con administración, seguridad y manejo institucional, un perfil diferente al de la gestión académica que ahora deberá encabezar desde el Meduca.

PUBLICIDAD

Su hoja de vida pública incluye también la presidencia de la entonces Comisión Nacional de Valores, antecedente de la actual Superintendencia del Mercado de Valores. Además, fue subgerente y contralor general de los antiguos Casinos Nacionales, director ejecutivo de la Bolsa de Productos de Panamá y subdirector general del entonces Instituto Nacional de Deportes.

Ventura Vega también ha ocupado funciones como asesor presidencial y viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública.Ventura Vega también ha ocupado funciones como asesor presidencial y viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública.

Ventura Vega también ha ocupado funciones como asesor presidencial y viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública. Captura de video

Vega también figuró entre los procesados por el denominado caso de los “diablos rojos”, relacionado con las compensaciones pagadas a propietarios de buses durante la transformación del transporte público. En septiembre de 2025, un juzgado absolvió a los 185 procesados, entre ellos Vega y el actual asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega.

PUBLICIDAD

Su llegada al Meduca ocurre así en un momento de transición particularmente sensible para el sistema educativo panameño. Además de administrar la salida de la anterior cúpula, Vega deberá asumir asuntos pendientes relacionados con infraestructura escolar, transformación educativa, relación con los docentes y tecnología, mientras el controvertido programa de computadoras permanece bajo escrutinio público.

El Meduca administra uno de los presupuestos más elevados del Estado panameño, pero su capacidad de ejecución continúa bajo cuestionamiento: para 2026 dispone de $1,453.3 millones solo para inversión y, al cierre de mayo, había ejecutado $88.4 millones, apenas el 6.1%; en 2025 cerró con una ejecución de inversión de 17.2%, equivalente a $209 millones de $1,215.9 millones disponibles.

PUBLICIDAD