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Tesla cambia de rumbo: de autos y SUV a potenciar IA bajo la dirección de Elon Musk

La realidad financiera de Tesla sigue dependiendo casi por completo del negocio automotriz, que aún constituye la base de sus ingresos

Elon Musk y Tesla buscan ingenieros de IA para su fabrica de chips.
Según los datos, actualmente casi la mitad de sus comentarios se orientan a hablar de IA, robotaxis y el software de Conducción Autónoma Total. (Tesla)
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Las más recientes conferencias de resultados de Tesla han cambiado de rumbo en su contenido: bajo el liderazgo de Elon Musk, el discurso de la empresa ahora gira principalmente en torno a la inteligencia artificial y la autonomía.

Aunque la compañía sigue dependiendo en gran medida de la venta de automóviles para generar ingresos, el relato de Musk y el tiempo que dedica a estos temas evidencian una redefinición de la identidad corporativa.

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Elon Musk transforma el discurso de Tesla hacia la IA y la autonomía

Desde hace varios trimestres, Elon Musk ha decidido enfocar sus intervenciones públicas, especialmente durante las llamadas de resultados, en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y las tecnologías de conducción autónoma.

El discurso de Musk busca justificar el valor que los inversores atribuyen a Tesla a partir del potencial de sus desarrollos en autonomía y robótica. REUTERS/Luisa Gonzalez
El discurso de Musk busca justificar el valor que los inversores atribuyen a Tesla a partir del potencial de sus desarrollos en autonomía y robótica. REUTERS/Luisa Gonzalez

Un análisis elaborado por Hudson Labs, que analizó las transcripciones de las conferencias desde 2019, demuestra que Musk ha incrementado notablemente el tiempo que dedica a estos temas.

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Según los datos, actualmente casi la mitad de sus comentarios se orientan a hablar de inteligencia artificial, robotaxis y el software de Conducción Autónoma Total. Esta proporción contrasta con el 15-20 % que ocupaban estos temas en 2022.

En la llamada del primer trimestre de 2024, Musk fue explícito respecto al cambio de perspectiva que busca instalar: “Si valoras a Tesla solo como una empresa automotriz, fundamentalmente, es el marco equivocado”. Dejó claro, además, que quienes no compartan su visión sobre la autonomía no deberían invertir en la compañía.

Bajo el liderazgo de Elon Musk, el discurso de la empresa ahora gira principalmente en torno a la inteligencia artificial y la autonomía. REUTERS/Dado Ruvic
Bajo el liderazgo de Elon Musk, el discurso de la empresa ahora gira principalmente en torno a la inteligencia artificial y la autonomía. REUTERS/Dado Ruvic

El interés de Musk en la robótica también ha ganado espacio en estos encuentros. Si bien el proyecto Optimus fue presentado en 2021, durante el primer año apenas ocupó el 2 % de su discurso. En el último año, ese porcentaje superó el 10 %, y en la llamada del tercer trimestre de 2025, casi un tercio de sus intervenciones se centraron en el robot humanoide.

Es menester señalar que este giro coincide con la desaceleración del negocio principal de Tesla, basado en la fabricación y venta de automóviles.

El negocio automotriz pierde protagonismo en las conferencias de Tesla

El análisis de las intervenciones de Musk muestra que, mientras el foco sobre IA y robótica crece, la atención dedicada al negocio automotriz se reduce de manera visible. En la llamada correspondiente al tercer trimestre de 2025, menos del 20 % de sus declaraciones estuvieron vinculadas al núcleo automotriz de la empresa.

El análisis de las intervenciones de Musk muestra que, mientras el foco sobre IA y robótica crece, la atención dedicada al negocio automotriz se reduce de manera visible. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)
El análisis de las intervenciones de Musk muestra que, mientras el foco sobre IA y robótica crece, la atención dedicada al negocio automotriz se reduce de manera visible. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

En años anteriores, los vehículos y la manufactura acaparaban la mayor parte de las intervenciones. La competencia cada vez más intensa de fabricantes tradicionales y de empresas chinas ha afectado el desempeño comercial de Tesla, lo que puede explicar en parte este viraje discursivo.

A pesar de que la empresa entregó cerca de medio millón de vehículos en el último trimestre y que el 70 % de sus ingresos provienen de la venta de autos, el énfasis comunicacional ya no se encuentra allí.

Otros ejecutivos de la compañía, como el director financiero Vaibhav Taneja y el vicepresidente de ingeniería Lars Moravy, han mostrado un enfoque más conservador. Incluso en las conferencias más recientes, dedican alrededor del 30 % de su tiempo a temas automotrices.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A nivel interno, los proyectos vinculados a IA y robótica todavía no representan una fuente de ingresos clara para Tesla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien sus intervenciones sobre inteligencia artificial, robotaxis y el software de Conducción Autónoma Total han aumentado, aún están lejos del nivel de entusiasmo que exhibe Musk. Esto revela que, a nivel interno, los proyectos vinculados a IA y robótica todavía no representan una fuente de ingresos clara para la empresa.

En el pasado, Taneja y Moravy destinaban más de la mitad de sus intervenciones a hablar de la fabricación y comercialización de vehículos. Ese porcentaje comenzó a descender en 2024, coincidiendo con el inicio de la crisis en la división automotriz.

La apuesta de Tesla por la visión de futuro basada en IA y robótica

El discurso de Musk busca justificar el valor que los inversores atribuyen a Tesla a partir del potencial de sus desarrollos en autonomía y robótica. Sus declaraciones refuerzan la idea de que la empresa está apostando por un porvenir que no sigue un camino predecible.

El video viral de Optimus corriendo en el laboratorio de Tesla genera impacto en redes sociales y la comunidad tecnológica. (Tesla)
El video viral de Optimus corriendo en el laboratorio de Tesla genera impacto en redes sociales y la comunidad tecnológica. (Tesla)

En la llamada del segundo trimestre de 2025, Taneja expresó: “El camino hacia una abundancia increíble es siempre desafiante y requiere hacer apuestas audaces”. Añadió también que el progreso no será lineal y anticipó un futuro grandioso para la compañía.

Estas palabras reflejan una estrategia de comunicación que prioriza la visión de largo plazo antes que los resultados inmediatos. No obstante, la realidad financiera de Tesla sigue dependiendo casi por completo del negocio automotriz, que aún constituye la base de sus ingresos.

El análisis de Hudson Labs, publicado por TechCrunch, deja en evidencia que Musk está impulsando un cambio en la percepción pública de Tesla. La cuestión que se plantea es si el mercado acompañará esa transformación mientras el área automotriz continúa siendo el soporte económico de la empresa.

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