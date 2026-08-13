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Julieta Cardinali contó la enseñanza que le dejó su madre antes de morir: “Me di cuenta mucho después”

Durante una charla en el ciclo Elenco inestable, la actriz recordó la frase que valoró con el tiempo y con la que cambió su actitud ante los desafíos diarios

Julieta Cardinali en una charla en el ciclo Elenco inestable, con Vera Spinetta, Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y Brenda Kreizerman.(Elenco Inestable. Radio Con Vos)

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Julieta Cardinali fue la invitada principal en la última edición de Elenco Inestable (Radio con Vos 89.9), y allí la actriz compartió al aire uno de los relatos más personales que ha contado en un medio, centrado en la relación con su madre y el impacto que tuvo su pérdida en su vida adulta.

Cardinali comenzó recordando el contexto en que su madre le dio un consejo que, con los años, se volvió central en su modo de enfrentar el día a día. “Mi mamá falleció muy, muy joven y ella muriéndose me dijo: ‘Yo te voy a decir una sola cosa y es que le des el verdadero valor a los problemas’”. Estas palabras, pronunciadas en los últimos momentos de su madre, marcaron profundamente a la actriz, quien relató la escena con un nivel de sinceridad que generó un silencio expectante en el estudio, para luego llegar la reacción del equipo que lidera Zoe Hochbaum.

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La charla avanzó sobre la tendencia a preocuparse por cuestiones menores. Cardinali reveló que su madre le insistió: “No te hagas problema por cualquier cosa”. El consejo tuvo más peso al provenir de alguien que enfrentaba el final de su vida. La actriz reflexionó sobre ese instante: “Alguien que se está muriendo y que te dice eso, te hace así la cabeza, sino sos un imbécil. Cuando me lo dijo, en ese momento, era todo drama, pero después me di cuenta. Ella me miró así como diciendo... Yo estaba en una, contándole por ahí un problema estúpido y ella muriéndose”.

El testimonio siguió con una mirada retrospectiva sobre su propia juventud. Cardinali explicó cómo se fue transformando su percepción de las cosas. “Antes era más sufrida, cuando era pendeja todo era un drama, y ahora pienso: ‘Esto no es un problema, esto no es un problema, esto no es un problema’”. Esta repetición, casi a modo de mantra, ilustró cómo la vivencia de la pérdida y el consejo materno modificaron su modo de enfrentarse a las dificultades cotidianas.

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Dos mujeres con gafas de sol, collares y ropa de calle. Detrás se aprecian fachadas de edificios de colores y un cielo claro
Las vacaciones de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro

La conversación derivó en la percepción ajena sobre su carácter. La intérprete enlazó su actitud alegre actual con el aprendizaje que extrajo de ese momento límite: “Como que soy alegre, en realidad tiene que ver con que me chupa más de un huevo”. Así, la actriz asoció su forma de vivir con un desapego consciente frente a los problemas menores, y atribuyó ese cambio a la enseñanza recibida de su madre.

Durante toda la charla, el clima en el estudio osciló entre la sorpresa y la empatía. Zoe Hochbaum expresó su asombro ante la crudeza del relato, lo que habilitó una pausa en la dinámica habitual del programa para dar espacio a una reflexión profunda. Cardinali aprovechó esta atmósfera para profundizar sobre cómo la muerte de su madre funcionó como punto de inflexión en su vida emocional y en la manera de interpretar las dificultades.

La sinceridad de Cardinali y la respuesta de las conductoras permitieron que la audiencia accediera a una faceta íntima de la actriz, mostrando cómo la radio nocturna puede convertirse en el escenario donde emergen relatos que habitualmente permanecen reservados al ámbito privado.

Elenco Inestable es un ciclo semanal transmitido por Radio con Vos 89.9, todos los martes de 21 a 23. La conducción está a cargo de Zoe Hochbaum y Vera Spinetta, con la participación habitual de Miranda de la Serna y Brenda Kreizerman. El programa se caracteriza por un formato híbrido que combina charla, humor y segmentos de actuación, generando un ambiente de confianza donde los invitados pueden expresarse con libertad. El paso de Julieta fue una clara muestra de ello: un viaje a las heridas del pasado que cicatrizaron hasta volverse enseñanza.

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