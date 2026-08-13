Cuántos dólares le costaba a Sony fabricar un juego físico para PlayStation

El fin del formato físico de los videojuegos reveló cuánto le cuesta a Sony fabricar un disco. (Difusión)

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El abandono progresivo de los juegos físicos por parte de fabricantes como Sony no estaría relacionado únicamente con una estrategia para aumentar los ingresos de sus tiendas digitales. La fabricación, distribución y comercialización de los discos representa un costo considerable para los editores, hasta el punto de que una copia física puede resultar menos rentable que vender el mismo título mediante una plataforma digital.

Según datos recopilados por el periodista Stephen Totilo, de Game File, la producción masiva de un Blu-ray de doble capa utilizado para videojuegos puede costar alrededor de 10 o 11 dólares por unidad. En un juego cuyo precio de lanzamiento es de 70 dólares, solo el disco representa aproximadamente el 15% de su valor de venta.

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A este importe deben añadirse otros gastos asociados con la versión física, como el diseño y fabricación de la carátula, el transporte, el almacenamiento y los márgenes de las tiendas que comercializan los videojuegos.

Sony anunció el fin del formato físico de videojuegos. Solo saldrán al mercado hasta diciembre de 2027. EFE/Jacek Turczyk

Fabricar un disco es solo el comienzo

El costo de producir el Blu-ray constituye únicamente una parte de la cadena necesaria para colocar un videojuego físico en las tiendas.

El proceso comienza cuando el editor comunica a Sony su intención de lanzar una versión física. Después debe formalizar los acuerdos correspondientes y someter el videojuego al proceso de certificación de la compañía responsable de la consola.

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Una vez aprobado, comienza la preparación del producto físico. Esto incluye la elaboración de la carátula, la fabricación de los discos y la determinación de la cantidad de unidades que se producirán.

Sony apostará por los juegos digitales debido a que representa el 80% de sus ventas. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

El volumen es otro elemento importante. Fabricar grandes cantidades permite reducir determinados costos unitarios, pero también obliga al editor a asumir el riesgo de producir más copias de las que finalmente conseguirá vender.

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A diferencia de una descarga digital, cada unidad física requiere materiales, fabricación y transporte antes de llegar al consumidor.

Los minoristas también aumentan el precio

La cadena de distribución añade otro costo relevante para los editores. De acuerdo con las fuentes consultadas por Totilo, grandes minoristas pueden quedarse con aproximadamente entre 15% y 20% del precio de venta de un videojuego.

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Esto significa que de los 70 dólares que puede pagar un consumidor por un lanzamiento, el editor no recibe esa cantidad íntegra. Parte del dinero se reparte entre los diferentes actores que participan en la fabricación y comercialización del producto.

Especialistas dieron a conocer el precio fabricación y distribución de los juegos físicos en la actualidad. REUTERS/Issei Kato

El envío y el almacenamiento también tienen un impacto especialmente importante cuando se trata de grandes volúmenes de videojuegos. Las copias deben trasladarse desde las instalaciones de producción hasta los centros de distribución y posteriormente a las tiendas.

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Los discos de menor capacidad pueden reducir costos

La fabricación también depende del tipo de Blu-ray utilizado. Los discos de una sola capa, con una capacidad de alrededor de 25 GB, son más económicos que los modelos de doble capa.

Sin embargo, utilizar un medio con menor capacidad puede implicar que determinados archivos del juego tengan que descargarse posteriormente desde internet. Por esta razón, algunos lanzamientos físicos funcionan en la práctica como una combinación entre disco y descarga digital.

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Esto demuestra que el formato físico no siempre contiene todos los archivos necesarios para ejecutar un videojuego.

Antes de sacar al mercado un disco de videojuego primero debe de ser aprobado por Sony para luego pasar a su fabricación y posterior desarrollo.

La distribución digital cambia la ecuación

Frente a todos estos gastos, las tiendas digitales aplican principalmente una comisión sobre cada venta. Plataformas como Steam o PlayStation Store pueden quedarse con alrededor del 30% del precio, aunque las condiciones pueden variar según el servicio y el acuerdo.

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A primera vista, esa comisión parece elevada. Sin embargo, para un editor puede ser más sencilla de asumir que los costos fijos asociados con fabricar y distribuir una copia física.

La diferencia resulta especialmente importante para los videojuegos independientes o proyectos con volúmenes de venta más reducidos. Mientras que un disco requiere ser fabricado y enviado independientemente del éxito comercial del título, una copia digital no necesita producción física ni almacenamiento.

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Por ello, la transición hacia las ventas digitales responde también a una cuestión económica. Para los fabricantes y editores, eliminar parte de la cadena física puede reducir costos, simplificar la distribución y disminuir el riesgo de producir unidades que después no encuentren comprador.