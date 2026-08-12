Qué dijo Caputo sobre el dato de inflación de julio que se conocerá mañana: “Seguramente estará por ahí”

Para Caputo, se sigue consolidando el proceso de desinflación en base al programa monetario y fiscal.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de julio, anticipó que el proceso de desinflación “continuará profundizándose”, y confirmó que trabajan en la flexibilización de los créditos en dólares para empresas.

Tras disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo señaló en diálogo con la prensa que el rango de proyecciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se conocerá este jueves a las 16, “da entre 1,9% y 2,3%: estará más o menos por ahí, seguramente”.

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De esta manera, el funcionario nacional se mantuvo en la misma línea de las principales consultoras del país que realizan mediciones de alta frecuencia sobre los precios de la economía.

“Lo importante es que nosotros seguimos profundizando el proceso de desinflación. Nos sentimos cómodos con la política fiscal y monetaria que estamos llevando a cabo e inevitablemente vamos a converger a una inflación internacional. Hay que mantener el rumbo”, indicó.

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A propósito de la política fiscal, Caputo rechazó la polémica generada en torno al impuesto a los Combustibles, al que calificó como una decisión aprobada en el Congreso y contemplada en el Presupuesto.

Caputo confirmó que trabajan para flexibilizar los créditos en dólares para empresas, no así para individuos.

“Es una operación. La realidad es que eso se votó en el Congreso y está en el Presupuesto. Nosotros estamos camino a cumplirlo. No he tenido ningún reclamo de ningún gobernador al respecto. Todo lo contrario. Ya se coparticipa, o sea que estamos cumpliendo con todo. Estamos yendo por las obras que están priorizadas y se están cumpliendo en un 40% y en dos meses en un 70%”, justificó.

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En materia de recaudación, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó la caída observada principalmente a la baja de impuestos, aunque admitió la posibilidad de un aumento en la evasión. Explicó que, al analizar los tributos que no sufrieron modificaciones, la recaudación se mantiene en línea con la inflación.

El jefe de la cartera económica destacó que el crecimiento económico debería reflejarse en una mejora de los ingresos fiscales: “En junio se vio, vamos a ver si en agosto se ratifica”, proyectó, en referencia a la expectativa de que la tendencia se consolide en los próximos meses.

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Sobre la situación de la mora bancaria, que se encuentra en niveles récord en más de 20 años, el ministro de Economía indicó que el tema ocupa un lugar relevante en la agenda del Palacio de Hacienda y reveló que se mantuvo en diálogo permanente con los bancos y el equipo económico, incluido el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Es un tema que nos preocupa y que lo seguimos muy de cerca con los bancos. El viernes tuvimos un almuerzo con los bancos y ayer nos juntamos también con todo el equipo económico, incluso con los del BCRA, para ver los números en detalles. La noticia buena es que los bancos nos confirmaron que la mora, definitivamente, a partir de ahora frenó y va a tender a bajar. La muy buena es que también nos confirmaron que están refinanciando a tasas razonables y a buen plazo: entre el 20% y el 25% a tres años. También nosotros desde el Banco Nación hemos ofrecido líneas baratas para que puedan cancelar esto”, deslizó.

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El titular de la cartera económica explicó cómo funciona el proceso de normalización de la mora: “Lo importante es que la gente sepa que el número de la mora también tarda en bajar. Cuando la gente empieza a pagar, no pasa de deudor moroso a no moroso en treinta días. Tenés que pagar durante tres meses. Después viene un régimen informativo y el BCRA tiene que hacerlo público”.

La agenda incluyó también la posibilidad de flexibilizar los créditos en dólares, una demanda que, según Caputo, proviene especialmente de empresas, desarrolladores y constructores. El ministro descartó habilitar estos financiamientos a personas físicas por cuestiones macroprudenciales, pero confirmó que el equipo económico evalúa alternativas para el sector empresarial.

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Además, detalló que la meta es avanzar hacia un régimen de competencia de monedas e incentivar la movilización de dólares hacia el sistema bancario: “Lo que buscamos es que la gente saque los dólares del colchón. Para que eso pase, los bancos tienen que pagar una tasa razonable”. Caputo advirtió que la baja remuneración por depósitos en dólares fomenta la fuga de capitales al exterior o el resguardo fuera del sistema financiero local.

En ese sentido, el funcionario enfatizó: “Hoy a los argentinos les cuesta un montón de plata tener los dólares debajo del colchón. A su vez, hay un montón de empresas, de desarrolladores y de constructores que estarían contentísimos de poder tomar financiamiento en dólares. Entonces, vamos a tratar de buscar que se equilibre eso”. Según Caputo, la política apunta a crear condiciones para que los bancos puedan ofrecer tasas competitivas y canalizar el ahorro en moneda extranjera hacia la inversión productiva.

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