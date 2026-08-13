La escandalosa separación de una figura del deporte en medio de acusaciones por infidelidad: “Dejó los anillos de boda en el armario”

Ash Gardner (izquierda) y Monica Wright (derecha) se casaron en abril de 2025, pero ya comenzaron el proceso de divorcio

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El universo del cricket está convulsionado por un triángulo amoroso en una de las selecciones más importantes del mundo. Las autoridades que organizan todo lo vinculado a la rama femenina de este deporte en Australia, que es la máxima ganadora de los Mundiales (7), tuvieron que salir a respaldar a la vicecapitana, Ashleigh Gardner, tras recibir acusaciones de haberle sido infiel a su esposa Monica Wright con la jugadora del equipo nacional, Georgia Voll, seis años menor, y Wright pidió que sea apartada del cargo por ese vínculo.

La pareja se había conocido en una aplicación de citas en 2020 y se casaron en abril de 2025 en una ceremonia realizada en las Montañas Azules australianas. Monica Wright afirmó que la “aventura” extramatrimonial se produjo mientras Gardner y Voll participaban del Mundial Femenino de Cricket desarrollado en India entre septiembre y noviembre de 2025 con eliminación de las Southern Stars ante las anfitrionas en semifinales.

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“Creo que si uno tiene el privilegio de representar a su país y ser visto como un modelo a seguir, tiene la responsabilidad de mantener un alto nivel moral. Lo que no entiendo es por qué Cricket Australia no ha dicho nada públicamente. ¿Acaso su silencio significa que apoyan las acciones de Ashleigh y Georgia?”, confesó la mujer de 30 años en charla con CODE Sports.

A continuación, Wright cuestionó el acercamiento amoroso entre una jugadora y una superior: “No se puede tener una aventura con un miembro subalterno del personal, especialmente cuando existe un claro desequilibrio de poder, y luego permanecer en un puesto de liderazgo. Se espera que los capitanes marquen la pauta, y ese tipo de conducta dista mucho de ello”.

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Georgia Voll tiene 22 años y es una de las figuras más prometedoras del cricket australiano

Y en este sentido, citó un ejemplo del pasado: “El cricket femenino aspira a tener los mismos estándares que el masculino, y así debería ser. Eso incluye el mismo nivel de responsabilidad cuando sucede algo así”.

La referencia se dio por el episodio de Shane Warne. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en este deporte, quien falleció en 2022, fue destituido como vicecapitán del equipo oceánico en el 2000 cuando fue acusado por el diario británico The Daily Mirror de enviarle mensajes obscenos a una enfermera británica. En aquel tiempo, los directivos lo apartaron porque “el liderazgo conlleva otras responsabilidades”, aunque Warne aseguró que se trataba de “una conversación explícita entre dos adultos que daban su consentimiento”. Hasta el momento, no se trata de la misma situación porque no hay indicios de que Ash Gardner le haya enviado “mensajes no deseados” a Voll.

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Dado el revuelo que generó este conflicto, Todd Greenberg alzó su voz como director ejecutivo de Cricket Australia (CA) y subrayó que el romance entre Gardner y Voll era una “noticia nueva” en los medios de comunicación, aunque “para aquellos que formaban parte del equipo y lo lideraban, ya llevaban un tiempo familiarizados con esto” en charla con la cadena SEN.

Una de las imágenes del casamiento entre Ash Gardner y Monica Wright

Con ese conocimiento a cuestas, le brindó todo su respaldo a la también capitana de los Sydney Sixers en la Big Bash League, competencia organizada por CA: “Ash es una líder muy respetada en nuestro sistema. La junta directiva de CA toma las decisiones de liderazgo y supervisa todas ellas. Ash es nuestra vicecapitana por una razón: goza de gran prestigio”. “Tenemos políticas establecidas, pero implementaremos otras adicionales ahora que Ash es vicecapitana. Si se han revelado relaciones, y así ha sido, nos aseguraremos de eliminar cualquier conflicto, real o percibido, relacionado con las selecciones, para que Ash no se vea involucrada en esos asuntos”, señaló.

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Greenberg manifestó que impulsarán nuevas medidas para mantener el aspecto deportivo y privado por carriles diferentes: “Lo que haremos en situaciones donde existan relaciones personales es asegurarnos de que haya límites adicionales, para que la percepción de conflicto o el conflicto en sí mismo —hablando de temas como la selección— se manejen de manera apropiada y respetuosa”.

Ash Gardner (izquierda) y Monica Wright (derecha) se separaron a finales de 2025

Tras esas palabras, Ashleigh Gardner, de 29 años, se expresó a través de un comunicado en redes sociales: “Si bien mi separación de mi esposa es un asunto personal, entiendo que mi situación sentimental actual debía ser abordada por Cricket Australia dado mi cargo como vicecapitana. Estoy agradecida de que el directorio de Cricket Australia haya decidido respaldar mi continuidad en el liderazgo”. “Estoy agradecida por el tiempo que Monica (Wright) y yo compartimos, y lamento el dolor que esto ha causado. Le deseo toda la felicidad y el éxito en el futuro”, escribió.

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El diario inglés Daily Mail reveló que el matrimonio comenzó a resquebrajarse a partir del viaje de Monica a la India para ver a su esposa durante la última Copa del Mundo. “Fue un poco raro. Era como si algo no anduviera bien con Ash, pero pensamos que se debía a la presión del Mundial“, confesó una fuente (cuya identidad no fue revelada) al matutino.

A su vuelta de la competencia, Gardner mantuvo una conversación con ella en la casa que compartían en Sídney para dar paso a la separación y dejar atrás los planes de hacer una familia: “Estaban a punto de ir a la clínica de fertilidad. Tenían una cita que Mónica tuvo que cancelar”. Según el testimonio aportado, la vicecapitana retiró sus pertenecencias del hogar salvo una cosa: “Dejó los anillos de boda en el armario”.

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Georgia Voll tiene 23 años e hizo su estreno internacional a nivel selección en noviembre de 2024 (Créditos: Reuters/Cat Goryn)

La ruptura causó una profunda “conmoción”, aseguró el Daily Mail, porque Monica conocía a todas las jugadoras: “Algunas de ellas son muy buenas amigas, y todavía mantiene una muy buena relación con muchas jugadoras. Muchas están bastante disgustadas. Recibió mensajes de casi todas las chicas diciéndole lo disgustadas que estaban por ello”.

Georgia Voll, nacida en el estado australiano de Queensland, es una de las nuevas figuras de su país y debutó en partidos internacionales a nivel selección en noviembre de 2024. Más allá de su popularidad, intenta mantenerse al margen de esta situación porque CODE Sports buscó su palabra y aclaró: “No voy a conceder entrevistas a los medios”. En idéntico sentido, Gardner manifestó: “No voy a tener conversaciones improvisadas con ustedes”. Sin embargo, Wright apuntó contra la joven de 23 años, ya que subió una foto con su rostro cuando se conoció este romance y la siguiente oración: “Con esta persona me engañó mi esposa”.

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Ash Gardner acumuló más de 180 partidos internacionales como jugadora y ejerce la vicecapitanía de las Southern Stars desde el 28 de enero junto a Tahlia McGrath, ambas por detrás de la capitana Sophie Molineux. Permanece en proceso de divorcio con Monica Wright.

El comunicado completo de Ashleigh Gardner

Ashleigh Gardner se expidió a través de una carta en redes sociales

Si bien mi separación de mi esposa es un asunto personal, entiendo que mi situación sentimental actual debía ser abordada por Cricket Australia dado mi cargo como vicecapitana.

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Estoy agradecida de que el directorio de Cricket Australia haya decidido respaldar mi continuidad en el liderazgo. Espero seguir desempeñando un papel importante como líder y brindar el mejor apoyo posible a mis compañeras en la temporada que se avecina.

Estoy agradecida por el tiempo que Monica y yo compartimos, y lamento el dolor que esto ha causado. Le deseo toda la felicidad y el éxito en el futuro.

No haré ningún comentario público adicional sobre este asunto en este momento y pido que se respete la privacidad de las personas involucradas.