Jornada financiera: la Bolsa argentina perforó un umbral clave y el riesgo país quedó más cerca de los 500 puntos

Wall Street negoció en alza luego de conocerse un dato de inflación en los EEUU.

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Las acciones y los bonos argentinos exhibieron nuevamente debilidad de precios a pesar del sesgo positivo de Wall Street, donde incidió positivamente el dato de inflación de julio en los Estados Unidos.

Al cierre el panel tecnológico Nasdaq avanzó 0,5%, el S&P 500 subió 0,3% y el Dow Jones de Industriales quedó neutro.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó con una baja de 0,8%, en los 2.999.524 puntos. Así, quebró el piso referencial de los 3 millones de puntos por primera vez desde el 26 de mayo de este año. Medido en dólares por la paridad del “contado con liqui”, el panel líder cedió a 1.889 puntos, mínimo desde el 20 de mayo.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo mayoría de números rojos. Destacó la caída de 5,8% para las acciones de Mercado Libre. Del lado ganador hubo rebotes significativos para Bioceres (+5,9%) y Satellogic (+4%).

Los bonos soberanos en dólares descontaron las ganancias de la mañana y terminaron mixtos, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan avanzó seis enteros para la Argentina, en los 471 puntos básicos, luego de tocar un piso intradiario de 462 unidades antes del mediodía, y un máximo de 474 unidades por la tarde. Así el indicador se aproximó a los 500 puntos por primera vez desde el 10 de junio.

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“La plaza financiera local cotizó con sesgo cauteloso y selectivo en la antesala de la difusión del dato oficial de inflación de julio del INDEC”, comentó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

En los EE.UU. la inflación de julio alcanzó un 3,4% interanual. El dato estuvo en línea con lo estimado por los analistas del mercado, tanto en la medición de la inflación general como la núcleo. La cifra respaldó las expectativas de que no sería inminente una suba de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de septiembre.

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“En el ámbito corporativo y de megacaps, la tecnología concentró la mayor parte de la liquidez. Destacó la impresionante racha de SpaceX, cuyas acciones ampliaron sus ganancias diarias por encima del +10% para acumular un rally cercano al +40% en los últimos cinco días de negociación, añadiendo más de USD 550.000 millones a su capitalización de mercado desde el pasado 6 de agosto”, ponderó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.

El petróleo opera con mínimas caídas. El barril de crudo Brent del Mar del Norte finalizó negociado con una baja de 0,4%, a USD 88,58 en los contratos para entregar en octubre.

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En el plano doméstico, el Tesoro realizó esta tarde una licitación de bonos, en la que la novedad es la ausencia de instrumentos de largo plazo, atendiendo a las necesidades actuales de los fondos money market y los bancos que buscan instrumentos de carry de corto plazo.

La Secretaría de Finanzas informó que se adjudicó un total de $4,49 billones, tras haber recibido ofertas por un total de $6,49 billones. Esto significa un rollover de 100,3% sobre los vencimientos del día.

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“En respuesta a la volatilidad reciente del mercado local de renta fija, el Tesoro optó por un menú de instrumentos concentrado exclusivamente en el corto plazo -sin vencer más allá de la gestión actual-. Esta estrategia de pausar el estiramiento de duration permitió evitar una presión adicional sobre el tramo largo de la curva en pesos, priorizando una renovación limpia de los vencimientos”, consideró Eric Ritondale, economista Jefe de Puente.

Dólar estable y escasas compras del BCRA

El dólar mayorista terminó operado este miércoles con una marginal suba de un peso, a $1.491,50, dado un mercado de cambios provisto de importante oferta de contado por 591,5 millones de dólares.

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Así, el dólar comercial mantiene una suba de solo 6,50 pesos o 0,4% en agosto, a la vez que en el transcurso de 2026 gana 36,50 pesos o 2,5%, lejos de la inflación acumulada en el período, en torno al 19 por ciento.

“La mayor presión de la demanda llevó a la cotización hasta un máximo de $1.494,50, nivel en el que encontró resistencia y, desde allí, comenzó a retroceder”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA estableció una banda superior de su régimen cambiario en los $1.858,36, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a 366,86 pesos o 24,6% de ese límite teórico para la libre flotación de la divisa y en además del rango más grande desde el 11 de junio, dos meses atrás.

El dólar al público concluyó sin variantes a $1.515 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para a venta y $1.464,59 para la compra.

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El dólar blue descontó este miércoles los 15 pesos que había ganado en la sesión anterior. Con esta caída de 1% el dólar blue fue ofrecido otra vez a $1.535 para la venta, tras un piso intradiario en los 1.530 pesos.

El Banco Central absorbió USD 12 millones con su intervención cambiaria del día, apenas 2% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 65 millones, a 49.626 millones de dólares.