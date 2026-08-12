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Anita Espasandín discutió con una seguidora luego del video que subió de su cita con Benjamín Vicuña

La pareja del actor decidió enfrentar las críticas que recibió en su Instagram

La empresaria compartió un corto de su novio antes de ir a un evento y se peleó con un seguidor (Video: Instagram)

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Un video de pocos segundos grabado desde un auto, un hombre que camina sonriente frente a un edificio y un mensaje con humor y corazones: así mostró Anita Espasandín que tuvo una cita con Benjamín Vicuña. Lo que parecía una postal romántica sin mayores consecuencias derivó, horas después, en un cruce con una seguidora que no recibió bien la publicación.

El actor chileno aparecía en el clip con un largo tapado beige sobre una camisa oscura, caminando con soltura frente a la fachada del edificio, con una sonrisa que ocupaba toda la pantalla. El video era breve y descontracturado, del tipo que se graba sin demasiada premeditación, desde el asiento del acompañante o desde el volante, con el teléfono apuntando hacia afuera.

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Anita lo acompañó con una frase que mezclaba la ternura con el humor: “Mi cita de ayer…” El paréntesis que siguió completaba el cuadro: “La de la bocina soy yo, se para a hablar con todo el mundo y después me desfila para que no lo rete”, con un emoji de carita enamorada y un corazón rojo.

Las redes, sin embargo, tienen su propia dinámica. El video llegó a ojos de una seguidora identificada como Gisela, quien decidió enviarle un mensaje directo con una lectura muy distinta. No fue un comentario al pasar: Gisela se tomó el tiempo de escribirle en privado para hacerle saber lo que pensaba de la situación.

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Anita Espasandín mostró una cita con Benjamín Vicuña y una seguidora la cruzó: el ida y vuelta que terminó en las historias
La empresaria compartió los mensajes que intercambio con una seguidora

Su veredicto fue breve y directo: “Jaja sos muy tonta… ni vos te lo crees”, con un emoji de carita con expresión ambigua al final. El mensaje daba a entender que, en su opinión, Anita no creía genuinamente en lo que mostraba, o que la relación no era lo que parecía.

Anita no esquivó el turno: “Y mírate a vos siguiendo a una tontita”. La respuesta era tan corta como contundente: en lugar de explicarse o defenderse, le devolvió a Gisela la misma lógica que ella había usado para atacarla.

El intercambio que siguió fue veloz. Gisela redobló: “Jajaaj y mira vos contestando”. La observación apuntaba a señalar una contradicción: si Anita decía no darle importancia, ¿por qué respondía? Anita tampoco cedió terreno y respondió en ráfagas cortas: “Pero siiii”, “Le respondo a todas”, “Con amor”, “Recibo mensajes hermosos”.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña
Anita decidió hacer frente a los comentarios negativos de su relación con el actor chileno (Instagram)

Cada mensaje era más breve que el anterior, con el tono de quien no le dedica demasiada energía a la situación pero tampoco la ignora. La estrategia era clara: responder sin escalar, mantener el registro liviano que había tenido desde el primer video y no permitir que el intercambio adquiriera una gravedad que ella no le asignaba.

Gisela cerró el cruce intentando correrse de la confrontación directa y volver al punto inicial: “Anita con todo mi amor te digo”, acompañado de un corazón rosa, “ni vos te lo crees. Tiempo”, con dos manos levantadas al final. El mensaje combinaba el consejo no pedido con un gesto de aparente buena voluntad.

Anita capturó toda la conversación y la publicó en sus historias, pero no sin antes agregar una historia pública en la que puso el mensaje en perspectiva: “El 1% de mensajes que recibo son de este estilo… me pregunto lo que habrán sufrido algunas mujeres para tomarse el tiempo en dejar mensajes así… Gisela, disfruta la vida y querete”, con un corazón rosa y la aclaración entre paréntesis: “con amor”.

Todo quedó expuesto con la misma naturalidad con la que había compartido el video de Vicuña la noche anterior. Sin edición, sin comentario adicional, tan solo la conversación completa, de principio a fin, publicada tal como había ocurrido, pero dejando en claro que no va a dar lugar a cuestionamientos acerca de su relación

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