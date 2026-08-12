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Tesla de Elon Musk en problemas: deberá reparar 20.000 Model 3 y Model Y

Aunque por el fallo no se han reportado accidentes, las autoridades de EE.UU. obligaron a la compañía a resolverlo

Tesla deberá reparar más de 20.000 vehículos Model 3 y Model Y en Estados Unidos por un fallo en los faros. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Tesla deberá reparar más de 20.000 vehículos Model 3 y Model Y en Estados Unidos por un fallo en los faros. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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Tesla está obligada a reparar más de 20.000 vehículos Model 3 y Model Y en Estados Unidos por un error en su fabricación, que la empresa ya conocía desde 2023.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) rechazó la petición de la compañía para considerar “intrascendente” un problema detectado en los faros de estos modelos, por lo que la empresa debería revisar y solucionar esta situación con los vehículos afectados.

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Cuál es el origen del fallo en los faros de los Model 3 y Model Y

El problema que ahora obliga a Tesla a tomar medidas fue inicialmente detectado en 2023, en el marco de pruebas realizadas dentro del programa de Transport Canada.

En enero de 2024, la compañía recibió resultados que evidenciaban que ciertos faros instalados en los Model 3 (años 2017–2023) y Model Y (años 2020–2023) emitían una luz de cruce que superaba los máximos de luminosidad permitidos por la normativa federal estadounidense.

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El exceso de brillo en la luz de cruce puede reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidente para conductores y otros usuarios de la vía. (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El exceso de brillo en la luz de cruce puede reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidente para conductores y otros usuarios de la vía. (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El exceso de brillo afecta zonas específicas del haz de luz: la intensidad en las zonas superiores exteriores rebasa el límite impuesto por la norma FMVSS 108, lo que puede reducir la visibilidad del conductor y de otros usuarios de la vía, incrementando el riesgo de accidente.

A pesar de que Tesla calificó la desviación como “intrascendente” y argumentó que no había recibido denuncias directas de usuarios ni reportes de accidentes relacionados, la NHTSA determinó que la ausencia de quejas no es motivo suficiente para descartar una posible amenaza a la seguridad vial.

Según el regulador, la función de estas campañas es proteger a los usuarios frente a riesgos potenciales, aunque no se hayan materializado aún en incidentes graves.

Cómo será la revisión y la reparación de los autos de Tesla

La campaña de revisión abarca exactamente 20.349 vehículos: 18.735 unidades del Model Y fabricados entre 2020 y 2023, y 1.614 unidades del Model 3 correspondientes a los años 2017 a 2023. La selección de los vehículos afectados no se basa en la totalidad de los ejemplares de esos años, sino en vehículos concretos que recibieron los faros problemáticos en fábrica o en reparaciones posteriores.

La campaña de revisión alcanza a 20.349 vehículos, incluidos 18.735 Model Y y 1.614 Model 3 identificados por VIN y registros de servicio. (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo/File Photo)
La campaña de revisión alcanza a 20.349 vehículos, incluidos 18.735 Model Y y 1.614 Model 3 identificados por VIN y registros de servicio. (REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo/File Photo)

La identificación de los vehículos implicados se realizó mediante el análisis detallado de los números de identificación (VIN) y los registros de servicio.

El documento oficial señala que la intensidad lumínica en ciertos sectores supera el máximo permitido, lo que puede provocar deslumbramientos y dificultades de visibilidad tanto para los conductores de los Tesla como para quienes circulan en sentido contrario.

Hasta la fecha de publicación, Tesla había recibido tres reclamaciones de garantía y un informe de campo sobre el asunto, aunque no se han reportado accidentes, lesiones ni muertes vinculadas directamente a este defecto.

Tesla deberá reparar todos los vehículos incluidos en la campaña de revisión. Sin embargo, la empresa aún no ha comunicado públicamente cuál será el método exacto de reparación ni si la solución implicará una actualización remota del software (OTA) o la sustitución física de los faros afectados.

La empresa aún no definió si la reparación de los Model 3 y Model Y será por actualización OTA o por sustitución física de los faros, y notificará a los propietarios desde el 15 de septiembre de 2026. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La empresa aún no definió si la reparación de los Model 3 y Model Y será por actualización OTA o por sustitución física de los faros, y notificará a los propietarios desde el 15 de septiembre de 2026. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La compañía informó que la solución “se encuentra actualmente en fase de desarrollo” y que los propietarios de los modelos implicados recibirán la notificación oficial a partir del 15 de septiembre de 2026.

El fallo en los faros se suma a una lista de problemas recientes que han obligado al fabricante a retirar vehículos del mercado estadounidense, entre los que se encuentran fallos en las cámaras de visión trasera, discos de freno, baterías y sistemas de advertencia.

Para determinar si tu vehículo está afectado, Tesla y los reguladores han explicado que la campaña se limita a aquellos Model 3 y Model Y que cuentan con los faros específicos identificados como problemáticos, instalados de fábrica o durante reparaciones.

Los propietarios recibirán instrucciones sobre cómo proceder una vez que la empresa haya definido el mecanismo de reparación, que solo afectará a conductores en Estados Unidos.

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