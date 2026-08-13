La beta de iOS 27 filtra los seis nuevos iPhone que Apple viene preparando

iOS 27 beta reveló cuáles serían los próximos iPhone que se presentarán. (Foto: Infobae)

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La quinta beta de iOS 27 ha dejado al descubierto referencias a seis modelos de iPhone que Apple todavía no ha presentado oficialmente. Los nombres fueron encontrados por Macworld dentro de archivos relacionados con la gestión de batería del sistema y apuntan a que la compañía trabaja en una nueva generación compuesta por el iPhone 18, dos modelos Pro, un nuevo iPhone Air, un iPhone 18e y el esperado iPhone plegable.

Las referencias aparecen como nombres en clave dentro de componentes de iOS encargados de controlar el consumo energético y el funcionamiento del modo de consumo adaptativo.

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Aunque Apple no ha confirmado estos dispositivos, la presencia de estos identificadores en el software utilizado por sus futuros teléfonos constituye una de las pistas más concretas sobre los planes de la compañía.

Seis modelos de iPhone llegarían en 2026 y principios de 2027. (Europa Press)

Los seis nombres en clave encontrados son V62, V63, V64, V67, V68 y V69. Cada uno estaría asociado a un modelo diferente de la próxima familia de teléfonos de Apple.

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Los seis iPhone que aparecen en iOS 27

Según la información descubierta en la beta, el código V62 correspondería al iPhone Air 2, mientras que V63 estaría relacionado con el iPhone 18 Pro y V64 con el iPhone 18 Pro Max.

Los otros tres identificadores serían V67, asociado al iPhone 18; V68, correspondiente al iPhone plegable; y V69, que apuntaría al iPhone 18e.

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La aparición simultánea de las referencias resulta especialmente llamativa porque permite reconstruir prácticamente toda la gama que Apple estaría preparando. No se trata de una confirmación oficial, pero los nombres en clave presentes en el código del sistema suelen utilizarse internamente para identificar diferentes configuraciones de hardware.

El iPhone 18 Pro y el Pro Max serían los primeros en llegar este 2026.

Además, las referencias no aparecieron en una sección cualquiera de iOS 27. Se encuentran relacionadas con los controladores de batería y con el sistema de consumo adaptativo, una función que administra de forma dinámica el uso de energía del teléfono.

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¿Por qué aparecen referencias a las baterías?

El sistema de gestión energética necesita conocer las características de cada dispositivo para ajustar su funcionamiento. El procesador, la pantalla, la batería y otros componentes pueden variar entre modelos, por lo que Apple debe preparar diferentes perfiles antes de que los teléfonos lleguen al mercado.

El modo de consumo adaptativo analiza lo que hace el usuario y realiza ajustes para reducir el gasto energético cuando es necesario. No se limita a reducir el brillo de la pantalla o disminuir el rendimiento del procesador, sino que puede modificar diferentes aspectos del funcionamiento del equipo.

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Precisamente por eso, los archivos relacionados con la batería pueden contener información sobre dispositivos que todavía no han sido anunciados.

Apple se prepara para lanzar un total de seis iPhone. (Pocket-lint)

El iPhone plegable vuelve a aparecer en el código

La referencia al supuesto iPhone plegable es especialmente relevante. Versiones anteriores de las betas de iOS 27 ya habían revelado indicios relacionados con una configuración de doble batería, una característica que tendría sentido en un teléfono con pantalla plegable debido a su diseño y distribución interna.

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Ahora, la identificación del código V68 añade otra pista sobre la existencia de este dispositivo.

El teléfono plegable sería uno de los productos más importantes de Apple para este año y representaría la entrada de la compañía en un segmento en el que fabricantes como Samsung y otras marcas llevan varios años compitiendo.

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El iPhone plegable sería presentado este 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos llegarían al mismo tiempo

La información disponible apunta a que Apple podría dividir el lanzamiento de esta generación en dos etapas.

Durante el próximo otoño llegarían los modelos más importantes: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable. En cambio, el iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y el iPhone Air 2 llegarían posteriormente, posiblemente durante la primavera del próximo año.

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Apple no ha confirmado oficialmente este calendario. Por ahora, se trata de información basada en filtraciones y referencias encontradas dentro de versiones de prueba de su sistema operativo.

No todos los modelos de iPhone 18 llegarían este 2026. REUTERS/Maxim Shemetov

Una pista que todavía no es una confirmación

Las betas de iOS han revelado información sobre futuros productos de Apple en anteriores ocasiones. Sin embargo, que un nombre aparezca en el código no garantiza que el producto llegue exactamente con esa denominación ni que sus características permanezcan sin cambios.

La compañía todavía puede modificar sus planes antes de presentar oficialmente los dispositivos.

Aun así, encontrar seis identificadores diferentes dentro de iOS 27 refuerza la posibilidad de que Apple esté preparando una renovación importante de su catálogo de iPhone. Con el próximo evento de presentación cada vez más cerca, habrá que esperar al anuncio oficial para confirmar qué modelos llegarán y cuándo.