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Platense abrirá la serie de octavos de la Copa Libertadores como local ante Coquimbo Unido: hora, TV y formaciones

El Calamar recibe desde las 19:00 al conjunto chileno en Vicente López, en el primer cruce de eliminación directa continental de su historia

Un futbolista de camiseta blanca y marrón levanta la mano izquierda y un futbolista de camiseta amarilla y negra salta con el puño cerrado.
Platense enfrenta a Coquimbo Unido por los octavos de final de la Copa Libertadores (Fotobaires y EFE/Hernán Contreras) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Platense afronta este miércoles su primer cruce de eliminación directa en la Copa Libertadores 2026. Su rival será Coquimbo Unido de Chile y jugarán en el Estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del encuentro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, con su compatriota Ulises Mereles a cargo del VAR, y la transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium desde las 19.

El Calamar llega a esta instancia tras una fase de grupos que incluyó un hito mayúsculo: la victoria por 2-0 ante Corinthians en Sao Paulo, resultado que le permitió terminar segundo en el Grupo E con 10 puntos —tres victorias, un empate y dos derrotas— por detrás del propio Corinthians, y por encima de Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia. Esta es la primera participación internacional del club en su historia.

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El momento del equipo también está marcado por un cambio en el banco. El entrenador Martín Palermo asumió tras la salida de Walter Zunino, motivada por un arranque irregular en el Torneo Clausura, y debutó con un triunfo por 1-0 ante Independiente en Avellaneda. Esa victoria le dio al plantel un impulso anímico antes de enfrentar el desafío continental.

Coquimbo Unido no llega como un rival menor. El conjunto dirigido por Hernán Caputto terminó primero en el Grupo B con 10 puntos, por encima de Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Universitario de Perú, e hizo historia al clasificar a los octavos de final de la Libertadores por primera vez. El club chileno fue campeón de su país en 2025 y sumó luego la Supercopa, lo que convierte esta participación continental en la continuidad de su mejor etapa. En la liga local, Coquimbo marcha sexto con 25 puntos, lejos del líder Colo-Colo, que acumula 45.

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La revancha de la serie se disputará el miércoles 19 de agosto desde las 19 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo, donde quedará definido el clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Martín Palermo.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Guido Vadalá y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Hora: 19:00.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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