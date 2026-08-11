Cómo lograr papas fritas crujientes en la freidora de aire: el truco que funciona

Freidora de aire con papas crujientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conseguir papas fritas crujientes en una freidora de aire no depende únicamente de aumentar la temperatura. El resultado está condicionado por una serie de pasos previos que permiten reducir la humedad y retirar parte del almidón de la superficie.

La cocinera gallega Laura Ferreira propone una técnica que combina un remojo de entre 20 y 30 minutos, un secado completo y una cocción a 200 °C para conseguir una textura dorada y crocante utilizando apenas una cucharada de aceite.

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El procedimiento permite preparar 600 gramos de papas sin necesidad de sumergirlas en abundante aceite. La receta requiere papas para freír, aceite de oliva virgen extra y sal fina. También se pueden incorporar ingredientes como pimentón, paprika o ajo en polvo para modificar el sabor.

Papas fritas en la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto más importante comienza antes de encender la freidora. Las papas deben cortarse de manera uniforme, ya que los bastones de dimensiones similares tendrán una cocción más pareja y evitarán que algunas piezas queden blandas mientras otras se queman.

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El remojo es clave para retirar el almidón

Después de pelar las papas, Ferreira recomienda cortarlas primero en rodajas de aproximadamente un centímetro y luego convertirlas en bastones del mismo grosor. Una vez cortadas, deben colocarse en un recipiente con abundante agua fría durante entre 20 y 30 minutos.

Este paso ayuda a retirar parte del almidón de la superficie. Después del remojo, las papas deben escurrirse y secarse cuidadosamente con un paño limpio o papel absorbente.

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La freidora de aire también puede sacar papas crujantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado es fundamental. Si los bastones conservan demasiada humedad antes de entrar en la freidora, será más difícil conseguir una superficie crujiente. Por eso, no basta con retirar el exceso de agua: conviene secar las papas hasta que la superficie quede lo más libre de humedad posible.

Cómo cocinar las papas para que queden crocantes

Una vez secas, las papas deben colocarse en un bol y mezclarse con una cucharada de aceite de oliva y sal. También se pueden añadir especias como pimentón o ajo en polvo en este momento.

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Mientras se prepara la mezcla, la freidora de aire debe precalentarse durante tres minutos a 200 °C. Después, los bastones se distribuyen en el cestillo procurando que no queden amontonados.

Papas fritas en la freidora de aire. (AdobeStock)

La circulación del aire caliente es esencial para obtener una superficie dorada. Por eso, si se colocan demasiadas papas unas sobre otras, algunas zonas recibirán menos calor y terminarán con una textura más blanda.

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Ferreira propone cocinar las papas durante 25 minutos a 200 °C. A los 10 minutos hay que abrir la cesta y removerlas para cambiar su posición. El mismo movimiento debe repetirse aproximadamente a los 20 minutos.

Los últimos cinco minutos son importantes para alcanzar el punto de crocancia. En ese momento, las papas ya deberían estar cocidas en su interior, pero necesitan permanecer unos minutos más expuestas al aire caliente para terminar de dorarse.

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Patatas fritas en la freidora de aire (AdobeStock)

El momento de servir también importa

Una vez que las papas estén doradas, deben retirarse y servirse inmediatamente. La textura crujiente disminuye a medida que se enfrían, por lo que esperar demasiado antes de consumirlas puede afectar el resultado.

La sal fina puede añadirse al final, justo antes de servir, especialmente si se busca conservar una superficie más seca y crocante.

También existe una variante para preparar papas similares a las de paquete. En ese caso, los cortes pueden hacerse mucho más finos utilizando una mandolina. Al reducir el grosor, el tiempo de cocción también disminuye: Ferreira recomienda unos 15 minutos, removiendo las papas aproximadamente cada cuatro minutos.

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Papas crocantes se pueden lograr con la freidora de aire. (Adobe Stock)

Qué errores evitar con la freidora de aire

El principal error es introducir las papas húmedas directamente en el cestillo. La humedad dificulta que la superficie se dore y puede dejar una textura blanda.

También es importante evitar el exceso de cantidad. Aunque la freidora de aire permite cocinar grandes porciones, llenar demasiado el cestillo reduce la circulación del aire caliente y puede producir una cocción irregular.

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Con un corte uniforme, un remojo adecuado, un secado completo, poca cantidad de aceite y una cocción a alta temperatura, es posible conseguir papas doradas y crujientes sin recurrir a la fritura convencional.