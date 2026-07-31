Tesla alcanza un nuevo récord: produjo 10 millones de vehículos eléctricos

Tesla anunció la producción de su vehículo eléctrico número 10 millones, un récord que llega seis años después de alcanzar el primer millón de unidades.

Guardar

Tesla alcanzó un nuevo hito en la industria automotriz al fabricar su vehículo eléctrico número 10 millones. La compañía anunció el logro a través de sus redes sociales, consolidando su posición como uno de los principales fabricantes de automóviles eléctricos del mundo y marcando un nuevo capítulo en su historia apenas seis años después de haber celebrado la producción de su primer millón de unidades.

La cifra representa un avance importante para la empresa dirigida por Elon Musk, aunque también pone en perspectiva el desafío que aún enfrenta para cumplir sus ambiciosos objetivos de crecimiento.

PUBLICIDAD

Entre las metas de la compañía figura producir 20 millones de vehículos eléctricos, uno de los compromisos establecidos dentro del plan de compensación aprobado por los accionistas de Tesla para su director ejecutivo.

Aunque la producción continúa aumentando, la empresa todavía se encuentra lejos de duplicar su capacidad actual y alcanzar esa cifra antes de 2035.

FILE PHOTO: Exterior view of the Tesla Gigafactory during a government-organised media trip in Shanghai, China, April 14, 2026. REUTERS/Go Nakamura/File Photo

Un hito que acerca a Tesla a sus objetivos

La fabricación de 10 millones de vehículos eléctricos convierte a Tesla en una de las compañías con mayor volumen de producción dentro del sector de la movilidad eléctrica.

PUBLICIDAD

El logro llega seis años después de que la empresa alcanzara el primer millón de vehículos producidos, un crecimiento impulsado principalmente por el éxito comercial de los modelos Model 3 y Model Y, que se han convertido en los pilares de su catálogo.

Sin embargo, el nuevo récord representa solo la mitad del camino hacia uno de los principales objetivos estratégicos de la compañía.

Como parte del paquete de compensación aprobado para Elon Musk, Tesla deberá alcanzar una producción acumulada de 20 millones de vehículos antes de 2035, además de cumplir otras metas relacionadas con inteligencia artificial, conducción autónoma y robótica.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen on a Tesla Model Y during Tesla Inc.'s official launch in Bogota, Colombia, November 20, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Los desafíos para duplicar la producción

A pesar del crecimiento registrado durante la última década, Tesla todavía no ha conseguido vender dos millones de vehículos en un solo año.

Si la compañía mantiene su ritmo actual de producción, o este continúa desacelerándose, alcanzar los 20 millones de unidades podría tomar varios años más.

PUBLICIDAD

Inicialmente, Elon Musk había planteado el objetivo de fabricar 20 millones de vehículos anuales para 2030, una meta que posteriormente dejó de mencionar conforme las ventas comenzaron a mostrar un crecimiento más moderado.

Actualmente, la empresa enfrenta un contexto más complejo que el de años anteriores, con una demanda menos acelerada y mayores desafíos para incrementar el volumen de ventas.

PUBLICIDAD

ARCHIVO – Un vehículo Tesla en una instalación de la empresa, el miércoles 15 de abril de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La competencia cambia, pero las ventas siguen bajo presión

En Estados Unidos, Tesla continúa siendo uno de los principales referentes del mercado de vehículos eléctricos.

Parte de esa posición responde a que varios fabricantes tradicionales han reducido sus inversiones en este segmento, mientras que nuevas empresas como Rivian y Lucid Motors aún trabajan para aumentar su capacidad de producción.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la menor competencia no ha evitado que Tesla experimente una caída en sus ventas.

Durante el segundo trimestre del año, las entregas en el mercado estadounidense descendieron un 13 % respecto al mismo período del año anterior, lo que ha llevado a la compañía a reforzar su presencia en mercados internacionales como Japón, Australia y Lituania para atraer nuevos compradores.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 11 de junio de 2026, se aprecian la silueta de Elon Musk y el logotipo de Tesla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las otras metas de Elon Musk

La producción de vehículos es solo uno de los objetivos que Musk debe alcanzar para acceder al valor completo de su paquete de compensación.

Tesla también deberá conseguir 10 millones de suscriptores activos de su sistema Full Self-Driving (FSD), desplegar un millón de robotaxis y fabricar un millón de robots humanoides.

PUBLICIDAD

En la actualidad, la empresa informó que cuenta con cerca de 1,5 millones de suscriptores de FSD, aunque todavía no está claro si esa cifra incluye usuarios que utilizan versiones de prueba gratuitas, las cuales no formarían parte del objetivo oficial.

Por su parte, tanto el desarrollo de robots como el despliegue comercial de robotaxis continúan en etapas iniciales.

Un vehículo eléctrico Tesla está estacionado en un concesionario de Tesla, en Berlín, Alemania, el 23 de abril de 2025. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El reto financiero continúa

Además de cumplir sus metas de producción y desarrollo tecnológico, Tesla deberá incrementar significativamente su rentabilidad.

El plan aprobado por los accionistas establece que la compañía debe alcanzar un EBITDA ajustado de 400.000 millones de dólares antes de 2035 para que Musk pueda acceder a la totalidad de su paquete de acciones.

Actualmente, ese indicador ronda los 3.270 millones de dólares, una cifra muy inferior al objetivo fijado.

La reducción de los márgenes de beneficio, los descuentos aplicados para impulsar las ventas, la disminución de ingresos por créditos regulatorios y las fuertes inversiones en inteligencia artificial y robótica representan algunos de los principales desafíos financieros para la empresa.

Aun así, la fabricación del vehículo eléctrico número 10 millones demuestra que Tesla mantiene un papel central en la transición hacia la movilidad eléctrica.