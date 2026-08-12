Samsung Galaxy S26 suspende actualizaciones de UI 9.0 beta: qué pasó con Google Play System

La compañía surcoreana detuvo el envío de actualizaciones del Sistema de Google Play en los dispositivos que ejecutan la beta de One UI 9.0. REUTERS/Bruna Casas

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Samsung frenó las actualizaciones del Sistema de Google Play en los teléfonos que usan la beta de One UI 9.0 (Android 17) en la serie Galaxy S26.

Las actualizaciones del Sistema de Google Play son un tipo de actualización distinta a los parches mensuales de seguridad de Android y a la app de Google Play Services.

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Este canal se usa para actualizar partes del sistema (por ejemplo, funciones de privacidad, bienestar digital y protección antirrobo) sin tener que esperar una actualización completa del fabricante. Normalmente se descargan e instalan en segundo plano.

Las actualizaciones del Sistema de Google Play constituyen un canal independiente de los parches de seguridad mensuales de Android. REUTERS/Bruna Casas

La compañía coreana no explicó el motivo exacto, más allá de que fue una decisión coordinada con Google.

No obstante, Samsung aclaró que los usuarios pueden utilizar sus dispositivos sin preocupaciones y que las correcciones de seguridad críticas de Google ya estaban incorporadas en la beta.

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La empresa indicó que la distribución normal se reanudará “en el momento apropiado”, lo que, según describió, ocurrirá durante el actual período beta o una vez que One UI 9.0 sea estable.

La empresa señaló que la entrega habitual de estas actualizaciones se retomará "en el momento apropiado". REUTERS/Bruna Casas

Qué medidas tomó Samsung

Samsung decidió pausar las actualizaciones del Sistema de Google Play, pero solo en el software beta de One UI.

La empresa también aclaró dos puntos: la beta ya trae integradas las correcciones críticas de seguridad y el envío normal de estas actualizaciones va a volver “en el momento apropiado”, ya sea durante el periodo beta o después de que One UI 9.0 salga en versión estable.

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No es la primera vez que Samsung frena este proceso.

En enero de 2026, la compañía reconoció que el ritmo de actualización del Sistema de Google Play se había retrasado, luego de que usuarios de la serie Galaxy S25 reportaran parches de seguridad inconsistentes: algunos dispositivos tenían la actualización de septiembre, mientras otros seguían en la de julio.

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La decisión de Samsung fue suspender las actualizaciones del Sistema de Google Play de forma exclusiva en las versiones beta de One UI. REUTERS/Carlos Barria

La explicación de Samsung en aquel momento fue casi idéntica a la actual: solo distribuye software después de pruebas internas y suspendió temporalmente las actualizaciones de Google para evitar errores. Prometió una nueva versión ese mismo mes.

Ese episodio tampoco fue el primero. En 2023, Samsung ya había ralentizado la distribución de estas actualizaciones, dejando a los usuarios con versiones desactualizadas de funciones de Google durante meses.

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La normalidad no se retomó hasta principios de 2024, con lo que la pausa se extendió por meses, no días.

En enero de 2026, Samsung admitió públicamente que la entrega de actualizaciones del Sistema de Google Play acumulaba retrasos. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Por qué son importantes las actualizaciones del Sistema de Google Play

Las actualizaciones del Sistema de Google Play permiten a Google reparar fallos de seguridad, mejorar la privacidad y actualizar componentes clave de Android de forma directa, sin depender de que el fabricante lance una actualización completa del sistema operativo.

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En materia de seguridad, cierran brechas y vulnerabilidades antes de que puedan ser aprovechadas y resguardan información sensible como contraseñas, fotos y datos de cuentas.

Al no requerir la aprobación previa del operador o fabricante, llegan al dispositivo con mayor rapidez que una actualización tradicional.

Las actualizaciones del Sistema de Google Play le permiten a Google corregir vulnerabilidades de seguridad, fortalecer la privacidad y renovar componentes esenciales de Android. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

En cuanto al rendimiento, optimizan herramientas esenciales como Google Wallet, los servicios de ubicación y la conectividad, al tiempo que solucionan fallos repentinos, cierres de aplicaciones y problemas de estabilidad.

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También garantizan que las aplicaciones nuevas funcionen sin inconvenientes en versiones anteriores de Android.

Qué trae One UI 9.0 para Samsung

One UI 9.0 está basado en Android 17 e incorpora una integración más profunda con el marco de inteligencia artificial de Google Gemini, controles de volumen y brillo rediseñados, animaciones de formas de onda en el reproductor multimedia y gestos multitáctiles avanzados a través de Good Lock.

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Android 17 introduce mejoras de rendimiento integradas en el sistema y un selector de permisos que permite configurarlos de forma individual por contacto. REUTERS/Carlos Barria

En cuanto a su base, Android 17 aporta mejoras nativas de rendimiento, un selector de permisos específicos por contactos y mayor adaptabilidad en pantallas múltiples.

A nivel de inteligencia artificial, Galaxy AI llega con una integración completa de las herramientas de Google, incluyendo resúmenes inteligentes y una asistencia más eficiente en dispositivos con suficiente memoria RAM.

En lo visual, la interfaz incorpora barras de volumen y brillo rediseñadas, efectos visuales refinados y un widget multimedia con animaciones de ondas de sonido.