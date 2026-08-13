El crudo posteo de la expareja de Garnacho tras dejar la casa en la que vivía con su hijo: “Me voy con el corazón roto”

La fuerte publicación de Eva García a meses de su separación de Alejandro Garnacho

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Eva García compartió un fuerte posteo en sus redes sociales en el que reflejó el duro momento que está atravesando. La expareja del futbolista argentino Alejandro Garnacho, con quien tuvo un hijo llamado Enzo, afirmó que se tuvo que “despedir” de su casa por “decisiones que dependen de otras personas”. Luego de varios idas y vueltas, la influencer española terminó su relación de cuatro años con el extremo albiceleste a mediados de 2025.

“Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió. Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo”, escribió Eva García en un posteo en su Instagram, que supera los 540 mil seguidores. La publicación estuvo acompañada de fotos en blanco y negro de la casa y de Enzo.

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Además, agregó: “Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí. Y quizá eso sea lo que más duele: saber que hiciste todo lo que estaba en tu mano para evitar una despedida que nunca quisiste tener. Que intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida”.

En el cierre de su mensaje, Eva García fue contundente sobre sus sentimientos y cómo intentará salir adelante junto a su hijo Enzo: “Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar. Porque mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido, seguiré construyéndolo una y otra vez. Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás, ya no dependía de nosotros. Y aunque hoy nos toque empezar de nuevo, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, siempre tendremos un hogar”.

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La publicación de Eva García sobre la decisión que tuvo que tomar de irse de su casa

Según medios españoles e ingleses, la ruptura definitiva entre Garnacho y Eva García sucedió a mediados de 2025. Antes de esto, ya había tenido separaciones temporales. En ese período, el delantero argentino, que hoy milita en el Aston Villa en calidad de cedido, fue visto junto a la influencer española Ona Gonfaus y también con Lauri, una creadora de contenido de Madrid con la que ya había sido relacionado antes.

Según GSM HQ, Garnacho y Gonfaus compartieron una caravana durante un viaje reciente. En paralelo, Eva García dejó de seguirlo en Instagram, un gesto que ya había repetido el año anterior en medio de otro conflicto de pareja también vinculado con Gonfaus, aunque entonces se reconciliaron. La pareja tuvo a Enzo en noviembre de 2023, su único hijo. La relación entre ambos había comenzado en agosto de 2020.

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Eva García es una influencer y modelo nacida en Madrid. Conoció a Garnacho cuando ambos tenían 15 años, en la etapa en que el futbolista todavía formaba parte del Atlético de Madrid. La joven mantuvo su vida cotidiana en la capital española y viajaba a Manchester para acompañar la carrera del atacante. En redes sociales, la pareja había mostrado una vida en común con publicaciones, videos y participaciones de Garnacho en tendencias de TikTok.

Tiempo después de la separación, Garnacho publicó en Instagram una foto de Adriana Lobaz, modelo e influencer española, mientras comía pochoclos en una sala de cine. La imagen apareció dentro de un carrusel de momentos personales y fue leída como una confirmación pública de una nueva relación sentimental.

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En esa misma galería también aparecieron imágenes de su hijo Enzo. Según el periodista español Javi Hoyos, la separación con García ocurrió a mediados del año pasado después de más de cuatro años de relación.

LA FOTOS QUE SUBIÓ EVA GARCÍA

La imagen principal de la publicación, con Enzo de camino a la puerta (@evagarcia)

Una de las imágenes que publicó Eva García (@evagarcia)

Eva García junto a su hijo Enzo (@evagarcia)

Eva Garcia junto a una maleta (@evagarcia)

Eva García fue pareja de Alejandro Garnacho cerca de cuatro años (@evagarcia)

Eva García expresó su dolor por tener que mudarse (@evagarcia)