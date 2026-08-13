Duki inaugura junto a Clutch una cancha de básquet

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La apertura de la nueva sede de Clutch, en Vicente López, marcará este viernes 14 de agosto un hito para la comunidad del básquet y la cultura urbana en Argentina. El evento, liderado por Duki en su debut como socio de la empresa, ofrecerá un espectáculo que integrará deporte, música y entretenimiento.

La jornada tendrá como eje central el partido inaugural denominado Estado de Flow, donde el equipo de Duki enfrentará al de Grego Rossello.

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La cita contará con la participación de algunas de las máximas leyendas del básquet argentino, entre ellas Facundo Campazzo, Luis Scola, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Andrés Chapu Nocioni y Alejandro Montecchia. Además, se sumarán figuras del streaming, la música y el periodismo, como Coscu, Tiago PZK, Khea, Rusherking y Sofi Martínez.

Duki explicó que el proyecto busca “que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse un profesional tenga esa oportunidad”

Los amantes del básquet y la música urbana, entonces, tendrán una gran jornada: la inauguración está programada para las 19:00 horas con un pre-match transmitido en vivo por el canal de YouTube de NBA Latam.

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A las 20:00 horas comenzará el partido principal, bajo la dirección técnica de Julio Lamas y Sergio “Oveja” Hernández, quienes estarán al frente de los equipos de Duki y Grego Rossello, respectivamente. El evento incluirá relatos de José Montesano y comentarios de Nacho Elizalde y Germán Beder.

El nuevo espacio, ubicado en Vicente López, cuenta con una cancha principal de medidas oficiales, piso de parqué profesional, una cancha 3x3 y dos pantallas.

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Y así como cuando hablamos de la Selección argentina, el tributo natural tiene a Diego Maradona y Leo Messi como referentes ineludibles; o cuando el tema es el tenis, imposible no pensar en Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, en este caso se imponía un homenaje, claro, y está destinado a la Generación Dorada. Sólo por citar dos conquistas históricas, no sólo del básquet nacional, sino del deporte argentino, hay que mencionar antes que nada la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que venía precedida de otro hito, la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis de 2002. De ahí que un mural nos recuerda las figuras de Emanuel Ginóbili, Juan Ignacio Sánchez, Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Lucas Vitoriano, Gabriel Fernández, Hugo Sconochini, Lus Scola, Leonardo Gutiérrez, andrés Nocioni, Leandro Palladino y Rubén Wolkowsky, el seleccionado argentino que dejó una huella histórica en el básquet mundial.

La iniciativa marca una nueva etapa para Duki como emprendedor y promotor de espacios comunitarios vinculados al deporte, superando su faceta musical tradicional

La infraestructura combina tecnología y elementos que resaltan la historia del básquet nacional, con el objetivo de acercar la experiencia profesional a toda la comunidad.

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A la hora de sintetizar el espíritu del emprendimiento, Duki explicó que el proyecto busca “hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse profesional tenga esa oportunidad”. Además, el evento también reunirá a distintos personajes y referentes como Coco, Davoo, Diego Leuco, Francisco Cáffaro, Lucho SSJ, Luciana Delabarba, Luli González, MKS, Bauleti, Coker, Marti Benza, Mica González, Nati Jota, Pedro Disalvo y Pipi Barreiro.

La iniciativa marca una nueva etapa para Duki como emprendedor y promotor de espacios comunitarios vinculados al deporte, superando su faceta musical tradicional. Así como en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial del trap, hasta liderar los rankings habitualmente copados por artistas del pop y el rock, el proyecto busca consolidarse como un punto de encuentro para la cultura urbana y el deporte en el conurbano bonaerense.

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En la inauguración de este viernes, Duki y Grego Rosello estarán frente a frente...

La propuesta de Clutch y Duki no solo apunta a la inauguración de una cancha, sino “a la creación de un espacio que fomente la integración entre distintas disciplinas y generaciones, acercando el básquet profesional a nuevas audiencias en el país Argentina”, resaltan los organizadores como otro de los ejes centrales del proyecto.