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El padrón electoral de El Salvador supera los 6.5 millones tras un crecimiento impulsado por la diáspora

El registro sube frente a 2024 y el salto más visible viene desde fuera del país. El Tribunal Supremo Electoral insiste en revisar el Documento Único de Identidad. Hay un dato que reordena el peso del exterior

El padrón electoral de El Salvador supera los 6,5 millones de inscritos (Foto cortesía organismo Transparencia Electoral)
El padrón electoral de El Salvador supera los 6,5 millones de inscritos (Foto cortesía organismo Transparencia Electoral)
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El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) informó que el registro electoral alcanzó los 6.5 millones de salvadoreños inscritos, una cifra récord que marca un aumento sostenido respecto a procesos anteriores. El organismo reportó que, al 15 de julio de 2026, el padrón incluye 5,544,825 ciudadanos registrados a nivel nacional y 972,517 en el extranjero, según la información difundida en sus canales oficiales.

La cifra representa un crecimiento considerable en comparación con los datos previos a las elecciones de 2024. En ese proceso, el padrón totalizó 6,214,399 personas, de las cuales 741,094 correspondían a ciudadanos salvadoreños residentes fuera del país, según datos del propio TSE. En dos años, la diáspora incrementó su presencia en el registro en más de 230,000 personas.

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El organismo electoral destacó que mantener los datos personales actualizados en el Documento Único de Identidad (DUI) permitirá a la ciudadanía ejercer el sufragio sin contratiempos en los comicios de 2027. Este mensaje fue reiterado por el TSE en sus redes sociales, donde reiteró la importancia de la actualización para facilitar el voto.

El crecimiento del padrón se produce en un contexto de ampliación de los mecanismos de inscripción para la población residente en el exterior, así como por la actualización periódica del registro nacional.

Según las cifras actuales, la proporción de salvadoreños inscritos en el extranjero representa cerca del 15 por ciento del total del padrón, un dato que refleja la magnitud de la migración salvadoreña y su impacto en los procesos electorales.

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Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizan los paquetes que contienen las papeletas y los padrones electorales para los comicios del 4 de febrero, San Salvador (El Salvador). EFE - Rodrigo Sura
Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizan los paquetes que contienen las papeletas y los padrones electorales para los comicios del 4 de febrero, San Salvador (El Salvador). EFE - Rodrigo Sura

En cuanto a la composición del padrón nacional de 2024, las mujeres constituían el 52.4 por ciento de los electores, con 3,256,205 ciudadanas inscritas, frente a 2,958,194 hombres, que representaban el 47.6 por ciento.

El TSE no ha actualizado aún la distribución por género y edad para el corte de julio de 2026, pero los datos de la elección previa muestran que el grupo etario con mayor cantidad de votantes se ubicó entre los 40 y 59 años, seguido por el rango de 30 a 39 años.

Dentro del padrón exterior de 2024, los ciudadanos de entre 40 y 59 años formaban el segmento más numeroso, con 341,010 registros, y el grupo de 30 a 39 años alcanzaba los 172,817 inscritos. La tendencia sugiere que la mayoría de los electores salvadoreños en el extranjero corresponde a personas en edad productiva.

El Tribunal Supremo Electoral reiteró su llamado a los salvadoreños dentro y fuera del país a revisar y, en caso necesario, actualizar sus datos personales a fin de garantizar su derecho al voto en las próximas elecciones generales. El avance en el registro de la diáspora salvadoreña y el crecimiento global del padrón serán factores determinantes en el proceso electoral de 2027.

Elecciones 2027

El Salvador se prepara para celebrar unas elecciones nacionales atípicas, debido a que será la primera vez en que la ciudadanía votará por el cargo de la Presidencia de la República, luego de un periodo de solo dos años, así como por una Presidencia ya no de cinco años sino de un sexenio y con posibilidad de ejecución del cargo por una cantidad indefinida.

La prueba interna permitió al Tribunal Supremo Electoral detectar riesgos potenciales y definir oportunidades de mejora antes de los comicios de 2027 en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La prueba interna permitió al Tribunal Supremo Electoral detectar riesgos potenciales y definir oportunidades de mejora antes de los comicios de 2027 en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Lo anterior se debe a la vigencia de reformas constitucionales impulsadas y ratificadas por los diputados del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas.

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