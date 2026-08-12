Samsung anuncia botón de emergencia para Galaxy S26: la función que llega con One UI 9

Samsung prepara la actualización One UI 9 para la serie Galaxy S26 con una función de diagnóstico para detectar posibles problemas en el teléfono. (Samsung Mexico)

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Samsung sigue trabajando en el lanzamiento progresivo la actualización One UI 9 en la que habrá una función que permitirá realizar un diganostico para detactar posibles problemas en la serie Galaxy S26.

La opción llamada Warranty and Care también permitirá gestionar la información de la garantía desde el teléfono, eliminando la necesidad de buscar datos en páginas web o soportes externos.

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Cómo será la función de diagnóstico y gestión de la garantía en los Galaxy S26

El apartado Warranty and Care permite al usuario conocer el estado actual de la garantía de todos los dispositivos Samsung asociados. De esta manera, se centraliza la información y se evita el proceso de revisar cada producto por separado en la web oficial. Cada dispositivo muestra en pantalla su situación de garantía, agilizando la gestión y el seguimiento para el usuario.

Una de las incorporaciones más prácticas que se está desarrollando en la versión beta de One UI 9 es la opción de diagnóstico. Desde este mismo apartado, se pueden ejecutar pruebas que ayudan a identificar posibles fallos en el Galaxy S26.

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One UI 9 permite ejecutar diagnósticos automáticos en el Galaxy S26 para identificar fallos sin necesidad de conocimientos técnicos. (Samsung)

Si el teléfono presenta comportamientos anómalos, el usuario puede acceder a los diagnósticos y realizar chequeos automáticos sin necesidad de conocimientos técnicos. Esto facilita la detección temprana de problemas y prepara el terreno para una intervención más eficaz si resulta necesario contactar al soporte técnico.

Además, Warranty and Care incluye accesos directos a varios servicios de atención: un chatbot dedicado para consultas rápidas, la posibilidad de solicitar reparaciones directamente desde el teléfono y una opción de gestión remota que habilita la asistencia a distancia por parte de técnicos autorizados de Samsung.

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La función de diagnóstico de dispositivos en la serie Galaxy S26 permite al usuario ejecutar pruebas automatizadas para detectar posibles fallos de hardware o software antes de recurrir a soporte técnico.

Desde el apartado Warranty and Care, es posible comprobar en minutos el estado de la pantalla, la batería, los sensores y otros componentes, recibiendo un informe inmediato que orienta sobre la necesidad de reparación o mantenimiento. Este avance agiliza la solución de problemas y centraliza la gestión de la garantía directamente en el móvil.

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Samsung incluye en Warranty and Care un chatbot, la solicitud de reparaciones y la gestión remota con asistencia de técnicos autorizados. (REUTERS/Bruna Casas)

Qué otras novedades se conocen la actualización One UI 9

La actualización a One UI 9.0, basada en Android 17, no solo introduce el apartado Warranty and Care, sino que también renueva la experiencia de uso en varios frentes. Debutó en julio en los últimos teléfonos plegables —Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra y Z Flip 7— y progresivamente llegará a una amplia gama de dispositivos Galaxy.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la integración de una inteligencia artificial más avanzada, conocida como Galaxy AI. Esta tecnología suma funciones como Now Nudge, un asistente contextual que monitorea las acciones en pantalla para ofrecer sugerencias pertinentes, y My FanCam, que permite transformar tomas amplias en clips con seguimiento de sujetos directamente en la galería.

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El asistente de edición de fotos por voz, Voice Photo Assist, posibilita describir los cambios deseados en imágenes para que la inteligencia artificial los aplique automáticamente.

El navegador Samsung Internet incorpora un panel lateral “Ask AI”, alimentado por Perplexity AI, que facilita búsquedas rápidas y resúmenes contextuales. Por su parte, la función Now Brief ahora personaliza tarjetas de información según los intereses del usuario y permite ejecutar tareas desde los propios resúmenes.

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One UI 9 rediseña la interfaz, amplía la multitarea con hasta tres aplicaciones en pantalla y llegará de forma progresiva a más dispositivos Galaxy.

En cuanto a interfaz y productividad, el panel rápido ha sido rediseñado con controles independientes para brillo y volumen, y un reproductor multimedia ajustable. El modo de navegación presenta barras flotantes y se han optimizado los fondos de pantalla para evitar superposiciones con los widgets.

La multitarea amplía sus capacidades, permitiendo hasta tres aplicaciones en pantalla simultáneamente, lo que incrementa la eficiencia para quienes usan el teléfono como herramienta de trabajo.

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Samsung Notes suma nuevas herramientas, como cintas decorativas para ocultar texto o enderezar líneas a mano alzada, y estilos de lápiz renovados. El Game Booster sobrepuesto posibilita modificar parámetros de hardware sin salir del juego, mejorando la experiencia de juego móvil.

La actualización a One UI 9 comenzó por los modelos de alta gama, como la serie Galaxy S26 y los nuevos plegables, y en las próximas semanas se expandirá progresivamente al resto de dispositivos elegibles.

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