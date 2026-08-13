Nicolás Tagliafico sorprendió a un argentino que fue de vacaciones a Francia: “Simpático, sencillo y buena onda”

El futbolista de la selección argentina se encontró con Nico Peralta, un periodista que se encontraba de vacaciones en Francia

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Los jugadores de la selección argentina van reincorporándose a sus respectivos equipos tras el subcampeonato conseguido en el Mundial 2026 y una de las figuras del conjunto que dirige Lionel Scaloni le dio una grata sorpresa a un periodista que viajó a Francia para sus vacaciones.

Nicolás Tagliafico tuvo un destacado gesto con Nico Peralta, columnista de espectáculos, quien se encontraba disfrutando de su tiempo de descanso en la ciudad de Lyon, donde reside el lateral izquierdo del Olympique y la Selección. El futbolista de 33 años se tomó unos minutos para hablar con el periodista en las inmediaciones del Groupama Stadium. “Este es el regalo de mis vacaciones. Qué placer conocerte, Nico”, le dijo a Tagliafico, quien contestó con amabilidad: “Es un tour europeo y tenías que pasar por Lyon”.

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La charla continuó por unos minutos y el campeón del mundo en Qatar 2022 se mostró agradecido por las palabras de Peralta. “El fútbol une. Y eso está bueno también, creo que es algo que dejamos. Uno no se da cuenta cuando está dentro de la cancha, lo vive de una manera. Pero afuera, yo siempre lo digo, me gustaría en algún momento y cuando pase todo, vivir un mundial, pero desde la tribuna con esa sensación de unión”, expresó Tagliafico en referencia a lo que le hizo sentir la Selección a los hinchas argentinos.

El periodista Nico Peralta junto a Nicolás Tagliafico en Lyon. El campeón del mundo con la Selección lo recibió en Francia (Instagram @peralta_nico)

“Sorpresón en medio de las vacaciones: conocí al crack de Tagliafico en el Olympique de Lyon y pudimos charlar un poco de todo. Simpático, sencillo, buena onda total. Llegamos temprano pero nos confundimos de puerta y él volvió en su camioneta, la estacionó y se bajó a conversar con nosotros. Una alegría enorme conocer a Nico. Gracias Caro y Yanina Latorre por hacerlo posible. Estoy muy feliz”, escribió el periodista Nico Peralta en su cuenta de Instagram junto a la foto y el video con el futbolista. En otro de sus posteos, escribió en un carrusel de imágenes de su viaje: “Dos días recorriendo Lyon, la segunda ciudad más grande de Francia, conocida como la pequeña París. Les dejo un carrete resumen del viaje y aclaro: mi foto favorita es la última (en la que está con Tagliafico)”.

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El jugador nacido en Rafael Calzada y formado futbolísticamente en las divisiones inferiores de Banfield se prepara para afrontar una nueva temporada con Olympique de Lyon. En los últimos días, durante un streaming en vivo que hizo a través de la plataforma Twitch dejó entrever que pudo haber jugador su último Mundial con la Albiceleste. “Yo creo que este Mundial lo valoraré mucho más. ¿Quizás porque fue el último? No lo sé, yo creo que sí, creo que fue el último. No me da para otro”, dijo.

En otro momento de la emisión, Tagliafico destacó haber alcanzado 17 partidos en Copas del Mundo, que lo llevan a ser el séptimo argentino con más duelos en esta competencia, por detrás de Lionel Messi, Diego Maradona, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Ángel Di María y Mario Kempes. En su ciclo, disputó las ediciones de 2018, 2022 y 2026 y acumula un total de 83 encuentros. “Me gustaría llegar a 100 partidos, pero no creo que llegue”, reveló el defensor que en un hipotético caso de jugar en 2030 tendría 37 años.

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Nicolás Tagliafico le realizó una marca asfixiante a Lamine Yamal en la final del Mundial entre Argentina y España (REUTERS/Agustin Marcarian)

En diferente sentido durante el stream, Nicolás Tagliafico mostró la medalla de subcampeón del mundo y dejó una interesante reflexión por este logro: “Miren, la dorada ya la tenemos, la de 2022. Y acá, tenemos esta, que hay que estar orgulloso del Mundial que se hizo, no es fácil llegar a dos finales seguidas, no es fácil tener dos medallas y hay que darle importancia. Hay que saber perder también. Esto te demuestra que lo lograste. Llegaste hasta el final, lo diste todo y, lamentablemente, a veces se puede ganar o se puede perder, es fútbol. Pero es una más para el cuaderno, y vale mucho”.

“Y no se crean que se trabaja esto solo en un mes, no es que te enfocas solamente en el Mundial, que es un poco más de un mes. Esto se trabaja desde hace tres años y medio, después del último Mundial. Uno empieza a enfocarse en lo deportivo: ¿Cómo quiero llegar físicamente? Y no es solamente un mes, se arranca desde antes”, completó.

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El defensor de la selección argentina hizo esa revelación durante una transmisión en su canal personal de Twitch