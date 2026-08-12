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Cuáles son las IA más usadas por los argentinos: ChatGPT, Gemini y Claude son líderes

El ranking difundido por Comscore detalla que Gemini obtuvo 4 millones de visitantes únicos y un crecimiento del 133 % respecto a enero de 2026

Si bien ChatGPT conserva la mayor parte del mercado, plataformas emergentes como Gemini y Claude muestran tasas de crecimiento aceleradas. REUTERS/Dado Ruvic
Si bien ChatGPT conserva la mayor parte del mercado, plataformas emergentes como Gemini y Claude muestran tasas de crecimiento aceleradas. REUTERS/Dado Ruvic
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La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial está redefiniendo el panorama digital argentino. Si bien ChatGPT sigue siendo el asistente más utilizado en el país, nuevas plataformas como Gemini y Claude han ganado terreno de manera veloz, modificando el modo en que los usuarios interactúan con la tecnología y planteando un nuevo desafío para marcas y desarrolladores.

Este cambio se refleja en el crecimiento de la adopción de asistentes de IA, que en solo seis meses subió un 50 % en computadoras de escritorio, según datos de Comscore difundidos recientemente.

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Crecimiento en el uso de inteligencia artificial en Argentina

Durante el primer semestre de 2026, la adopción de herramientas de IA generativa experimentó un aumento significativo en Argentina. Los datos relevados por Comscore muestran que el 37 % de los usuarios únicos de Internet en computadoras de escritorio visitó algún asistente de inteligencia artificial en junio de este año.

El avance de Gemini y Claude en el mercado argentino de inteligencia artificial responde a varios factores. REUTERS/Dado Ruvic
El avance de Gemini y Claude en el mercado argentino de inteligencia artificial responde a varios factores. REUTERS/Dado Ruvic

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, mantuvo el liderazgo con una penetración del 29 % y alcanzó los 7,7 millones de visitantes únicos.

En este contexto, la preferencia de los usuarios argentinos comienza a diversificarse. Si bien ChatGPT conserva la mayor parte del mercado, plataformas emergentes como Gemini y Claude muestran tasas de crecimiento aceleradas y un interés creciente entre los internautas locales.

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El ranking difundido por la consultora detalla que Gemini, la IA de Google, obtuvo 4 millones de visitantes únicos y un crecimiento del 133 % respecto a enero de 2026. Claude, por su parte, sorprendió con un crecimiento del 990 %, alcanzando los 818.000 visitantes únicos, lo que lo convierte en uno de los jugadores con mayor proyección.

Claude, por su parte, sorprendió con un crecimiento del 990 %, alcanzando los 818.000 visitantes únicos. EUROPA PRESS
Claude, por su parte, sorprendió con un crecimiento del 990 %, alcanzando los 818.000 visitantes únicos. EUROPA PRESS

La explicación detrás de estas cifras incluye factores como la integración de las plataformas de IA en el ecosistema digital y la mayor exposición mediática de las capacidades de los nuevos modelos.

Qué asistentes de inteligencia artificial podrían reemplazar a ChatGPT en Argentina

El avance de Gemini y Claude en el mercado argentino de inteligencia artificial responde a varios factores. Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes, sostiene a La Nación que el notable crecimiento de Gemini se debe a su integración en el universo de productos de Google.

Al estar presente en herramientas cotidianas como Gmail, Calendar, Drive y otros servicios de Workspace y Android, Gemini logra llegar a millones de usuarios que, de otro modo, no habrían accedido a una IA por iniciativa propia. Según Cwaik, “triplicar audiencia en seis meses es sobre todo la consecuencia de estar instalado en los lugares donde el usuario ya pasa su día”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de los asistentes de IA está alterando el recorrido tradicional del consumidor digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a Claude, su evolución desde un simple chatbot a una plataforma con funciones avanzadas ha sido clave. A comienzos de 2026, Claude ofrecía solo respuestas conversacionales, pero hoy actúa como un colaborador capaz de asumir tareas completas: puede investigar, armar documentos, trabajar con archivos y planillas, y entregar resultados finales.

Este paso hacia una operatividad semiagéntica permite que muchos usuarios lo mantengan abierto durante toda su jornada laboral, superando el uso esporádico por curiosidad que predominaba anteriormente.

Cambios en el comportamiento digital y nuevas exigencias para las marcas

El auge de los asistentes de IA está alterando el recorrido tradicional del consumidor digital. Según Alejandro Enriquez, Head of Custom Solutions de Comscore LATAM, “el customer journey está cambiando y las marcas deben empezar a generar contenido relevante para las máquinas de IA, preparado para que sea relevante cuando la IA te busque”. Así lo dio a conocer al medio citado.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Una característica principal de Google Gemini es su multimodalidad nativa. (Google)

El especialista señala que las búsquedas ya no constituyen el punto de partida de la experiencia digital; en cambio, los usuarios optan por mantener conversaciones con los asistentes, lo que obliga a las empresas a repensar su estrategia de contenidos y posicionamiento.

La integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana anticipa un cambio aún mayor. Belén Ortega, empresaria y experta en inteligencia artificial, afirma que la IA dejará de percibirse como una aplicación aislada y se convertirá en una capa integrada en la mayoría de las herramientas digitales habituales.

De acuerdo con Ortega, la competencia entre empresas de inteligencia artificial no se definirá solo por la potencia de sus modelos, sino por la capacidad de integrar estas tecnologías en los hábitos y procesos cotidianos de los usuarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana anticipa un cambio aún mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ranking de asistentes de inteligencia artificial más usados en Argentina

El listado de Comscore sobre asistentes de IA más utilizados en computadoras de escritorio durante el primer semestre de 2026 muestra una distribución diversa. OpenAI ChatGPT se mantiene en el primer lugar con 7,7 millones de visitantes únicos, seguido por Gemini con 4 millones. Claude, con 818.000 usuarios únicos, destaca por el crecimiento más acelerado del año.

En los siguientes puestos aparecen Copilot, que registró 1,5 millones de visitantes pero fue el único que experimentó una baja del 19 % respecto a enero, Grok con 160.000 y un incremento del 5 %, Meta AI con 150.000 y una suba del 74 %, DeepSeek con 110.000 y un ascenso del 29 %, y Perplexity con 70.000 usuarios, lo que representó un crecimiento del 80 % en el periodo analizado.

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