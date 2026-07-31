Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Tesla alcanza un nuevo récord: produjo 10 millones de vehículos eléctricos

El nuevo hito de Tesla refleja el crecimiento de la compañía, aunque aún deberá acelerar su producción para alcanzar las metas fijadas por Elon Musk

Tesla anunció la producción de su vehículo eléctrico número 10 millones, un récord que llega seis años después de alcanzar el primer millón de unidades.
Guardar

Tesla alcanzó un nuevo hito en la industria automotriz al fabricar su vehículo eléctrico número 10 millones. La compañía anunció el logro a través de sus redes sociales, consolidando su posición como uno de los principales fabricantes de automóviles eléctricos del mundo y marcando un nuevo capítulo en su historia apenas seis años después de haber celebrado la producción de su primer millón de unidades.

La cifra representa un avance importante para la empresa dirigida por Elon Musk, aunque también pone en perspectiva el desafío que aún enfrenta para cumplir sus ambiciosos objetivos de crecimiento.

PUBLICIDAD

Entre las metas de la compañía figura producir 20 millones de vehículos eléctricos, uno de los compromisos establecidos dentro del plan de compensación aprobado por los accionistas de Tesla para su director ejecutivo.

Aunque la producción continúa aumentando, la empresa todavía se encuentra lejos de duplicar su capacidad actual y alcanzar esa cifra antes de 2035.

FILE PHOTO: Exterior view of the Tesla Gigafactory during a government-organised media trip in Shanghai, China, April 14, 2026. REUTERS/Go Nakamura/File Photo
FILE PHOTO: Exterior view of the Tesla Gigafactory during a government-organised media trip in Shanghai, China, April 14, 2026. REUTERS/Go Nakamura/File Photo

Un hito que acerca a Tesla a sus objetivos

La fabricación de 10 millones de vehículos eléctricos convierte a Tesla en una de las compañías con mayor volumen de producción dentro del sector de la movilidad eléctrica.

PUBLICIDAD

El logro llega seis años después de que la empresa alcanzara el primer millón de vehículos producidos, un crecimiento impulsado principalmente por el éxito comercial de los modelos Model 3 y Model Y, que se han convertido en los pilares de su catálogo.

Sin embargo, el nuevo récord representa solo la mitad del camino hacia uno de los principales objetivos estratégicos de la compañía.

Como parte del paquete de compensación aprobado para Elon Musk, Tesla deberá alcanzar una producción acumulada de 20 millones de vehículos antes de 2035, además de cumplir otras metas relacionadas con inteligencia artificial, conducción autónoma y robótica.

FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen on a Tesla Model Y during Tesla Inc.'s official launch in Bogota, Colombia, November 20, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen on a Tesla Model Y during Tesla Inc.'s official launch in Bogota, Colombia, November 20, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Los desafíos para duplicar la producción

A pesar del crecimiento registrado durante la última década, Tesla todavía no ha conseguido vender dos millones de vehículos en un solo año.

Si la compañía mantiene su ritmo actual de producción, o este continúa desacelerándose, alcanzar los 20 millones de unidades podría tomar varios años más.

Inicialmente, Elon Musk había planteado el objetivo de fabricar 20 millones de vehículos anuales para 2030, una meta que posteriormente dejó de mencionar conforme las ventas comenzaron a mostrar un crecimiento más moderado.

Actualmente, la empresa enfrenta un contexto más complejo que el de años anteriores, con una demanda menos acelerada y mayores desafíos para incrementar el volumen de ventas.

ARCHIVO – Un vehículo Tesla en una instalación de la empresa, el miércoles 15 de abril de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
ARCHIVO – Un vehículo Tesla en una instalación de la empresa, el miércoles 15 de abril de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La competencia cambia, pero las ventas siguen bajo presión

En Estados Unidos, Tesla continúa siendo uno de los principales referentes del mercado de vehículos eléctricos.

Parte de esa posición responde a que varios fabricantes tradicionales han reducido sus inversiones en este segmento, mientras que nuevas empresas como Rivian y Lucid Motors aún trabajan para aumentar su capacidad de producción.

Sin embargo, la menor competencia no ha evitado que Tesla experimente una caída en sus ventas.

Durante el segundo trimestre del año, las entregas en el mercado estadounidense descendieron un 13 % respecto al mismo período del año anterior, lo que ha llevado a la compañía a reforzar su presencia en mercados internacionales como Japón, Australia y Lituania para atraer nuevos compradores.

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 11 de junio de 2026, se aprecian la silueta de Elon Musk y el logotipo de Tesla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 11 de junio de 2026, se aprecian la silueta de Elon Musk y el logotipo de Tesla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las otras metas de Elon Musk

La producción de vehículos es solo uno de los objetivos que Musk debe alcanzar para acceder al valor completo de su paquete de compensación.

Tesla también deberá conseguir 10 millones de suscriptores activos de su sistema Full Self-Driving (FSD), desplegar un millón de robotaxis y fabricar un millón de robots humanoides.

En la actualidad, la empresa informó que cuenta con cerca de 1,5 millones de suscriptores de FSD, aunque todavía no está claro si esa cifra incluye usuarios que utilizan versiones de prueba gratuitas, las cuales no formarían parte del objetivo oficial.

Por su parte, tanto el desarrollo de robots como el despliegue comercial de robotaxis continúan en etapas iniciales.

Un vehículo eléctrico Tesla está estacionado en un concesionario de Tesla, en Berlín, Alemania, el 23 de abril de 2025. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo
Un vehículo eléctrico Tesla está estacionado en un concesionario de Tesla, en Berlín, Alemania, el 23 de abril de 2025. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El reto financiero continúa

Además de cumplir sus metas de producción y desarrollo tecnológico, Tesla deberá incrementar significativamente su rentabilidad.

El plan aprobado por los accionistas establece que la compañía debe alcanzar un EBITDA ajustado de 400.000 millones de dólares antes de 2035 para que Musk pueda acceder a la totalidad de su paquete de acciones.

Actualmente, ese indicador ronda los 3.270 millones de dólares, una cifra muy inferior al objetivo fijado.

La reducción de los márgenes de beneficio, los descuentos aplicados para impulsar las ventas, la disminución de ingresos por créditos regulatorios y las fuertes inversiones en inteligencia artificial y robótica representan algunos de los principales desafíos financieros para la empresa.

Aun así, la fabricación del vehículo eléctrico número 10 millones demuestra que Tesla mantiene un papel central en la transición hacia la movilidad eléctrica.

Temas Relacionados

TeslaVehículo eléctricoTecno Autos y MovilidadElon Musk

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usuarios de Mac sufren más ataques que los de Windows: pocos se están protegiendo adecuadamente

Aquellas personas que usan computadores de Apple han sufrido más fraudes de inversión y vulneraciones de privacidad

Usuarios de Mac sufren más ataques que los de Windows: pocos se están protegiendo adecuadamente

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Revolución o capricho: así nos fue probando un portátil gama alta doble pantalla

ASUS ROG Zephyrus Duo es una laptop con dos monitores táctiles OLED y un teclado desmontable

Revolución o capricho: así nos fue probando un portátil gama alta doble pantalla

Las Guerreras K-pop en español latino: dónde ver la película sin cortes, sin virus y en HD

El uso de aplicaciones piratas es una amenaza para la ciberseguridad y la privacidad del usuario, al contener malware capaz de dañar dispositivos y robar información

Las Guerreras K-pop en español latino: dónde ver la película sin cortes, sin virus y en HD

Qué métricas de los relojes inteligentes son confiables y cuáles no

Una revisión sistemática publicada en npj Digital Medicine analizó 82 investigaciones y más de 430.000 participantes para evaluar la precisión de 14 indicadores registrados por estos dispositivos

Qué métricas de los relojes inteligentes son confiables y cuáles no

DEPORTES

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

El día que Diego Maradona se rindió ante el talento de Franco Baresi

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 23 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

TELESHOW

El álbum íntimo de Juana Viale y sus hijos en vacaciones: etapa de cambio y reconexión

El álbum íntimo de Juana Viale y sus hijos en vacaciones: etapa de cambio y reconexión

El video que lo cambió todo: la trastienda de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani tras ser invitada al estreno de la serie de Moria Casán: “No quiero cruzarme a esa mujer”

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

INFOBAE AMÉRICA

El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

Con 40 toboganes y un río rápido de 464 metros Guatemala abre nuevo parte acuático Xetulhá

Conducir sin casco le costó una multa a casi 4,000 motociclistas este año en Costa Rica

El informe del SICA ubica a El Salvador entre los litorales más afectados por el calentamiento del mar

Violento desalojo de mujer de 77 años provoca protestas y quema de la casa de una jueza en Guatemala