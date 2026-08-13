Crimen y Justicia
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“Pegale un tiro”: motochorros armados amenazaron a un hombre y a su hijo y les robaron la camioneta en Morón

El asalto ocurrió en la puerta de la casa de la víctima. Tras el hecho, los delincuentes se dieron a la fuga y por el momento permanecen prófugos

Una cámara de seguridad registró el momento en el que los delincuentes los amenazaron con armas de fuego y se llevaron la camioneta
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Un hombre y su hijo de cuatro años fueron abordados por una banda de motochorros en el partido bonaerense de Morón. Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que los delincuentes los amenazaron con armas de fuego, les robaron la camioneta y se dieron a la fuga. En estos momentos, permanecen prófugos.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió el martes pasado, alrededor de las 19.30, sobre la calle Santa María, en Morón. En el video que encabeza esta nota se observa la llegada de los asaltantes a bordo de dos motos y cómo rápidamente rodean a la víctima, que se encontraba junto al menor frente a su casa.

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“Pegale un tiro”, se escucha decir a uno de los delincuentes durante la secuencia, mientras los asaltantes amenazan al hombre para apoderarse de su Peugeot 2008 blanco.

De acuerdo con el parte policial, la víctima había llegado a su domicilio y estaba descendiendo del vehículo cuando fue interceptada. La denuncia señala que en el robo participaron seis hombres que se movilizaban en tres motos, aunque en las imágenes de la cámara de seguridad solo se observa a cuatro sospechosos y dos motocicletas. Dos de los atacantes, según la información oficial, estaban armados.

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Morón robo
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Santa María al 500

A pesar de que el hombre ya había descendido del Peugeot y se encontraba con un menor, los delincuentes continuaron amenazándolo mientras intentaban llevarse el vehículo.

En un momento, los asaltantes tuvieron dificultades para ponerlo en marcha y obligaron a la víctima a acercarse nuevamente al Peugeot. Tras varios intentos fallidos, uno de los sospechosos que estaba en una motocicleta se bajó y ocupó el lugar del conductor hasta que finalmente lograron escapar.

Una vez consumado el asalto, los delincuentes huyeron por la calle Santa María en dirección a San Justo, según consta en el parte policial.

Segundos después, el hermano de la víctima llamado Hernán, quien vive a pocas cuadras y se acercó hasta el lugar para auxiliar a su familia. Ni el hombre ni el menor sufrieron lesiones.

Escena nocturna de calle residencial con dos motocicletas, un auto blanco y un auto rojo. Varias personas junto al auto blanco. Poste de luz. Marca EZVIZ
Los sujetos se dieron a la fuga por la arteria Santa María hacia San Justo

En diálogo con A24, Hernán explicó que la inseguridad preocupa a los vecinos del barrio. “Es el tercer o cuarto auto que se robaron en tres meses”, manifestó. Según comentó, en lo que va de 2026 se habrían registrado más de diez episodios similares en la zona. “La zona necesita una mayor atención”, sentenció.

Sin embargo, destacó el accionar policial: “La Policía estuvo muy presente. La reacción fue inmediata”. Hernán indicó que el Peugeot fue encontrado abandonado unas dos horas después del robo en Isidro Casanova, partido de La Matanza.

“Argentina está atravesando una crisis moral muy grande”, sostuvo el hombre. Además, aseguró que no tiene rencor ni busca venganza. “Me da tristeza por estos chicos”, concluyó.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Morón, a cargo de Ezequiel Lovillo, que caratuló el caso como “robo de vehículo”. Personal de la Comisaría 4° de Morón se encuentra trabajando para identificar y localizar a los sospechosos.

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