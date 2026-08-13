La UOM cerró la paritaria metalmecánica con un aumento salarial que se extenderá durante 8 meses

Una de las reuniones presenciales entre dirigentes de la UOM y empresarios para negociar el aumento salarial

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Un día después del aumento firmado para la rama siderúrgica, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó con las cámaras el acuerdo salarial en el sector metalmecánico: consiste en una mejora del 23,5% que tendrá vigencia entre agosto y marzo de 2027.

El incremento se acordó este jueves en una audiencia virtual entre las partes convocada por la Secretaría de Trabajo, en la que, gracias a las conversaciones previas, se consensuó rápidamente una recomposición de los sueldos, que quedaron atrasados después del último acuerdo salarial, firmado en noviembre de 2025.

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Ese entendimiento contempló mejoras hasta marzo de este año con un incremento acumulado del 14% mediante sumas no remunerativas de 160 mil pesos, que no se incorporaron al básico y profundizaron el desfase.

Los 5 delegados paritarios de la UOM que lideraron las negociaciones salariales con los empresarios

El 23,5% de aumento a lo largo de 8 meses se alcanzará mediante una combinación de porcentajes y bonos no remunerativos que se volcarán a los salarios básicos en abril de 2027, aunque todavía no trascendieron los números acordados para cada uno de los meses. Además, se pactó otro bono no remunerativo en concepto de retroactividad del período mayo-junio-julio.

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De la audiencia participaron los delegados paritarios de la UOM Roberto Bonetti (líder de la Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata) y Edgardo Holstein (San Nicolás), y representantes de las cámaras ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA.

En las últimas reuniones, hubo momentos de fuertes discusiones cuando los dirigentes gremiales plantearon a los empresarios un aumento que compense la pérdida de entre 13 y 14 puntos ante la inflación.

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Alberto Biglieri, interventor de la UOM

La dificultad para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes fue que, según fuentes sindicales, cerca del 60% de los trabajadores de la actividad metalúrgica cobra un salario básico de 1.036.390 pesos, una cifra ubicada por debajo de la línea de pobreza.

Hace 24 horas, como anticipó Infobae, la UOM y la Cámara del Acero llegaron a un acuerdo salarial para la rama siderúrgica, rechazado por la Seccional Villa Constitución del gremio, que abandonó las negociaciones y anunció que comenzará medidas de fuerza.

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En una audiencia oficial, las dos partes firmaron un incremento no remunerativo del 6% para agosto, septiembre y octubre y otro incremento no remunerativo del 6% para octubre y diciembre, que en enero pasarán a los básicos como un 12%, más un bono extraordinario de 1.600.000 pesos en concepto de retroactividad.

Roberto Bonetti, titular de la UOM Capital, es uno de los delegados paritarios del gremio

Este acuerdo viene a cerrar 24 meses sin acuerdo entre empresarios y sindicalistas para esta rama de la actividad metalúrgica, período en el cual las compañías otorgaron mejoras para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

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Por eso la UOM Villa Constitución, que lidera Pablo González, rechazó el acuerdo firmado este jueves, ya que Acindar, la principal empresa de la zona en la que se desempeñan sus afiliados, otorgó mejoras por encima de las que dieron otras firmas del sector.

Consultado por Infobae, González confirmó que no aceptaron las cifras acordadas: “Nosotros salimos de la negociación porque no estamos de acuerdo con el ofrecimiento ni mucho menos con este cierre. Si no llegamos a un aumento que vaya en línea con los porcentajes cercanos al IPC no vamos a aceptarlo y terminaremos en medidas de fuerza”.

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Pablo González, líder de la UOM Villa Constitución

Tanto fuentes empresariales como sindicales destacaron que en las tratativas salariales tuvo un papel clave el interventor de la UOM, Alberto Biglieri, que sirvió de nexo entre las partes y ayudó a que se llegara al acuerdo.

La negociación salarial estuvo paralizada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a los delegados paritarios que fueron nombrados por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri. La situación cambió a partir de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que avaló la facultad del interventor para discutir paritarias y designar a quienes participen de esas tratativas.

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Abel Furlán, el desplazado titular de la UOM

La situación interna del sindicato se agravó después de que, en mayo pasado, el titular de la UOM, Abel Furlán fue desplazado de su cargo por otro fallo de la misma Cámara, que anuló las elecciones de la seccional Zárate-Campana por diversas irregularidades, y esa decisión impactó sobre la conducción nacional del gremio.

El 22 de mayo, los camaristas Víctor Pesino y María Dora González dejaron sin efecto tanto la elección de esa seccional como la elección nacional de autoridades de la UOM, realizada el 18 de marzo, en la que también había sido proclamado ganador Furlán. Al mismo tiempo, dispusieron la intervención del gremio por 180 días y encomendaron a Biglieri la convocatoria a nuevos comicios en Zárate-Campana bajo condiciones que aseguren transparencia y respeto a la libertad sindical.

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