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Nicaragua convertirá antigua sede cafetalera de Masatepe en Museo de la Revolución

El inmueble pasó a control público tras la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Cafetaleros de Masatepe en agosto de 2024, dentro de una política que ha transferido activos de entidades civiles al Estado

El inmueble pasó al Estado de Nicaragua tras la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Cafetaleros de Masatepe. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)
El inmueble pasó al Estado de Nicaragua tras la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Cafetaleros de Masatepe. (Foto AP/Alfredo Zuniga, archivo)
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La Alcaldía de Masatepe comunicó que la antigua sede de la Asociación de Cafetaleros de Masatepe “Ing. Humberto Tapia” se convertirá en un Museo de la Revolución y una Escuela de Oficios.

El anuncio se realizó tras el traspaso del inmueble al Estado, como resultado de la cancelación de la personería jurídica de la asociación dentro de las medidas implementadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia diversas entidades civiles.

La administración municipal detalló que la sede será rehabilitada para albergar el Museo de la Revolución y la Escuela de Oficios “Gral. Augusto C. Sandino”. Según la alcaldía, esta iniciativa busca generar “más espacios para la educación y el aprendizaje” en la localidad, además de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y ofrecer nuevas oportunidades de formación para los habitantes de Masatepe.

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El inmueble pasó al Estado tras la cancelación de la asociación cafetalera

La Asociación de Cafetaleros de Masatepe “Ing. Humberto Tapia” fue fundada en 1976 como una organización sin fines de lucro dedicada a la organización gremial y la asistencia técnica a productores de café de la Meseta de los Pueblos.

Durante décadas, su sede estuvo directamente vinculada a la actividad cafetalera de la región de acuerdo con 100% Noticias.

El vínculo con el sector productivo concluyó cuando la organización fue incluida en la lista de asociaciones suprimidas por el Ministerio del Interior en agosto de 2024. La decisión oficial no solo eliminó la personería jurídica de la asociación, sino que ordenó a la Procuraduría General de la República el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de la organización a nombre del Estado de Nicaragua.

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La nueva Escuela de Oficios llevará el nombre de Gral. Augusto C. Sandino y funcionará junto al Museo de la Revolución en Masatepe. (Imagen: Asociación de Cafetaleros de Masatepe)
La nueva Escuela de Oficios llevará el nombre de Gral. Augusto C. Sandino y funcionará junto al Museo de la Revolución en Masatepe. (Imagen: Asociación de Cafetaleros de Masatepe)

De este modo, el edificio que había estado asociado al trabajo gremial y la asistencia técnica pasó a quedar bajo la administración del municipio, lo que permitió su nuevo destino como museo y centro de formación técnica. Este hecho es una consecuencia directa del proceso de cancelación y traspaso patrimonial de organizaciones civiles.

La cancelación alcanzó a gremios, entidades religiosas y organizaciones sociales

En agosto de 2024, el Ministerio del Interior canceló la personería jurídica de 1,500 asociaciones sin fines de lucro en una sola jornada. Con esta medida, el total de organizaciones disueltas en Nicaragua desde las protestas de abril de 2018 superó las 5,200, de acuerdo con información de 100% Noticias.

El Ministerio del Interior argumentó que las organizaciones suprimidas incumplieron obligaciones legales, como la no presentación de estados financieros, balances, detalles de donaciones y actualizaciones de juntas directivas en distintos períodos.

Entre las entidades alcanzadas por esta medida figuraron organizaciones gremiales, religiosas, sociales, indígenas, empresariales y defensoras de derechos. Entre ellas se encuentran la Unión Nicaragüense de Cafetaleros, la Asociación Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua y la Asociación de Hoteles de Nicaragua.

El gobierno presentó la cancelación de estas organizaciones como parte de un proceso de “ordenamiento” del sector sin fines de lucro. Diputados sandinistas recordaron que algunas ONG cerradas desde 2018 habían sido acusadas de utilizar recursos de donaciones para intentar derrocar al gobierno durante las protestas de ese año.

Desde las protestas de 2018, más de 5,200 organizaciones han sido disueltas en Nicaragua, según informes. (Foto: cortesía)
Desde las protestas de 2018, más de 5,200 organizaciones han sido disueltas en Nicaragua, según informes. (Foto: cortesía)

El destino del edificio y la política de traspaso de bienes

Como resultado de este proceso, la sede de la Asociación de Cafetaleros de Masatepe fue incorporada a proyectos impulsados por la administración municipal. El edificio será utilizado para la instalación de un Museo de la Revolución y una escuela de oficios que llevará el nombre de Augusto C. Sandino.

La alcaldía subrayó que este espacio permitirá fortalecer la identidad cultural local y crear nuevas oportunidades de formación para la población. La medida ejemplifica cómo la política de cancelación de organizaciones civiles en Nicaragua ha derivado en el traspaso y reutilización de bienes inmuebles previamente vinculados a la sociedad civil, que ahora pasan a cumplir funciones establecidas por autoridades municipales o estatales.

En síntesis, la transformación de la antigua sede cafetalera de Masatepe responde a una política estatal más amplia que ha modificado el panorama institucional y patrimonial de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua desde 2018.

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