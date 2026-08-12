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Delegación de empresarios guatemaltecos estudia en República Dominicana el modelo portuario y de alianzas público-privadas

El grupo técnico de la Mesa de Infraestructura Guatemala No Se Detiene realiza del 9 al 12 de agosto reuniones y visitas para identificar prácticas aplicables en reglamentos, entidades y una primera cartera

Doce personas sentadas alrededor de una mesa larga en una sala de conferencias. Una pantalla grande en la pared muestra una presentación con un mapa mundial
Un grupo de personas asiste a una reunión de negocios en una sala de conferencias moderna, donde se proyecta una presentación con un mapa global y datos de logística. (Fundesa)
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La delegación de la Mesa de Infraestructura de Guatemala No Se Detiene cumple del 9 al 12 de agosto una misión técnica en República Dominicana para estudiar cómo ese país atrajo capital privado, modernizó su sistema portuario y convirtió la infraestructura en motor de exportaciones, en una etapa en la que Guatemala ya aprobó los decretos 21-2025 y 20-2026 y entró en la fase de implementación de sus nuevas reglas para alianzas público-privadas y puertos.

El viaje ocurre cuando Guatemala busca traducir esas leyes en reglamentos, nuevas instituciones y una primera generación de proyectos. Los hallazgos de la misión se incorporarán a la agenda de trabajo de la mesa para formular recomendaciones concretas sobre esos procesos que ya comenzaron.

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Según el comunicado de FUNDESA, la experiencia dominicana cobra relevancia también por el peso de sus resultados: en 2025, las exportaciones de ese país superaron USD 14.600 millones y las zonas francas aportaron USD 8.604,6 millones. A eso se suma el anuncio de DP World de una expansión por USD 760 millones para elevar la capacidad del puerto de Caucedo de 2,5 a cerca de 3,1 millones de TEU.

Trece personas, hombres y mujeres, de pie en una oficina. Detrás, una pared blanca con retratos enmarcados y el texto GALERIA DE DIRECTORES
Un grupo de profesionales posa en una oficina con una galería de retratos de directores al fondo. (Fundesa)

La misión busca observar cómo puertos, zonas francas y capital privado se integran en un mismo modelo

La agenda incluye reuniones con la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), el Consejo Nacional de Competitividad y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. También prevé visitas a las operaciones de DP World, a la Zona Franca Las Américas y a Molinos del Ozama, una empresa de capital guatemalteco establecida en territorio dominicano.

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Los temas centrales son la gobernanza de las autoridades portuarias, los esquemas de concesión y usufructo de infraestructura estatal, la institucionalidad para estructurar y supervisar alianzas público-privadas, el rol del sector privado en la preparación y gestión contractual de proyectos y el papel de las zonas francas como plataforma de exportación e integración a cadenas de valor.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, resumió el foco de la visita con una advertencia sobre el momento que atraviesa Guatemala: “La República Dominicana muestra que la infraestructura no se resuelve solo con leyes, sino con instituciones capaces de ejecutarlas y un sector privado preparado y comprometido con la ejecución”.

Zapata añadió: “Guatemala acaba de dar dos pasos legislativos relevantes; lo que sigue es construir la capacidad técnica e institucional para que esos marcos se traduzcan en proyectos, inversión y empleo”.

La delegación está integrada por representantes de FUNDESA, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, Guatemala No Se Detiene y la Embajada de la República Dominicana en Guatemala. La coordinación de la agenda fue resultado del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y de la embajada dominicana en Guatemala.

Guatemala entra en la etapa en la que las leyes deben convertirse en obras y menores costos logísticos

El punto central de la misión es inmediato: Guatemala ya aprobó la reforma a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y la Ley General del Sistema Portuario Nacional, pero ahora debe convertir ese marco en instituciones funcionales, proyectos financiables e infraestructura capaz de reducir los costos de mover mercancías.

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de AGEXPORT, explicó al respecto: “Esta misión permite acercarse al tema desde distintos ángulos: no solamente cómo construir infraestructura, sino cómo administrarla, financiarla y conectarla con las necesidades de las empresas que compiten en mercados internacionales”.

El diagnóstico interno que acompaña esa urgencia también aparece en la información difundida por el sector privado. Al cierre de 2025, la evaluación de la calidad de la infraestructura vial guatemalteca cayó de 2,95 a 2,46 puntos, de acuerdo con FUNDESA.

Esa caída resume el problema que buscan corregir las nuevas normas y la observación del caso dominicano. Para una empresa exportadora, una carretera deteriorada, un puerto con limitaciones o un proyecto que tarda años en ejecutarse implica mayores fletes, entregas menos predecibles y una desventaja frente a proveedores de países con mejores conexiones logísticas.

La visita a Caucedo también permitió a los integrantes de la mesa conocer con más detalle la eficiencia y las inversiones globales de DP World. La empresa mueve 100 millones de TEU por año en todo el mundo.

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