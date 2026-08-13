Paso a paso para activar la alerta de sismos de Google en Android sin descargar aplicaciones y gratis

La alerta sísmica suele estar activa por defecto en la mayoría de dispositivos. (Foto: Android)

Guardar

Google incorpora en los celulares Android una función que permite recibir alertas de sismos, sin descargar aplicaciones y totalmente gratuita. Esta herramienta usa los sensores internos de los dispositivos y la red de datos para advertir sobre movimientos sísmicos segundos antes de que impacten en una zona.

La activación de esta función depende de la versión del sistema operativo del dispositivo y de otros requisitos técnicos. No todos los modelos de Android cuentan con esta capacidad; solo aquellos con versiones Android 12 o superiores pueden acceder a la alerta sísmica nativa de Google.

PUBLICIDAD

Cómo activar la alerta de sismos de Google en Android

El proceso para habilitar la alerta de sismos de Google es sencillo y gratuito. En la mayoría de los modelos recientes el usuario debe ingresar al menú de configuración del teléfono, localizar la sección Seguridad y emergencia y buscar la opción Alertas de sismos.

La alerta de sismos es fácil de encontrar en la configuración en un celular Android. (Samsung)

Al activar el interruptor correspondiente, el sistema queda listo para emitir notificaciones automáticas ante la detección de movimientos sísmicos.

Aunque la ruta puede variar ligeramente según la marca del dispositivo, la función siempre se encuentra dentro de los apartados de ajustes relacionados con la seguridad y la gestión de emergencias. Una vez habilitada, el teléfono comenzará a monitorear la actividad sísmica en la zona y enviará alertas en caso de riesgo.

PUBLICIDAD

Qué requisitos debe tener el celular Android para acceder a la alerta de sismos

No todos los teléfonos Android incluyen esta función. Solo los dispositivos con sistema operativo Android 12 o superior son compatibles con la alerta sísmica nativa de Google.

Se debe verificar la versión del sistema operativo del celular Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para verificar la versión del sistema, se debe acceder al menú Ajustes, seleccionar Acerca del teléfono y luego Información de software. Algunos modelos antiguos pueden carecer de la herramienta, incluso si disponen de conexión a internet y ubicación.

PUBLICIDAD

Mantener actualizado el sistema operativo y revisar la compatibilidad del modelo es clave para acceder a esta función. El dispositivo necesita contar con conexión a WiFi o datos y tener la ubicación activada. Sin estos requisitos, el sistema no puede determinar si el usuario está en una zona de riesgo ni emitir el aviso a tiempo.

Cómo activar la alerta de sismos en iPhone

Los teléfonos iPhone ofrecen una función similar llamada Alertas de seguridad mejoradas, disponible en algunos países con iOS 26.2 o versiones posteriores. Para ajustarlas, se debe acceder a Configuración, luego a Notificaciones y buscar la opción correspondiente.

PUBLICIDAD

Las alertas de sismos en iPhone solo están disponibles en algunos países. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

En países de Latinoamérica, existen sistemas de alerta gubernamentales que envían mensajes directamente a los celulares ante la detección de sismos. Las alertas en iPhone están activadas por defecto y, en ciertos lugares, no es posible desactivarlas.

Asimismo, la aplicación Clima de Apple puede emitir notificaciones sobre fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, huracanes o inundaciones, siempre que el usuario haya activado la opción de Clima extremo en la app.

PUBLICIDAD

De qué forma ahorrar batería en los celulares ante cortes de energía

Ante un corte de energía provocado por un sismo, conservar la batería del celular se vuelve una prioridad para mantener la comunicación y acceder a alertas de emergencia.

Gestionar la carga de los dispositivos en emergencias evitar quedar incomunicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las primeras acciones consiste en activar el modo de ahorro de energía o modo bajo consumo, disponible en la mayoría de los dispositivos modernos. Esta función reduce el brillo de la pantalla, limita la actividad en segundo plano y restringe la sincronización automática de aplicaciones.

PUBLICIDAD

Mantener desactivadas las conexiones inalámbricas que no sean esenciales, como el Bluetooth y el WiFi, ayuda a evitar un consumo innecesario de energía.

Cerrar todas las aplicaciones que no sean vitales y evitar el uso de funciones que demandan alto rendimiento, como videojuegos o streaming de video, permite extender la autonomía del teléfono durante varias horas adicionales.

PUBLICIDAD