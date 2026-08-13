Instagram cambia después de 10 años de colores: pasó a su etapa blanco y negro

Adam Mosseri, el director de la red social, presentó el nuevo logo de Instagram. (Instagram)

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Instagram cambió su logo por primera vez en 10 años. La compañía presentó un nuevo logotipo tipográfico y dejó atrás la tipografía cursiva que usó durante la última década. El diseño actualizado combina rasgos de cursiva y de letra de imprenta.

“El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”, anunció en su cuenta Adam Mosseri, responsable de Instagram.

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“Más limpio y más moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el cuidado artesanal que siempre hicieron que fuera Instagram”, añadió el ejecutivo.

En los comentarios de Instagram y Threads, muchos usuarios señalaron que la nueva versión parece decir “Instagzam”.

Mosseri no especificó cómo será la implementación de este nuevo logo.

El nuevo logo de Instagram ya genera reacciones mixtas. (Instagram)

Reacciones al nuevo logo de Instagram

El nuevo logo de Instagram ya empezó a generar reacciones. En los comentarios de la publicación que hizo Adam Mosseri, varios usuarios expresaron su descontento.

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“¿Soy solo yo o se lee ‘Instagzam’?”, escribió un usuario en un comentario que acumuló 341 “me gusta”. Otra persona le respondió: “Según lo que puso Adam en el pie de foto, el diseño hace referencia al anterior. Un par de letras son cursivas, y esa ‘R’ es una ‘R’ cursiva”.

Otra usuaria opinó: “Ese pequeño cambio en las formas de las letras cambia por completo la personalidad. Es un movimiento simple, pero con muchísimo carácter”. Ese mensaje tenía dos “me gusta”.

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Son más las reacciones negativas referentes al logo de Instagram. (Threads)

“Jamás entendí por qué las empresas sienten la necesidad de cambiar su logo”, escribió otra persona. Su comentario superó los 800 “me gusta”.

En Threads también hubo críticas: “Y en el capítulo de hoy, cosas que Meta hizo sin que se lo pidiéramos, mientras ignora lo que sus usuarios realmente quieren”.

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Entre las reacciones positivas, otra persona comentó: “Me gusta: fresco, moderno y fiel al original. Pero si lo que buscan es un cambio de marca, el nuevo nombre es perfecto… ‘Instagzam’”.

El logo anterior de Instagram era completamente en cursiva. (Meta)

El logo anterior de Instagram

El logo anterior de Instagram se identificaba por su logotipo tipográfico en cursiva, una marca visual que la app mantuvo sin cambios durante 10 años.

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Ese wordmark aparecía en la parte superior de la aplicación y funcionaba como un elemento de reconocimiento inmediato para los usuarios, asociado a la identidad de la plataforma durante la última década.

Según explicó Adam Mosseri, responsable de Instagram, esa continuidad fue precisamente el motivo de la actualización: “El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”.

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Adam Mosseri es el jefe de Instagram. REUTERS/Elizabeth Frantz

Quien es Adam Mosseri dentro de Instagram

Adam Mosseri es el jefe de Instagram, el ejecutivo a cargo de la plataforma dentro de Meta.

Desde ese rol, conduce la estrategia del producto y las decisiones centrales sobre su funcionamiento, sus cambios y su rumbo general, además de representar públicamente a la compañía en anuncios y debates sobre la red social.

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Su nombre se volvió visible porque suele comunicar novedades directamente en sus cuentas, con posteos en Instagram y en Threads, el ecosistema de apps de Meta.

Mosseri es el encargado de anunciar nuevas funciones en Instagram. REUTERS/Elizabeth Frantz

En ese tipo de mensajes explica el motivo de actualizaciones y busca anticipar o medir reacciones de los usuarios.

En el anuncio del cambio del logotipo tipográfico, por ejemplo, Mosseri justificó la decisión con un argumento de continuidad: sostuvo que el wordmark de la parte superior de la app no se modificaba desde hacía una década y que, por eso, era momento de renovarlo.

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En términos prácticos, su función lo ubica como el principal portavoz de Instagram ante el público.

Cuando la empresa introduce cambios que impactan en la experiencia de uso o en la identidad visual, como un rediseño de marca, sus declaraciones suelen enmarcar el sentido de esas decisiones y la intención que busca transmitir la compañía.