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El Salvador suma 58 casos de sarampión en medio de un brote en Centroamérica

El Boletín Epidemiológico reporta 58 diagnósticos confirmados hasta el 1 de agosto, sin muertes ni complicaciones graves en hospitales públicos. Las autoridades descartan transmisión local y refuerzan la vacunación y la vigilancia

La OPS reportó que los casos de sarampión en México van al alza. Crédito: Fundación UNAM
El Salvador mantiene una alerta sanitaria por 58 casos confirmados de sarampión hasta el 1° de agosto, todos clasificados como importados por el MINSAL. Crédito: Fundación UNAM
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Un aumento en los casos confirmados de sarampión ha colocado a El Salvador bajo alerta sanitaria, con un total de 58 diagnósticos positivos registrados hasta el 1° de agosto, todos catalogados como importados según el Ministerio de Salud (MINSAL).

La información oficial se produce cuando varios países de la región enfrentan rebrotes de enfermedades prevenibles por vacunación, situación que rompe una racha de tres décadas sin contagios de esta infección viral en territorio nacional.

El último Boletín Epidemiológico publicado por el MINSAL reporta que ninguno de los casos ha derivado en fallecimientos ni en complicaciones graves atendidas en hospitales públicos.

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A la fecha, las autoridades descartan la circulación local del virus y atribuyen la totalidad de los contagios a pacientes que habrían contraído la enfermedad fuera del país. El informe detalla que el brote afecta principalmente a adultos jóvenes, con 20 casos concentrados en el grupo etario de 20 a 29 años.

La distribución geográfica de los diagnósticos revela que San Salvador ha concentrado aproximadamente el 56% de los casos detectados. Esta cifra equivale a 33 personas que han recibido atención médica en la capital. En el oriente del país, San Miguel reporta el 17% del total de pacientes, sumando 10 casos documentados en la red de salud pública.

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Brazo con sarpullido rojizo recibe inyección de jeringa sostenida por mano con guante médico azul
El MINSAL informó que los casos de sarampión no han causado fallecimientos ni complicaciones graves atendidas en hospitales públicos. (Magnific)

El análisis epidemiológico indica que el mayor incremento en los contagios se identificó al cierre del primer semestre de 2026. En la semana epidemiológica número 25, los registros oficiales contabilizaron 12 nuevos casos confirmados, el punto más alto de incidencia durante el año y que no ha vuelto a repetirse.

De acuerdo con el MINSAL, el primer brote local involucró a una familia que viajó fuera de El Salvador durante un receso vacacional, lo que marcó el inicio del actual repunte.

El sarampión se consideraba erradicado en El Salvador desde 1996, después de intensas campañas de vacunación iniciadas en 1973 y la incorporación de la vacuna al esquema nacional. Durante más de 30 años, el país no reportó casos confirmados, hasta la reciente alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud que notificaba un aumento de contagios en la región centroamericana.

La enfermedad, causada por un virus altamente transmisible, se propaga por el aire mediante gotículas expulsadas por la tos o los estornudos de personas infectadas. Aunque afecta principalmente a menores no inmunizados, el brote actual muestra una mayor incidencia entre adultos jóvenes, según los registros del Ministerio de Salud.

Una enfermera vacuna contra el sarampión a un niño este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio
Una enfermera vacuna contra el sarampión a un niño este viernes, en un centro de salud público en Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El cuadro clínico inicia con fiebre alta, tos seca, secreción nasal y enrojecimiento ocular.

Un signo distintivo de la infección son las manchas blancas conocidas como manchas de Koplik que aparecen en la cara interna de las mejillas antes de la erupción cutánea, la cual progresa desde el rostro hacia el resto del cuerpo.

El sarampión puede provocar complicaciones graves, incluyendo neumonía, encefalitis y cuadros de diarrea severa, sobre todo en niños pequeños y personas con el sistema inmunológico debilitado. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el país, con la recomendación de que la población consulte a los servicios de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

La alerta sanitaria sigue vigente en El Salvador, donde las autoridades enfatizan la importancia de la inmunización para evitar la reaparición de enfermedades controladas por vacunas. El Ministerio de Salud sostiene la vigilancia sobre los casos importados, mientras refuerza las estrategias de prevención en coordinación con organismos internacionales.

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