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El nuevo rumbo que tomó una famosa exparticipante de Gran Hermano lejos de los reflectores

A cinco años de su participación en el reality, decidió cambiar su vida

Lejos de los reflectores y de la fama, Camila Lattanzio decidió inicar un nuevo capítulo de su vida (Video: Instagram)

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Cinco años después de saltar a la fama en Gran Hermano, Camila Lattanzio decidió alejarse un poco de los reflectores que la empezaron a seguir desde que ingresó a la casa más famosa. Luego de intentar por mucho tiempo ser parte de los programa de streaming que siguen el reality, encontró su próximo capítulo detrás del mostrador de una verdulería. La exparticipante del reality de Telefe abrió un local en Villa Devoto y lo anunció como solo ella sabe hacerlo: con un video en redes, un delantal negro y una frase que no dejaba lugar a dudas.

La cuenta de Instagram del negocio arrancó con una imagen que lo decía todo: Camila sobre un camión, cargando bolsas de frutas, trabajando como uno más de los empleados a los que contrató, y mirando a cámara con la naturalidad de quien ya no le teme a ningún formato. “¿No te enteraste? Ahora soy verdulera”, dijo.

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Antes de la inauguración, salió a recorrer el barrio para comparar precios con la competencia y demostrar que sus ofertas eran mejores. La propuesta era concreta: “¿Qué te comprás hoy con $500? Salimos a preguntarle a la gente y la mayoría respondió: ‘¡Nada!’ Pero en Verdulería Osvaldo la historia es distinta. Con $500 te podés llevar: 1 kg de mandarinas, 1/2 kg de papas, rúcula por $200, ¡Y muchísimas ofertas más! Te esperamos mañana en la inauguración y, como regalo de apertura, ¡los primeros clientes se llevan un maple de huevos de regalo! ¡No te lo pierdas!”

El miércoles llegó la inauguración. Los vecinos de Villa Devoto se acercaron a comprar a precios promocionales y a llevarse algunos regalos. Camila salió a la calle con un cajón repleto de frutas que repartió entre quienes se acercaron.

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La joven se alejó de los reflectores y decidió comenzar un nuevo camino en su vida (Video: Instagram)

La respuesta superó cualquier expectativa. Las filas se extendieron durante horas y los empleados del local no daban abasto. Una seguidora lo resumió con detalle: “Hola con todo respeto, preocúpense por poner dos empleados más aunque sea, al menos por estos días que va muchísima gente. Tres horas y pico de fila hicimos ayer y el viernes lo mismo. Es muchísimo lo que se espera. La mercadería es muy linda y los precios increíbles.”

Los comentarios en redes siguieron en la misma línea. “Son un éxito, vi gente temprano haciendo fila y volvía en el colectivo, subieron dos señoras que habían comprado. Dos horas esperando para comprar. Eso es un éxito”, escribió otro usuario. “Vamos las Lattanzio, este país se levanta laburando”, “Excelente mercadería y precios” y “Vamos, este país se levanta laburando” fueron otros de los mensajes que dejaron sus seguidores.

La verdulería no fue una decisión repentina. Semanas antes de la apertura, Camila había compartido un video en su cuenta personal en el que reflexionó sobre su recorrido: “Tengo 25 años, estuve en Gran Hermano en 2022, estuve el Cantando, hice obras de teatro, fui cantante, fui DJ, toqué por todo el país, salí del país… Sinceramente en estos últimos cinco años fui de todo”.

Y agregó: “Tuve todo tipo de profesiones y tuve que buscar y encontrar qué quería ser.” La influencer, que acumula más de 600 mil seguidores en su perfil personal de Instagram, construyó ese número a lo largo de una trayectoria que no siguió un camino recto. La verdulería en Villa Devoto es, por ahora, su última parada.

Este nuevo proyecto viene luegoo de probar muchas aristas artísticas desde que saltó a la fama y, en este emprendimiento, logra convinar un poco de todas las cosas que le gustan: el contacto con la gente y las apariciones en als redes sociales para promocionar sus productos.

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